22 năm trước có một Lee Hyori thế này

Nhắc đến những biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng lâu dài của Kpop, Lee Hyori chắc chắn là cái tên khó có thể bỏ qua và hoàn toàn xứng đáng với tên gọi "sao của các sao". Từ thời kỳ hoàng kim với hình tượng nữ thần gợi cảm của làng nhạc Hàn đến hiện tại, nữ ca sĩ vẫn giữ được sức hút rất riêng. Điều thú vị là dù đã 22 năm trôi qua, nhìn lại phong cách của Lee Hyori ngày trước, người ta vẫn thấy hàng loạt công thức mặc đẹp có thể áp dụng ngay hôm nay.

Lee Hyori biểu tượng thời trang một thời của Kbiz. (Nguồn: Internet)

Thời còn hoạt động cùng Fin.K.L và đặc biệt là khi bước vào sự nghiệp solo, Lee Hyori đã sớm xây dựng hình ảnh một cô gái cá tính, phóng khoáng và quyến rũ. Những chiếc áo croptop, quần jeans cạp trễ, thắt lưng bản lớn, kính râm hay các thiết kế ôm sát từng gắn liền với phong cách của nữ ca sĩ. Đó đều là những món đồ mang đậm tinh thần Y2K, từng phủ sóng mạnh mẽ đầu những năm 2000 và nay tiếp tục được thế hệ trẻ yêu thích.



Điều đáng nói là phong cách của Lee Hyori không chỉ gây ấn tượng nhờ những món đồ bắt mắt. Cô biết cách kết hợp vẻ bụi bặm với nét nữ tính, khi thì xuất hiện trong những bộ trang phục khỏe khoắn, tối giản, lúc lại biến hóa đầy táo bạo với những thiết kế tôn đường cong. Cách lựa chọn trang phục có phần nổi loạn nhưng không gượng ép giúp hình ảnh của cô luôn có cá tính rõ rệt.

Những năm 2000, nhắc tới cái tên Lee Hyori có lẽ không ai là không biết. (Nguồn: Internet)

Nhìn lại những bộ cánh từ nhiều năm trước, dễ nhận ra Lee Hyori không quá phụ thuộc vào các xu hướng nhất thời. Cô ưu tiên những món đồ thể hiện cá tính, chú trọng tỷ lệ trang phục và biết cách tạo điểm nhấn cho tổng thể. Bởi vậy, nhiều công thức phối đồ của nữ ca sĩ vẫn hợp thời, thậm chí còn mang đến cảm giác thời thượng khi đặt cạnh những xu hướng đang được giới trẻ yêu thích hiện nay.

Ở tuổi U50, Lee Hyori cũng không cố che giấu những dấu hiệu lão hóa tự nhiên. Những đường nét trưởng thành trên gương mặt, làn da không còn giữ nguyên vẻ căng mịn như thời đôi mươi hay diện mạo có phần khác trước đều là những điều bình thường theo thời gian. Thay vì biến mình thành một phiên bản trẻ mãi không già, cô mang đến cảm giác gần gũi khi xuất hiện với vẻ ngoài thoải mái, tự nhiên và không quá đặt nặng việc phải hoàn hảo trong mọi khung hình.

Lee Hyori thoải mái mang tới một hình tượng gần gũi. (Nguồn: Instagram)

Chính sự tự tin ấy khiến Lee Hyori vẫn có sức hút riêng. Cô không cần chạy theo những tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe để chứng minh mình vẫn đẹp, càng không phải cố gắng bắt chước phong cách của những đàn em trẻ tuổi. Sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, nữ ca sĩ dường như hiểu rõ điều gì phù hợp với mình và thoải mái thể hiện cá tính theo cách riêng.

Bên cạnh gu thời trang bền bỉ với thời gian, vóc dáng của Lee Hyori cũng là điều khiến công chúng chú ý. Nữ ca sĩ vẫn duy trì được hình thể khỏe khoắn, săn chắc cùng những đường cong nữ tính. Không cần quá gầy hay theo đuổi vẻ đẹp mỏng manh, cô vẫn toát lên sự quyến rũ nhờ vóc dáng cân đối và phong thái tự tin.

Lee Hyori vẫn giữ được body săn chắc, đầy năng lượng ở tuổi ngoài 40. (Nguồn: Instagram)

Thậm chí, Lee Hyori cũng chẳng ngại xuất hiện với gương mặt mộc, để lộ những nếp nhăn nơi khóe mắt hay làn da không còn căng mịn như thời đôi mươi. Không cố che giấu dấu vết thời gian bằng những lớp trang điểm dày hay hình ảnh được trau chuốt quá mức, nữ ca sĩ vẫn thoải mái với diện mạo tự nhiên của mình.

Lee Hyori không ngại khoe mặt mộc với những nếp nhăn hiện rõ ở khoé mắt. (Nguồn: Instagram)

Hình ảnh Lee Hyori cũng gợi nhắc rằng một thân hình đẹp không nhất thiết phải gắn với tuổi trẻ. Việc duy trì sự năng động, khỏe khoắn và lựa chọn trang phục phù hợp với cơ thể có thể tạo nên sức hút ở bất kỳ độ tuổi nào. Khi người mặc thực sự thoải mái với bản thân, những món đồ đơn giản cũng có thể trở nên nổi bật.

Sau nhiều năm, Lee Hyori vẫn là một trường hợp đặc biệt của làng giải trí Hàn Quốc, không chỉ sở hữu phong cách thời trang có khả năng vượt qua nhiều vòng xoay xu hướng, cô còn cho thấy sức hấp dẫn của việc trưởng thành một cách tự nhiên.

Giờ đây, bên cạnh phong cách thời trang đáng ngưỡng mộ và vẻ đẹp tự nhiên bất chấp tuổi tác, Lee Hyori còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân bình yên bên chồng là nhạc sĩ Lee Sang Soon. Sau nhiều năm gắn bó, cả hai vẫn lựa chọn lối sống giản dị, tận hưởng những niềm vui đời thường thay vì chạy theo hào quang showbiz. Có lẽ, chính sự viên mãn trong cuộc sống cũng góp phần tạo nên thần thái tự tin, phóng khoáng và sức hút rất riêng của Lee Hyori ở hiện tại.