3 điều nên nhớ khi mặc áo len cao cổ để không lâm vào cảnh mặt to, cổ rụt

Những chiếc áo len cao cổ, cổ lọ chính là item giữ ấm không thể thiếu trong những ngày trời giá lạnh. Chính chi tiết cao cổ của áo len giúp giữ ấm phần cổ, giúp bạn tránh được những đợt gió lạnh bất chợt ùa về. Đây cũng là thiết kế rất dễ mix&match cùng nhiều kiểu quần và váy để có được những set đồ ấm áp mà vẫn tinh tế trong mùa đông lạnh.

Nhưng chính phần cổ cao lại cũng khá kén dáng người, không phải ai mặc lên nhìn cũng thanh thoát thon gọn, có những kiểu cổ áo hợp với vóc dáng bạn, có những kiểu thì không. Và đặc biệt những cô nàng cổ ngắn, cổ to hay có gương mặt tròn đầy má bánh bao thì nên chọn cẩn thận. Bởi chiếc áo sẽ tố ngay nhược điểm vóc dáng của bạn, khiến người mặc càng thêm đầy đặn, tròn trịa hơn.

Với nhược điểm mặt to, cổ tròn ngắn hay phần thân trên không mấy thon thả

* Nên chọn: Áo len cổ cao vừa đủ, không quá ôm sát, có thêm đường gấp khúc

* Tránh xa: Áo len cổ dày, cổ áo cao kín hết phần cổ của bạn

Những chiếc áo len cao cổ ấm áp thật đấy nhưng với những nàng mặt to hay cổ ngắn thì thật sự là một "ác mộng". Chiếc cổ áo cao kín bưng sẽ khiến cổ càng to và ngắn, thêm nữa gương mặt cũng tròn ung ủng, nhìn mất hết nét thanh thoát nhẹ nhàng.

Thay vào đó các nàng nên chọn những kiểu áo len có phần cổ nhẹ nhàng, hơi lỏng một chút sẽ "dễ thở" hơn. Cổ áo cũng không nên quá cao để tạo hiệu ứng phần cổ thanh thoát và thon thả hơn đôi chút.

* Nên chọn: Áo len trơn màu tinh giản chi tiết cách điệu

* Tránh xa: Áo len cao cổ vặn thừng, áo len có đường gân và chất liệu bông dày

Những cô nàng có phần thân trên đầy đặn, mặt to cổ ngắn nên cẩn thận với những kiểu áo len vặn thừng, to rộng hay có gân dày cộp, nhất là lại có thêm phần cổ cao thì càng phải tránh xa. Những kiểu áo len này sẽ vô tình khiến thân trên thêm phình to, không có lợi gì cho vóc dáng của bạn.

Những chiếc áo len cao cổ với cổ hơi rộng, tinh giản mọi chi tiết cầu kỳ mới là lựa chọn sáng suốt nhất dành cho nàng mặt to, cổ ngắn và thân trên đầy đặn. Chuẩn nhất là những kiểu áo dáng ôm nhẹ, còn nếu không áo len hơi rộng thì bạn nên sơ vin lại để tổng thể cân đối và chỉn chu hơn, như vậy nhìn vóc dáng cũng thanh thoát cao ráo hơn nhiều.

* Nên: Buộc/ búi gọn tóc khi mặc áo len cao cổ

* Không nên: Để tóc dài, xõa lòa xòa

Phàm là những nàng mặt to cổ ngắn lại càng cần nhớ như in mẹo diện áo len cao cổ này. Khi bạn buộc gọn tóc lại, gương mặt nhìn cũng nhỏ nhắn thon thả hơn thực tế rất nhiều. Cộng thêm việc đang diện áo len cao cổ, thì buộc tóc gọn cũng giúp phần vai và phần cổ được thông thoáng, nhìn không bí bách như khi để tóc dài lòa xòa.





Nguồn: Sohu