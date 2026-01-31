3 hậu quả nghiêm trọng khi cha mẹ thiên vị con cái

Cha mẹ thiên vị một đứa con trong thời gian dài, còn đứa con khác luôn bị thiệt thòi, thì quan hệ giữa anh chị em một khi gần như đã bị phá hủy. (Ảnh: ITN).

Làm rạn nứt quan hệ giữa các con

Nếu trong một gia đình, cha mẹ thiên vị một đứa con trong thời gian dài, còn đứa con khác luôn bị thiệt thòi, thì quan hệ giữa anh chị em một khi gần như đã bị phá hủy.

Bà Hòa có hai con trai, nhưng bà và chồng hầu như chỉ chú ý đến cậu con út. Nhà và tiền tiết kiệm trong gia đình cũng đều dành cho con út. Con trai lớn không những không được gì, còn phải được yêu cầu “chăm sóc em trai nhiều hơn”.

Kết quả, khi trưởng thành, hai anh em hầu như xa lạ, sau khi cha mẹ mất, đến việc thờ cúng, hai anh em cũng không muốn gặp mặt nhau.

Sự thiên vị của cha mẹ không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng của con cái, mà còn biến những đứa trẻ vốn dĩ nên gắn bó trở thành kẻ thù.

Cha mẹ thiên vị không chỉ phá hủy mối quan hệ giữa anh chị em mà còn trực tiếp làm tổn thương những đứa trẻ bị bỏ quên.

Gia đình chị Ninh từ xưa đã quen với lối cư xử trọng nam khinh nữ. Khi đi học, anh trai có thể thoải mái tiêu tiền mua quần áo đẹp, còn chị thậm chí không có nổi một bộ quần áo tươm tất. Gia đình thường nói: “Con gái rồi cũng sẽ là của nhà người khác, tiền nên tiêu cho con trai.”

Khi lớn lên, chị làm việc rất chăm chỉ, xây dựng sự nghiệp, nhưng những oán giận với cha mẹ vẫn chưa bao giờ nguôi. Sau khi kết hôn, chị rất hiếu thảo với bố mẹ chồng, nhưng với cha mẹ đẻ, chị rất hạn chế gặp gỡ.

Cha mẹ thiên vị thường không hiểu một điều: Những đứa trẻ bị tổn thương sẽ không bao giờ thực sự quên quá khứ. Còn những đứa trẻ được nuông chiều sẽ trở nên ích kỷ.

Một số phụ huynh thiên vị con, nâng niu chúng từ nhỏ, kết quả là, những đứa trẻ này thường trở nên lười biếng, nghĩ rằng mình không cần cố gắng gì cả, bố mẹ và anh chị em sẽ luôn nhường nhịn.

Cha mẹ già không có ai chăm sóc

Những đứa trẻ bị tổn thương sẽ không bao giờ thực sự quên quá khứ. (Ảnh: ITN).

Bố mẹ Trung đặc biệt yêu chiều cậu con trai út, tiền bạc và tài nguyên trong nhà đều dành cho con út, thậm chí cả lương của Trung cũng phải bù vào cho em.

Cậu con trai út đã quen với cách đối xử này, kết quả là dù hơn ba mươi tuổi, vẫn ngày ngày lêu lổng, thay đổi công việc không biết bao nhiêu lần.

Khi bố mẹ già, sức khỏe yếu, tới lúc cần được chăm sóc, cậu con trai út lại bỏ mặc, ngược lại cậu con trai cả từng bị bỏ rơi phải gánh vác hết trách nhiệm.

Lúc này cha mẹ mới hiểu ra, người con mà họ thiên vị nuôi nấng không phải là một “đứa con hiếu thảo”, mà là một “kẻ vô ơn”.

Khi cha mẹ còn trẻ, họ nghĩ mình có thể thiên vị, muốn cho ai lợi ích thì cho. Nhưng khi về già, ốm đau cần người chăm sóc, họ mới nhận ra, đứa con mình từng yêu chiều hoàn toàn không quan tâm đến mình.

Đây không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà là quả báo tất yếu. Một số cha mẹ luôn nghĩ, mình nuôi vài đứa con, khi già sẽ không lo thiếu người chăm sóc. Nhưng họ không nghĩ rằng cách mình đối xử với con khi còn nhỏ sẽ được trả lại khi lớn tuổi.

Ảnh hưởng mối quan hệ đại gia đình

Gia đình là nơi anh chị em hòa thuận, là người thân đoàn kết một lòng, là giúp đỡ nhau. Nhưng nếu cha mẹ thiên vị, các con từ nhỏ đã oán ghét lẫn nhau, thậm chí đến già cũng không giao tiếp, thì cả gia đình sớm muộn cũng sẽ tan rã.

Có những gia đình, vốn dĩ có thể hỗ trợ lẫn nhau, kết cục vì thiên vị mà anh chị em trở thành kẻ thù, thậm chí kiện nhau ra tòa tranh tài sản. Sau khi cha mẹ qua đời, các con cũng không muốn gặp nhau.

Tình huống này thật sự rất đáng buồn. Cha mẹ thiên vị có thể nghĩ rằng mình làm đúng, nhưng họ quên một điều: Hạnh phúc thật sự không phải là bản thân được hưởng, mà là cả gia đình có thể sống hòa thuận lâu dài.