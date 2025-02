3 dấu hiệu chứng tỏ trẻ có "phẩm chất thiên tài", IQ cao vượt trội, dễ dàng nhận biết ngay từ khi lọt lòng

Nếu cha mẹ quan sát con mình cẩn thận trong thời kỳ thơ ấu, họ có thể khám phá ra một số tiềm năng đáng kinh ngạc và thậm chí phát hiện ra những phẩm chất "thiên tài" của trẻ. Trên thực tế, nhiều bậc cha mẹ có thể không biết rằng một số hành vi hàng ngày của con họ có thể tiết lộ tiềm năng IQ của chúng. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, những biểu hiện sau đây có thể chỉ ra rằng trẻ sinh ra đã thông minh:

1. Tế bào vận động phát triển tốt

Nhìn chung, trẻ sơ sinh sẽ bắt đầu nắm bắt các đồ vật xung quanh và thậm chí cố gắng vứt chúng đi khi được khoảng 100 ngày tuổi. Những hoạt động có vẻ đơn giản này thực chất là biểu hiện của khả năng phối hợp tay và nhận thức đang dần được cải thiện của trẻ.

Quan trọng hơn, nếu trẻ sơ sinh có thể học cách lăn, bò và các chuyển động khác ngay từ khi còn nhỏ, điều đó có nghĩa là não của trẻ đang phát triển rất tốt, vì để hoàn thành những chuyển động này đòi hỏi phải có sự kiểm soát tốt của não.

2. Mỉm cười sớm

Mỉm cười là một trong những hành vi xã hội sớm nhất của con người. Vài tháng sau khi sinh, trẻ sơ sinh bắt đầu mỉm cười thường xuyên với mọi thứ ở thế giới bên ngoài, thể hiện sự chú ý của mình với môi trường xung quanh và thể hiện cảm xúc.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những đứa trẻ học cách mỉm cười sớm hơn thường có chỉ số IQ cao hơn. Bởi vì nụ cười không chỉ là khởi đầu của hành vi xã hội mà còn có nghĩa là trẻ có khả năng biểu lộ cảm xúc và phản ứng mạnh mẽ với các kích thích bên ngoài.

3. Thè lưỡi thường xuyên

Nhiều bậc cha mẹ có thể nghĩ rằng việc thè lưỡi của trẻ chỉ là một thói quen nhỏ và thậm chí có thể sửa nó. Nhưng trên thực tế, trẻ bắt đầu thè lưỡi càng sớm thì khả năng bắt chước của trẻ càng mạnh.

Sức mạnh của khả năng bắt chước có liên quan trực tiếp đến sự phát triển não bộ của trẻ. Ngoài ra, việc lưỡi của bé thè ra còn giúp phát triển hệ thống lưỡi, tạo nền tảng cho sự phát triển ngôn ngữ của trẻ sau này.

Quan sát hành vi "thông minh" của con: Cha mẹ nên phản ứng thế nào?

Đừng can thiệp quá mức

Khi đối mặt với những hành vi có vẻ "nghịch ngợm" của trẻ, cha mẹ không nên vội can thiệp hoặc trừng phạt chúng. Nhiều khi, đây chính là cách trẻ em học hỏi và cảm nhận thế giới theo cách riêng của mình.

Ví dụ, khi bé hay nắm, giật tóc mẹ; sự tò mò của bé về mái tóc của mẹ mình không phải là thói quen xấu; đó là một phần trong quá trình khám phá thế giới của bé. Nếu cha mẹ sửa dạy quá nhiều, họ có thể ức chế sự phát triển tự nhiên của trẻ. Do đó, cha mẹ có thể điều chỉnh một cách hợp lý, cho phép con cái được tự do khám phá trong môi trường an toàn, nuôi dưỡng tư duy độc lập và khả năng thực hành của trẻ.

Đồng thời, cha mẹ có thể thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của não bộ và đôi tay của trẻ thông qua một số hoạt động đơn giản giữa cha mẹ và con cái. Ví dụ, việc giúp bé massage tay, chân hàng ngày có thể thúc đẩy lưu thông máu, tăng cường sự linh hoạt của cơ, khớp và gián tiếp thúc đẩy sự phát triển của não bộ.

Cung cấp cho trẻ em nhiều cơ hội hơn để khám phá

Sự tò mò và mong muốn khám phá của trẻ em rất mạnh mẽ, đặc biệt là ở thời kỳ trẻ sơ sinh. Nếu cha mẹ thấy con mình thường xuyên cầm hoặc nghịch đồ vật, họ có thể cung cấp một số đồ chơi an toàn và để con tự do khám phá.

Ví dụ, cung cấp cho trẻ em những câu đố mềm, khối xây dựng hoặc đồ chơi nhiều màu sắc có thể giúp trẻ rèn luyện khả năng phối hợp tay mắt đồng thời kích thích sự sáng tạo và trí thông minh của trẻ.