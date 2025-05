3 điều phụ huynh nên làm giúp trẻ phát triển trí thông minh

Cha mẹ nên tặng bé một số đồ chơi nhiều màu sắc, dễ cầm trong thời gian hoạt động sau khi thức dậy, để bé rèn luyện độ chính xác khi cầm nắm. (Ảnh: ITN).

Mặc dù trẻ sơ sinh từ 1 đến 3 tháng tuổi trông giống như một đứa trẻ chỉ biết ăn và ngủ. Nhưng hãy nhớ rằng, thực ra bé đang học!

Nếu cha mẹ rèn luyện và giáo dục con mình một cách cẩn thận, khoa học và có mục đích ngay từ giai đoạn này, bé chắc chắn sẽ có được những ấn tượng và khả năng học tập ban đầu, đóng vai trò và ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình học tập, phát triển về thể chất, trí tuệ, năng lực và các mặt khác của bé sau này.

Trẻ sơ sinh bò nhiều hơn có thể giúp cải thiện trí thông minh

Các nhà giáo dục giới thiệu một phương pháp huấn luyện dành cho trẻ sơ sinh từ bảy hoặc tám tháng tuổi - tập bò.

Khi bò, bé cần dùng tay để đỡ thân trước và đưa đầu về phía trước; các cơ ở ngực, lưng, eo và bụng phải tham gia vào quá trình co bóp nhịp nhàng để hỗ trợ thân mình và di chuyển về phía trước, cong chân về phía trước và đẩy về sau để tạo ra lực về phía trước. Do đó, bò là bài tập toàn thân, tăng cường sự co cơ, giúp cơ bắp phát triển săn chắc và đầy đặn.

Bò giúp trẻ tiếp xúc với nhiều thứ và môi trường hơn, mở rộng tầm nhìn, tăng cường kết nối, phối hợp giữa não và các cơ quan cảm giác như mắt, tai, miệng, mũi, lưỡi và cơ thể, đồng thời phát triển khả năng nhận thức, tư duy và trí nhớ.

Bò cũng có thể rèn luyện khả năng nâng đỡ phần thân trên của eo và chi dưới, giúp các cơ này phát triển và trở nên khỏe mạnh nhanh chóng, tạo nền tảng tốt cho khả năng đứng trong tương lai.

Leo núi thúc đẩy sự phát triển của hệ thần kinh. Đặc biệt, sự phát triển của hệ thần kinh trung ương giúp các chuyển động của cơ linh hoạt và chính xác hơn.

Bài tập ngón tay

Nhiều chuyên gia chỉ ra rằng, ngón tay của bé càng linh hoạt thì bé càng thông minh.

Một học giả Nhật Bản từng nói: “Nếu bạn muốn nuôi dưỡng một đứa trẻ có trí thông minh rộng lớn, bạn phải thường xuyên rèn luyện chuyển động của các ngón tay. Chuyển động của các ngón tay có thể kích thích trung tâm chuyển động ngón tay trong não, thúc đẩy sự cải thiện trí thông minh toàn diện”.

Nghiên cứu y học hiện đại cũng đã khẳng định mọi cơ quan trong cơ thể con người đều có một “vùng đại diện” tương ứng ở vỏ não, và các trung tâm vận động của ngón tay chiếm một diện tích tương đối rộng ở vỏ não.

Các trung tâm thần kinh ở những khu vực này được tạo thành từ các nhóm tế bào thần kinh. Khi bàn tay của một người thực hiện những chuyển động tinh tế và khéo léo, các nhóm tế bào này có thể được kích thích, cho phép các chuyển động và hoạt động suy nghĩ duy trì sự kết nối hữu cơ và tương ứng với nhau.

Cha mẹ nên tặng bé một số đồ chơi nhiều màu sắc, dễ cầm trong thời gian hoạt động sau khi thức dậy, để bé rèn luyện độ chính xác khi cầm nắm.

Có người đã từng tiến hành một thí nghiệm trong nhà trẻ, chia trẻ sơ sinh dưới một tuổi thành hai nhóm: một nhóm được huấn luyện có ý thức về cách cầm nắm, trong khi nhóm còn lại được phép phát triển tự nhiên. Kết quả cho thấy nhóm đầu tiên tốt hơn nhiều so với nhóm thứ hai về cả khả năng phản ứng và khả năng hiểu.

Do đó, các chuyển động của tay càng phức tạp thì càng thúc đẩy chức năng tư duy của não bộ một cách tích cực. Một nhà giáo dục nổi tiếng ở Nga từng nói: “Sự phát triển trí tuệ của trẻ em được phản ánh trên đầu ngón tay của chúng”.

Vì vậy, cha mẹ và giáo viên mầm non nên chú ý đến các bài tập ngón tay của bé trong giai đoạn này để nâng cao trí thông minh cho bé.

Trò chuyện với bé

Một nghiên cứu gần đây của các chuyên gia Anh cho thấy, cha mẹ trò chuyện với trẻ sơ sinh vài tháng tuổi trong nửa giờ hoặc hơn mỗi ngày có thể cải thiện đáng kể trí thông minh và sự phát triển ngôn ngữ của trẻ.

Tiến sĩ Sally Ward thuộc Trung tâm nghiên cứu nghe nói ngôn ngữ London và các đồng nghiệp của bà đã tiến hành một nghiên cứu so sánh thử nghiệm nhóm trên 140 trẻ sơ sinh từ 9 đến 13 tháng tuổi.

Sau 7 năm theo dõi, họ phát hiện những bậc cha mẹ đã được đào tạo nhất định có thể giúp con cải thiện đáng kể sự phát triển trí tuệ tổng thể và trình độ ngôn ngữ bằng cách trò chuyện với con mình, chẳng hạn như nói chuyện với con về những đồ vật mà con đang nhìn chằm chằm, ngay cả khi con họ còn quá nhỏ để phản ứng lại.

Khả năng trí tuệ trung bình trong tương lai của trẻ sẽ cao hơn một năm ba tháng so với trẻ em bình thường. Các chuyên gia cho biết kết quả sẽ tốt hơn nếu cha mẹ có thể loại bỏ tiếng ồn xung quanh khi trò chuyện với con.