Trong khuôn khổ cuộc thi Miss World Vietnam 2023, ngay sau đêm diễn đầu tiên của Vietnam Beauty Fashion Fest 4 (VBFF 4), 40 thí sinh và các Hoa hậu, Á hậu đã đến với đêm thứ hai diễn ra vào 17/7. Sân khấu được dàn dựng ngoài trời đầy lãng mạn dưới nắng chiều hoàng hôn rực rỡ của Quy Nhơn, mang đến cho khán giả những xúc cảm từ tình yêu vẫy gọi của biển khơi.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Nhà sáng lập VBFF cho biết, ý tưởng một đàn cá bạc tung tăng bơi lội trong những dòng sóng nước xanh mát thể hiện một sự trù phú của thiên nhiên tỉnh Bình Định mang lại.

Nếu như tại năm ngoái, các cô gái của Miss World Vietnam 2022 hóa thân thành những cô dâu xinh đẹp và rạng rỡ trong BST Love No.2 thì năm nay không chỉ với vai trò là thành viên ban giám khảo mà NTK Lê Thanh Hòa còn mang đến một BST mở màn cho đêm diễn thứ hai của VBFF4 dẫn dắt khách mời tham dự du ngoạn trời Âu. Trời mưa nhẹ vô tình tạo nên một bầu không khí vô cùng lãng mạn và thơ mộng trong những sải bước catwalk đầy tự tin và kiêu sa của các first face, vedette, thí sinh Miss World Vietnam 2023 và các model trình diễn trong BST Look at me.

Theo như chia sẻ của NTK Lê Thanh Hoà, nguồn năng lượng tích cực tạo nguồn cảm hứng mãnh liệt cho anh trong BST mới lần này đó là anh muốn mang đến một thông điệp về sự tự tin, bản lĩnh và độc lập của phụ nữ ngày này, đặc biệt là các bạn trẻ. "Một thế hệ với nhan sắc, tri thức và phong cách thời trang đầy cuốn hút, các bạn hiểu rõ mình là ai, mình muốn gì và làm sao để bản thân mình hạnh phúc. Bất kể chúng ta đang nói về bản thân trong quá khứ, hiện tại hay tương lai - tất cả đều là các phiên bản của chúng ta, đều cần được yêu thương, trân trọng" - anh chia sẻ.

NTK Lê Thanh Hòa “chọn mặt gửi vàng” BST cho Hoa hậu Đỗ Hà và Hoa hậu Thanh Thủy mở màn trên sàn runway.

Hoa hậu Lương Linh với đôi chân dài 1m22 của mình là người đảm nhiệm vị trí vedette cho BST này.

Với chất liệu chủ đạo được sử dụng trong BST là tweed, NTK Lê Thanh Hòa muốn tạo ra sự tương phản của sự sang chảnh của chất liệu vải cao cấp với phong cách trẻ trung, tươi mới của những mẫu thiết kế, tạo nên những bất ngờ thú vị, khơi gợi lên vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính xen lẫn sự quyến rũ, sang trọng. Các cô gái hãy luôn trở nên xinh đẹp theo cách riêng của mình, tựa như những tia nắng vừa lên đầy rạng rỡ, ấm áp của một ngày mới vậy.

Một số thiết kế trong BST Look at me do các thí sinh Miss World Vietnam 2023 trình diễn.

Bên cạnh BST của NTK Lê Thanh Hòa, chúng ta còn được chiêm ngưỡng các BST đến từ JoliPoli, The Soul và BST của NTK Hoàng Minh Hà. Trước khi kết thúc đêm diễn VBFF4, Ban giám khảo cũng đã chọn ra Top 5 Người đẹp Thời Trang. Và cô gái xuất sắc nhất chiến thắng giải thưởng Người đẹp Thời Trang mang SBD 014 Huỳnh Trần Ý Nhi.

Top 5 Người đẹp Thời trang gồm: SBD 420 Trần Thị Thoa Thương, 512 Huỳnh Minh Kiên, 039 Nguyễn Thị Phượng, 211 Bùi Khánh Linh và 014 Huỳnh Trần Ý Nhi.

Cuối cùng, SBD 014 Huỳnh Trần Ý Nhi chiến thắng giải thưởng Người đẹp Thời Trang.

Đón chờ đêm Chung kết Miss World Vietnam 2023 sẽ diễn ra vào ngày 22/07 này tại Quy Nhơn với phần thi của 40 cô gái.