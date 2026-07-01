Clip “khối nghỉ hè” khác lạ khiến dân mạng ngỡ ngàng. (Nguồn: @duyen021217)

Nghỉ hè thường là khoảng thời gian khiến nhiều bậc ông bà, bố mẹ đau đầu vì các con cháu nghịch ngợm, hiếu động và bày bừa khắp nhà. Thế nhưng, đoạn clip đang nổi trên TikTok lại mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác.

Thay vì nghịch ngợm quậy phá như hình dung của đa số cư dân mạng về “khối nghỉ hè”, ba bạn nhỏ khoảng 5 tuổi ngoan ngoãn, hiểu chuyện đang cùng nhau chăm sóc em bé nằm trên chiếc thảm nhạc mini đặt giữa nhà. Được người lớn giao nhiệm vụ, một bé gái đang ân cần chăm chút cho em, hai bé trai lớn hơn ban đầu đứng chơi xung quanh, sau cũng sà xuống cùng lắp ráp và chỉnh sửa lại phần khung đồ chơi. Cả ba bạn nhỏ đều tập trung cao độ, phối hợp nhịp nhàng để tạo nên một chiếc nôi an toàn, thoải mái nhất cho đứa em nhỏ xíu của mình.

Cảnh tượng này thu hút hàng triệu lượt xem và yêu thích trên nền tảng TikTok. Dân mạng tấm tắc ngợi khen đây là “khối nghỉ hè ưu tú” tràn đầy tinh thần tự giác, ngoan ngoãn và biết cách quan tâm người xung quanh.

“Bộ ba quyền lực này xứng đáng nhận bằng khen ’khối nghỉ hè ưu tú của năm‘ luôn. Cứ như này thì cha mẹ lại thêm yên tâm đi làm rồi mua bánh kẹo cho nhé”; “Nhìn mấy bé chụm đầu vào nhau chăm em nhỏ mà thèm thuồng, ước gì có thể sao chép ngay sự ngoan ngoãn này về nhà mình luôn cho nhẹ đầu”; “Tôi cứ tưởng nghỉ hè là chuỗi ngày kinh hoàng của các ông bố bà mẹ, nhưng hóa ra vẫn có những tổ hợp siêu đáng yêu và đầy trách nhiệm như thế này”...

Thảo Nhi cảm thán rằng xem cảnh này mới thấy sự quý giá của gia đình đông con cháu: “Mấy đứa nhỏ tự giác bảo nhau chơi, đứa lớn nâng niu đứa bé, không cần một lời quát tháo nào từ phụ huynh. Những khoảnh khắc bình dị như thế này chính là lý do vì sao người ta cứ bảo nhà đông con tuy vất vả lúc nhỏ nhưng về sau lại là cả một gia tài tình cảm vô giá”.

Dân mạng bảo nhìn khủng cảnh hạnh phúc này nhiều người lại muốn sinh con đàn cháu đống. (Ảnh chụp màn hình)

Tùng Anh nhận định đây là thành công của việc giáo dục tốt từ gia đình: “Trẻ nhỏ vốn dĩ như tờ giấy trắng và thường hành động theo tấm gương gia đình. Việc các bé chủ động chia sẻ công việc, cùng nhau kiên nhẫn và ân cần dỗ dành em út là minh chứng cho thấy người lớn đã xây dựng được một nếp nhà rất nghiêm túc nhưng đầy tình yêu thương”.

Hồng Quân đồng quan điểm: “Giáo dục tốt không nằm ở những điều đao to búa lớn, mà nó hiện hữu ngay trong chính cách những đứa trẻ tự ứng xử với nhau khi vắng bóng người lớn: Biết quan sát, biết hỗ trợ nhau và quan tâm sự an toàn, hạnh phúc của em nhỏ”.

Mỹ Quỳnh thì ghen tị khi “khối nghỉ hè” ở nhà mình lại không bằng các em bé gương mẫu: “Nhìn ’khối nghỉ hè‘ nhà người ta mà quay sang nhìn cái ’khối thiên tai‘ di động ở nhà mình, tôi chỉ biết khóc thầm một dòng sông thôi các bác ạ! Người ta nghỉ hè là anh chị em đồng lòng, chụm đầu vào nhau nhẹ nhàng dỗ dành em út ngoan ngoãn. Còn hai ông tướng nhà tôi từ lúc nghỉ hè đến giờ là biến cái nhà thành bãi chiến trường thực sự, hở ra một giây là tranh nhau đồ chơi, la hét rung trời chuyển đất, khóc lóc ầm ĩ từ sáng đến đêm”.