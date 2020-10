3 beauty blogger Việt có style "xịn sò" chuẩn fashionista nàng nào cũng nên follow để học hỏi cách ăn mặc

1. Thạch Trang

Instagram: @thach_trangg

Thạch Trang, chủ kênh YouTube My20s là một cái tên khá nổi trong giới trẻ Việt hiện nay không chỉ vì tài năng makeup, mà còn nhờ vào tài chỉnh hình, chỉnh video rất nghệ, rất chill và mãn nhãn, khiến người ta cứ muốn đắm chìm trong khung cảnh đó mãi. Cô nàng hiện đang là du học sinh tại Đức. Sống ở trời Tây với không gian như trong mơ nên Trang rất tích cực tận dụng điều này. Instagram của cô nàng không thiếu những khung hình ngoại cảnh tuyệt đẹp, cộng thêm khả năng chỉnh hình của cô nàng nữa nên có thể nói là xuất sắc luôn.

Về phong cách, Trang luôn xuất hiện như em gái nhà bên gần gũi, dễ thương vô cùng. Các bạn học sinh, sinh viên hoàn toàn có thể học tập cách mix đồ của Trang với các item mua đâu cũng có như chân váy jeans, áo cardigan dáng dài, hoodie, áo thun oversize, quần ống rộng và hàng tá những món đồ đúng chuẩn teen girl khác. Trang cũng không quá chăm chút hay chú trọng vào phụ kiện, thường cô nàng sẽ chọn những món đồ có màu nổi, sáng làm điểm nhấn cho cả trang phục, tạo cảm giác vừa vặn và hợp mắt.

2. Ling Makeup

Instagram: @lingmakeup

Thêm một nàng "bé hạt tiêu" nữa của hội beauty blogger Việt. Đừng để vẻ ngoài lạnh băng, khó gần của cô nàng trên mạng xã hội lừa bạn, thực ra cô nàng xinh xắn này thân thiện và dễ gần lắm đấy. Bên cạnh my20s thì đây có lẽ là beauty blogger hoạt động miệt mài và chăm chỉ nhất trong năm cô nàng trên. Bên cạnh những video swatch son được nhiều bạn trẻ ưa chuộng, khả năng biến đổi concept makeup của Ling cũng đáng để bạn tặng cô nàng một nút theo dõi trên Youtube đấy, từ ngọt ngào, dễ thương cho đến lồng lộn, chanh xả, kiểu nào cô nàng cũng cân đẹp nhé.

Phong cách thời trang của Ling vẫn xoay quanh những item cơ bản mà nàng nào cũng có như quần jeans, áo croptop, váy hoa nhưng có một bảo bối khiến tất cả những outfit của cô nàng nhìn sang –xịn –mịn hơn chính là những đôi boots. Một chiếc váy hoa bình thường mà phối với boot trông cá tính, sành điệu hẳn ra, nàng nào muốn đổi gió xua tan vẻ nhàm chán thì có thể cân nhắc nhé. Ngoài ra trong những shoot hình ngoại cảnh, Ling cũng tích cực tận dụng mũ cói rộng vành để tạo điểm nhấn ấn tượng cho bản thân đấy.

3. Vitamin Be

Instagram: @bedaulbe

Nàng nào muốn makeup kiểu Tây cứ tìm đến Be nhé, đảm bảo thích mê luôn. Đam mê makeup và thích chia sẻ tips làm đẹp của mình với khán giả, Be không chọn con đường nổi tiếng ồn ào, cô nàng chọn cho mình một không gian vừa đủ để thoải mái là chính mình khi xuất hiện trước người xem. Dạo quanh Instagram của Be, cô nàng sẽ đưa bạn đến đủ cung bậc cảm xúc từ lạnh lùng, có phần hơi bướng bỉnh, rồi lại "cute hột me" với nụ cười gummy, thoắt cái lại quyến rũ không thôi. Nói chung là ở cô nàng có một vẻ gì đó rất thu hút mà người ta khó có thể dứt ra được.

Be rất đa dạng trong phong cách dù nhìn chung, thời trang của cô nàng thiên về hướng năng động, khỏe khoắn với những item quần jeans, áo croptop, sweater, hay một phụ kiện rất hay ho: nón lưỡi trai. Và kể cả khi diện đầm hoa hòe, cô nàng cũng chuộng phối với sneaker hơn là giày cao gót, hiếm hoi lắm mới tìm được tấm hình Be diện đầm cùng giày cao gót đấy.

Ảnh: Instagram nhân vật