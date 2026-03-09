3 cung hoàng đạo này dễ rơi vào bế tắc sau mỗi cuộc cãi vã, nhất là thời điểm nuôi con nhỏ, các ông chồng tốt nhất nên nhường nhịn

Sau khi có con, cuộc sống của nhiều cặp vợ chồng thay đổi khá nhiều. Áp lực chăm con nhỏ, thiếu ngủ, việc nhà chồng chất… đôi khi chỉ một chuyện rất nhỏ cũng có thể khiến hai người xảy ra tranh cãi.

Không ít mẹ bỉm từng chia sẻ rằng điều khiến họ mệt mỏi nhất không phải là lúc cãi nhau, mà là khoảng thời gian im lặng sau đó – khi cả hai đều không muốn nói chuyện trước.

Theo góc nhìn về cung hoàng đạo, có 3 cung khá dễ rơi vào trạng thái “chiến tranh lạnh” sau khi tranh cãi. Điều thú vị là mỗi người lại có một lý do rất khác nhau: người thì không chịu thua, người vì lòng tự trọng quá cao, người lại đơn giản là… lười tranh cãi tiếp.

1. Bạch Dương: Không chịu thua nên càng cãi càng dễ im lặng

Bạch Dương vốn nổi tiếng là cung hoàng đạo thẳng thắn, nhiệt tình và có cá tính mạnh. Trong cuộc sống gia đình, họ thường là người nói gì nghĩ nấy.

Chính vì vậy, khi xảy ra tranh cãi, Bạch Dương thường không dễ dàng nhượng bộ ngay lập tức. Họ có xu hướng muốn bảo vệ quan điểm của mình đến cùng.

Với nhiều mẹ bỉm có chồng thuộc cung Bạch Dương, cảm giác quen thuộc nhất có lẽ là: sau khi tranh luận, hai người bỗng… im lặng một thời gian.

Thực ra, sự im lặng này đôi khi chỉ là cách để Bạch Dương giữ vững lập trường và chờ cả hai cùng bình tĩnh lại, chứ không phải vì họ hết quan tâm.

2. Sư Tử: Tự trọng cao nên dễ “giữ khoảng cách”

Sư Tử là cung hoàng đạo có tính cách khá mạnh mẽ và tự tin. Trong gia đình, họ thường muốn mình là người gánh vác hoặc đưa ra quyết định.

Tuy nhiên, cũng chính vì lòng tự trọng cao nên khi tranh cãi với bạn đời, Sư Tử đôi khi dễ cảm thấy bị tổn thương nếu ý kiến của mình không được tôn trọng.

Lúc đó, thay vì tiếp tục tranh luận, họ có xu hướng im lặng và giữ khoảng cách một thời gian.

Nhiều mẹ bỉm có chồng thuộc cung Sư Tử chia sẻ rằng sau mỗi lần cãi nhau, chồng họ thường cần một khoảng thời gian để “hạ nhiệt”. Khi cảm xúc ổn định lại, mọi chuyện sẽ dễ nói hơn.

3. Bọ Cạp: Không thích tranh cãi nên… lười nói tiếp

Bọ Cạp là cung hoàng đạo khá sâu sắc và nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, họ lại không phải kiểu người thích tranh cãi ồn ào.

Khi xảy ra mâu thuẫn trong gia đình, nhiều người thuộc cung Bọ Cạp có xu hướng im lặng và suy nghĩ một mình.

Thay vì nói qua nói lại trong lúc nóng giận, họ thường chọn cách tránh tranh cãi thêm. Điều này đôi khi khiến đối phương cảm thấy như đang rơi vào “chiến tranh lạnh”.

Thực tế, với Bọ Cạp, đó chỉ là cách để họ tự sắp xếp lại cảm xúc trước khi quay lại nói chuyện rõ ràng hơn.

Sau tất cả, điều quan trọng nhất vẫn là sự thấu hiểu

Hôn nhân – đặc biệt khi đã có con – khó tránh khỏi những lúc bất đồng hay cãi vã. Mỗi người đều có cách phản ứng khác nhau: có người muốn nói ra ngay, có người cần thời gian để bình tĩnh.

Hiểu được tính cách của nhau đôi khi lại là chìa khóa giúp những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình được giải quyết nhẹ nhàng hơn.

Bởi sau cùng, dù có tranh cãi hay im lặng một chút, điều mà các cặp vợ chồng – đặc biệt là những gia đình có con nhỏ – đều mong muốn vẫn là một mái ấm bình yên để cùng nhau nuôi dạy con trưởng thành.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm