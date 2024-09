3 bước đánh son giúp Tường San vừa xinh vừa trẻ, mấu chốt ở hũ son bình dân hơn 100k

Mới đây trên kênh TikTok cá nhân, Á hậu Tường San đã đăng tải video chia sẻ 3 bước đánh son mà bản thân thường áp dụng để có được lớp make up xinh tươi, giúp tổng thể gương mặt trông hài hoà và trẻ ra vài tuổi.



Đầu tiên, Tường San sẽ khử thâm môi bằng cách thoa kem che khuyết điểm hoặc phấn nền, tất nhiên trước đó đã bôi mỏng 1 lớp dưỡng để môi ẩm và mịn mướt. Bí quyết làm đẹp của Tường San đó là che khuyết điểm thật mỏng nhẹ, không cố bôi "lố" để môi trắng bệch mà chủ yếu là khử thâm nhẹ nhàng khu vực viền môi.



Bước tiếp theo là đánh son lót với tông màu nhẹ để tạo thành lớp base, giúp màu son chính khi lên môi sẽ có độ dày và lâu trôi. Ở thao tác này, chị em hoàn toàn có thể tận dụng phấn mắt hoặc dùng các màu son nude, ưu tiên những item có tông nhẹ nhàng và tự nhiên.

Bước cuối cùng mới là sử dụng màu son chính, Tường San chọn mix 2 thỏi Romand Blur Fudge Tint và Into You Canned Lip And Cheek Mud, kết hợp dùng cọ tán để son bám đều và mịn hơn. Chỉ 3 thao tác đơn giản là Tường San đã hoàn thành xong công thức đánh son đạt đủ tiêu chí: nhanh, đẹp, chuẩn màu và lâu trôi.

Có thể thấy hũ Into You nhỏ xinh chính là dòng son cưng được Tường San vô cùng ưa chuộng. Không chỉ "đổ đứ đừ" dòng son này, Tường San còn đặc biệt mê mẩn màu 342 - tông hồng đất cực tôn da lại còn dễ mix match. Đây không phải lần đầu tiên Tường San review thiết kế xinh yêu này, vào năm ngoái, nàng Hậu đã từng cho "ẻm" lên sóng trên kênh TikTok cá nhân. Và thỏi Into You vẫn có khả năng "chuốc say" Tường San cho đến tận thời điểm hiện tại.

Được biết, Into You là hãng son nội địa Trung được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích. Đây là dòng son bùn thạch mềm, dạng sáp, chất son khi thoa lên môi rất mịn và dễ tán. Đặc biệt Into You có khả năng che rãnh môi cực ổn, giúp tạo hiệu ứng môi căng mịn nhìn là mê. Giá thành của em này thì siêu "nhẹ ví", chỉ loanh quanh hơn 100k mà thôi.



Vậy nên, nếu nàng cũng mê mẩn tông make ngọt ngào, lung linh như Tường San thì có thể tham khảo địa chỉ mua sắm được chính nàng Hậu chia sẻ:

Son Into You màu 342 - Nơi mua: Into You Việt Nam