Tuần trước, khi đón con gái tan học, một người mẹ tình cờ chứng kiến cảnh khiến chị đến giờ vẫn thấy nặng lòng.

Một cô bé chừng mười mấy tuổi hét vào mặt mẹ: “Mẹ đừng quản con nữa được không? Con thà không có người mẹ như mẹ!”.

Người mẹ sững lại, mắt đỏ hoe. Chiếc cặp trên tay rơi xuống đất mà chị cũng chẳng hay. Những người xung quanh im phăng phắc.

Chị là đồng nghiệp cũ của người chứng kiến. Từ khi sinh con gái, chị nghỉ việc để ở nhà chăm con. Trong mắt đồng nghiệp, chị là một “người mẹ tốt”. Hơn mười năm qua, ngày nào chị cũng đưa đón con, ngồi cùng con làm bài tập, đổi món cho con ăn. Việc gì chị cũng lo chu toàn.

Vì sao hai mẹ con lại đến mức coi nhau như “kẻ thù”? Có ba cách thương con dễ khiến mẹ vô tình đẩy con về phía đối đầu.

1. Người mẹ luôn nhắc đến những hy sinh của mình

“Mẹ chẳng dám ăn ngon, mặc đẹp, tất cả là vì ai?”

“Nếu không vì con, mẹ đã chẳng sống với bố con đến bây giờ.”

“Mẹ vất vả thế này mà con lấy điểm số đó để đền đáp mẹ à?”

Những câu ấy nghe có quen không?

Làm mẹ đương nhiên có những lúc mệt mỏi. Có người nghĩ nhắc vài câu cũng chẳng sao, con cần biết mẹ đã vất vả thế nào. Con có thể hiểu nỗi vất vả của mẹ, nhưng ngày nào cũng bị nhắc đến chuyện ấy lại là chuyện khác.

Trong tâm lý học có cách gọi là “giáo dục bằng cảm giác tội lỗi”. Cha mẹ nhắc đến những hy sinh của mình để khiến con làm theo ý mình.

Lâu dần, đứa trẻ sống như thể đang mang một món nợ chẳng bao giờ trả hết. Con không dám vui, không dám trái lời, cũng không dám có ý kiến riêng. Chỉ cần mình “không ngoan”, con đã thấy có lỗi với những ngày mẹ thức khuya dậy sớm vì mình.

Cảm giác có lỗi tích tụ lâu ngày chỉ khiến con muốn tránh xa. Khi đứa trẻ luôn thấy “mình mắc nợ mẹ”, hai mẹ con khó có thể thật sự gần gũi.

2. Người mẹ dễ nổi nóng và thường xuyên quát con

Có lần, tại một nhà hàng, một đứa trẻ muốn ăn thịt cừu nướng. Mẹ liền quát con trước mặt bao nhiêu người: “Ngoài ăn ra con còn biết làm gì? Cái tính y hệt ông bố chẳng ra gì của con!”.

Đứa bé chừng sáu, bảy tuổi. Con không khóc, chỉ đứng nhìn mẹ, ánh mắt bình thản đến mức khiến người ta giật mình.

Nhiều bà mẹ từng sốt ruột đến mức buột miệng nói nặng vài câu. Điều đáng lo là khi tiếng quát lặp lại mỗi ngày, chuyện gì cũng quát, đến mức đó trở thành cách duy nhất mẹ nói chuyện với con.

Đứa trẻ lớn lên giữa những tiếng quát thường đi theo hai hướng. Có em trở nên nhút nhát, ai lớn tiếng cũng run, việc gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Có em lại trở nên ngang ngạnh, học được rằng ai dữ hơn thì người đó có lý.

Đến ngày con cao hơn, khỏe hơn mẹ, mẹ có từng nghĩ con sẽ dùng cách nào để đối xử với mình?

Những lời mẹ nói khi mất bình tĩnh, con đều nhớ. Điều con nhớ là mình đã đau thế nào.

3. Người mẹ muốn kiểm soát mọi chuyện của con

Nhật ký phải đọc, điện thoại phải kiểm tra. Con chơi với ai, mặc gì, mẹ cũng muốn quản.

Con đóng cửa làm bài tập, cứ mười phút mẹ lại vào một lần. Miệng nói mang hoa quả cho con, mắt vẫn liếc xem trên bàn có gì.

Có một câu diễn tả rất đúng cảm giác của con: “Thứ con cần là táo, mẹ cứ đưa lê. Con không lấy, mẹ cố nhét vào tay. Con vẫn không lấy thì bị phạt.”

Nghe qua có vẻ buồn cười. Nghĩ kỹ mới thấy đứa trẻ ngột ngạt đến mức nào.

Có đứa lớn lên vẫn chẳng rời được mẹ, việc gì cũng không biết làm, không dám tự quyết, thành một “đứa trẻ to xác”. Có đứa lại cắt đứt hẳn quan hệ, đi được bao xa thì đi, đến Tết cũng chẳng về.

Mẹ càng muốn giữ chặt, con càng muốn chạy xa. Khi mẹ chịu nới tay, con mới có thể quay lại gần mẹ.

Mẹ có thể bắt đầu từ ba việc nhỏ

1. Thay “Mẹ làm tất cả vì con” bằng việc nói rõ mẹ đang cần gì

Mẹ có thể nói thẳng khi thấy mệt hoặc đang bực. “Hôm nay mẹ mệt lắm. Con tự chơi hai mươi phút cho mẹ nghỉ một lát nhé.”

Thấy mẹ nói thật về cảm xúc và nhu cầu của mình, con sẽ yên tâm hơn. Con cũng biết lúc ấy mình có thể làm gì để mẹ được nghỉ.

2. Khi sắp quát, hãy bước ra ngoài ba phút

Mẹ có thể đi rửa mặt, nhìn ra ngoài trời hoặc tạm rời khỏi chỗ hai mẹ con đang căng thẳng.

Hãy tự nhắc mình: “Mình đang rất giận. Quát lên cũng chẳng giải quyết được chuyện này.”

Ba phút ấy có thể giữ lại nhiều lời mà sau này nghĩ đến, mẹ sẽ thấy hối hận vì đã nói ra.

3. Để con tự chọn trong những việc nhỏ

“Hôm nay trời lạnh hơn, con muốn mặc áo dày hay áo mỏng?”

“Con muốn làm bài Toán trước hay bài Văn trước?”

Khi được tự quyết trong những việc nhỏ, đến chuyện lớn con cũng dễ nghe lời góp ý của mẹ hơn. Con hiểu mẹ đang bàn bạc với mình và ý kiến của mình có chỗ trong cuộc trò chuyện.

Kết

Chẳng ai đòi mẹ phải hoàn hảo. Mẹ có lúc mệt, lúc bực, có khi không kiềm được mà quát lên. Những lúc ấy rồi cũng qua.

Sau cơn giận, hãy nhớ đứa trẻ vừa đóng sầm cửa trước mặt mẹ cũng từng là đứa bé ôm cổ mẹ, thủ thỉ: “Mẹ ơi, con thích mẹ nhất.”

Con vẫn đang chờ mẹ. Chờ mẹ nhắc đến những hy sinh, hạ giọng và nới tay một chút. Khi có khoảng riêng, con mới có thể tự bước về phía mẹ.