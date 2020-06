25 năm Paula's Choice: Những điều làm nên lịch sử thương hiệu mỹ phẩm toàn cầu

Ra đời từ năm 1995, cho tới nay thương hiệu Paula’s Choice Skincare đã luôn khẳng định được vị trí vững chắc trong lòng tín đồ yêu mỹ phẩm. Để có được thành công này, đội ngũ nghiên cứu Paula’s Choice đã luôn nỗ lực cống hiến bền bỉ, đấu tranh vì lẽ phải và sự công bằng cho người tiêu dùng. Nếu ai đó đã từng tìm hiểu về lịch sử ra đời của nhãn hàng này, chắc hẳn sẽ rất ấn tượng về câu chuyện đi tìm lại sắc đẹp của bà Paula Begon – người sáng lập nên Paula’s Choice.



Xuất phát từ một câu chuyện có thật

Paula Begoun – người đứng sau thành công của thương hiệu mỹ phẩm "tỷ đô"

Đi lên từ chính căn bệnh da liễu của mình, Paula Begoun đã luôn khát khao tìm ra sự thật đằng sau ngành công nghiệp sản xuất mỹ phẩm sau sự kiện phát hiện ra mỹ phẩm đang dùng chứa chất tẩy rửa móng. Bà bắt đầu biến ước mơ thành hành động khi bắt tay vào nghiên cứu chuyên sâu trong nhiều năm, viết sách và xuất hiện trên truyền hình để nói lên mặt tối còn tồn đọng của mỹ phẩm hiện có trên thị trường lúc bấy giờ.

Nhờ kiến thức chuyên sâu cùng sự nỗ lực truyền cảm hứng làm đẹp bền bỉ trong 40 năm, Paula Begoun là tác giả của hơn 20 đầu sách về chăm sóc da, về những lầm tưởng tai hại của phụ nữ trong làm đẹp. Sách của bà đã bán được trên 2.5 triệu bản trên toàn thế giới, với những cuốn sách kinh điển như: "Don’t Go to the Cosmetics Counter Without Me", "The Original Beauty Bible", "The Best Skin Of Your Life Starts Here"… Công việc của bà là một chuyên gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm Hoa Kỳ. Paula đã làm khách mời cho rất nhiều kênh truyền hình nổi tiếng như CNN, chương trình đàm thoại với Oprah, The today show, 20/20, Dateline NBC, The View và Dr. Oz…

Paula Begoun luôn bền bỉ truyền cảm hứng làm đẹp cho phụ nữ trong suốt 40 năm

Chính bởi sức ảnh hưởng của mình, năm 1995 với sự yêu cầu của hàng ngàn độc giả, bà đã quyết định bằng kinh nghiệm đúc kết hàng chục năm nghiên cứu để đưa ra dòng sản phẩm riêng của mình, lấy tên là Paula’s Choice (Sự lựa chọn của Paula). Mỗi một thành viên trong nhóm nghiên cứu Paula’s Choice đều được đào tạo chuyên nghiệp để đưa ra hàng ngàn nghiên cứu, phân tích một cách chân thực nhất về các thành phần trong mỹ phẩm, nhằm mang lại trải nghiệm hiệu quả tuyệt vời nhất và an toàn nhất cho làn da khách hàng.

Beauty Begins With Truth - Vẻ đẹp bắt đầu từ sự thật

"Vẻ đẹp bắt đầu từ sự thật" là tôn chỉ thể hiện nguyện ước của đội ngũ Paula’s Choice

Lấy slogan "Beauty Begins With Truth" làm phương châm hoạt động, thương hiệu Paula’s Choice đã phát triển mạnh mẽ trong suốt 25 năm qua. "Vẻ đẹp bắt đầu từ sự thật" chính là tôn chỉ thể hiện nguyện ước của đội ngũ Paula’s Choice Skincare khi mang tới những giá trị chân thực nhất cho làn da, biến mỗi khách hàng trở thành chuyên gia chăm sóc da của chính bản thân mình. Từ những điều vô cùng nhân văn này đã làm nên lịch sử một thương hiệu có sức ảnh hưởng toàn cầu:

Nghiên cứu khoa học

"Chúng tôi luôn tôn trọng kết quả nghiên cứu và công bố sự thật vốn có để mỗi sản phẩm chăm sóc da chính là sự lựa chọn tốt nhất cho người tiêu dùng".

Điều đặc biệt của Paula’s Choice là luôn đề cao giá trị của nghiên cứu khoa học. Đây là nền tảng cốt lõi nhất để tạo ra những công thức lý tưởng cho làn da. Vì thế, tất cả các sản phẩm đều được công bố rộng rãi với các thành phần có lợi và hiệu quả nhất cho làn da. Đó là điều mà không phải nhãn hiệu mỹ phẩm nào cũng có thể mạnh dạn tuyên bố.

Sản phẩm hiệu quả

Sản phẩm Paula’s Choice đều được tạo ra dựa trên công thức thành phần có lợi cho da

Tất cả sản phẩm của Paula’s Choice đều được tạo ra dựa trên công thức chứa thành phần có lợi cho da, hoạt động ở nồng độ phù hợp, độ pH ổn định. Một số sản phẩm được bào chế dưới dạng Booster tăng cường, cho phép sử dụng đơn lẻ hoặc mix cùng sản phẩm khác để đạt hiệu quả dưỡng da cao nhất.

Tiêu chuẩn an toàn

Mọi thành phần, công đoạn, sản xuất bao bì, quy trình đóng gói của Paula’s Choice đều được kiểm nghiệm, nghiên cứu và thực hành trong phòng thí nghiệm độc lập, đảm bảo tuân thủ các quy định tiêu chuẩn an toàn cho sức khỏe và làn da.

Sứ mệnh nhân đạo

Nghiêm túc thực hiện sứ mệnh nhân đạo là điều được đông đảo tín đồ Paula’s Choice ủng hộ

Paula’s Choice luôn nghiêm túc thực hiện các sứ mệnh nhân đạo thể hiện qua việc: Không kiểm nghiệm trên động vật mà thay thế bằng quy trình khác phù hợp hơn, 100% sử dụng bao bì tái chế, tái sử dụng nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn tới sức khỏe người dùng, dần dần lược bỏ bao bì giấy nhằm giảm tải gánh nặng môi trường, góp phần tạo nên không gian sống xanh.

Tôn trọng khách hàng

Điều cuối cùng làm nên thành công của thương hiệu mỹ phẩm Paula’s Choice đó chính là sự tôn trọng tối đa sức khỏe khách hàng. Các sản phẩm đều được sản xuất với những thành phần tự nhiên, không chứa chất tạo màu, hương liệu, phù hợp với cả da nhạy cảm. Đối với một số quốc gia có nền khí hậu đặc biệt, Paula’s Choice cũng luôn ưu ái sản xuất các sản phẩm chứa thành phần phù hợp với đặc tính da khu vực đó.

Với phương châm độc đáo trên, Paula’s Choice đã thật sự khẳng định được vị trí độc tôn trong lòng tín đồ yêu mỹ phẩm. Những kiến thức và sản phẩm mà thương hiệu này mang lại đã giúp hàng triệu phụ nữ trên khắp thế giới có được sự lựa chọn thông minh khi tìm các sản phẩm chăm sóc da. Trên tất cả, sau 25 năm Paula’s Choice vẫn luôn đem tới những giá trị thực cho người tiêu dùng, theo một cách rất riêng biệt.

Website: https://www.paulaschoice.vn/