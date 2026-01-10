2026 muốn đẹp hơn, hãy để 10 thứ này xuất hiện trong bữa ăn của bạn!

Nếu năm 2025 là thời điểm protein tiếp tục "thống trị" đĩa ăn còn chất xơ bắt đầu được quan tâm đúng mức, thì 2026 hứa hẹn sẽ là một bước tiến xa hơn: ăn không chỉ để no hay đẹp dáng, mà còn để điều hòa hormone, chống viêm, tốt cho não bộ và kéo dài tuổi thọ. Theo chia sẻ của các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu với Vogue, những gì chúng ta đưa vào cơ thể trong năm tới sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe tổng thể, từ đường ruột đến tinh thần.

Ảnh: Luca Cannonieri

Chuối xanh và thực phẩm kích hoạt tín hiệu no

Với khoảng 1,5 triệu người tại Anh đang sử dụng các loại thuốc hỗ trợ giảm cân như Ozempic, Wegovy hay Mounjaro, câu chuyện ăn uống trong và sau khi dùng thuốc đang được quan tâm hơn bao giờ hết. Theo tiến sĩ Federica Amati chuyên gia dinh dưỡng trưởng tại Zoe – vấn đề không chỉ nằm ở việc ăn đủ protein khi dùng thuốc, mà là cách hỗ trợ cơ thể tự điều chỉnh cảm giác đói khi cảm giác thèm ăn quay trở lại.

Chất xơ, đặc biệt là chất xơ tiền sinh học, đóng vai trò then chốt. Đây là "cầu nối" giúp hệ vi sinh đường ruột giao tiếp với các hormone kiểm soát cơn đói như leptin hay GLP-1. Những thực phẩm như chuối xanh, các loại đậu, yến mạch, lúa mạch, bắp cải, atiso, măng tây, kim chi hay dưa cải muối giúp não bộ nhận tín hiệu no lâu hơn, đồng thời tạo ra các axit béo chuỗi ngắn có lợi cho tiêu hóa, miễn dịch và trao đổi chất. Sang 2026, xu hướng không còn là "ăn nhiều xơ", mà là ăn đúng loại xơ để kiểm soát năng lượng, cơn thèm ăn và viêm nhiễm.

Ảnh @annusshha.

Súp ăn sáng – phá bỏ mọi quy tắc cũ

Súp cho bữa sáng nghe có vẻ lạ, nhưng lại được nhiều chuyên gia ủng hộ. Theo chuyên gia dinh dưỡng Kat Chan, một bát súp ấm với nước dùng, protein, chất béo tốt và chất xơ là cách khởi đầu ngày mới nhẹ nhàng nhưng cực kỳ hiệu quả. Nó giúp ổn định đường huyết, hỗ trợ tiêu hóa và mang lại cảm giác "vào guồng" hơn cho cả ngày dài.

Từ đậu phụ, trứng luộc, rau xanh, rong biển đến quinoa hay mì sợi đều có thể linh hoạt kết hợp. Với những ai không thích uống nhiều nước, súp, nước dùng và trà thảo mộc cũng là cách giữ đủ nước cho cơ thể và giúp làn da trông căng mướt hơn.

Rau vị đắng – trợ thủ tiêu hóa bị bỏ quên

Các loại rau có vị đắng như rocket, radicchio, chicory hay bưởi đang được đánh giá lại đúng vị trí của chúng. Chúng kích thích dịch vị và enzyme tiêu hóa, giúp cơ thể xử lý protein và chất béo hiệu quả hơn, đồng thời hỗ trợ gan và giảm cảm giác đầy bụng sau ăn. Đây là nhóm thực phẩm tuy không "dễ ăn" nhưng lại rất đáng để tập làm quen trong năm 2026.

Lựu – nhỏ nhưng có võ

Một hũ hạt lựu trong tủ lạnh có thể trông khá "Kardashian", nhưng loại quả này thực sự chứa nhiều lợi ích khoa học. Khi vào cơ thể, lựu được chuyển hóa thành urolithin A, hợp chất hỗ trợ sửa chữa ty thể và làm chậm quá trình lão hóa. Nó còn giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn Akkermansia, có liên quan đến chuyển hóa khỏe mạnh, hàng rào ruột vững chắc và giảm viêm.

Ảnh Flickr

Cá tươi và cá hộp – món ăn cho não bộ

Khi mối quan tâm đến sức khỏe não bộ tăng mạnh, omega-3 cũng quay lại mạnh mẽ. Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi, cá trích hay cá cơm giàu DHA - thành phần quan trọng của màng tế bào thần kinh giúp hỗ trợ trí nhớ, học tập và giảm viêm. Chỉ cần 1–2 khẩu phần mỗi tuần đã được chứng minh là có lợi cho quá trình lão hóa não. Cá hộp tiện lợi vì thế cũng trở thành "vật bất ly thân" trong bếp hiện đại.

Ăn uống ít PFAS – quan tâm đến cả dụng cụ nấu

PFAS, hay còn gọi là "hóa chất vĩnh cửu", đang ngày càng bị chú ý vì liên quan đến ung thư, béo phì và rối loạn chuyển hóa. Xu hướng 2026 không chỉ là chọn thực phẩm sạch, mà còn là nấu nướng bằng dụng cụ an toàn hơn như gang, inox, gốm sứ và dùng chai thủy tinh thay vì nhựa. Một lần nữa, chất xơ lại được nhắc đến vì có khả năng hỗ trợ đào thải các chất độc này qua đường ruột.

Polyphenol – ngôi sao mới của năm 2026

Polyphenol, có nhiều trong thực phẩm có màu sắc đậm như quả mọng, ô liu, cà phê hay cacao, được dự đoán sẽ là "từ khóa" dinh dưỡng của 2026. Dù không phải chất xơ, chúng hoạt động tương tự prebiotic, tác động tích cực lên hệ vi sinh và tăng hiệu quả của chất xơ khác. Dầu ô liu nguyên chất, rau xanh đậm, các loại hạt, đậu và thảo mộc đều là nguồn polyphenol đáng giá.

Nước ép dưa hấu – thức uống vừa mát vừa khỏe

Nước ép dưa hấu được giới huấn luyện viên ưa chuộng nhờ khả năng cấp nước tự nhiên, giàu điện giải và chứa citrulline – axit amin hỗ trợ lưu thông máu. Phần cùi trắng sát vỏ mới là nơi tập trung nhiều dưỡng chất nhất. Chỉ cần xay cả ruột lẫn hạt, thêm bạc hà và chanh là đã có một thức uống vừa giải khát vừa đẹp da.

Ảnh it'sraii

Nghệ tây – gia vị nhỏ cho sức khỏe nữ giới

Theo các chuyên gia, nghệ tây sẽ trở thành "ngôi sao" trong mảng chăm sóc sức khỏe phụ nữ năm 2026. Loại gia vị này được chứng minh có thể hỗ trợ tâm trạng, giảm lo âu, cải thiện triệu chứng PMS và tiền mãn kinh, đồng thời điều hòa serotonin. Nghệ tây sẽ xuất hiện nhiều hơn trong trà chức năng, nước dùng và đồ uống không cồn.

Ăn uống hướng thực vật và tôn trọng đất trồng

Cuối cùng, xu hướng ăn uống năm 2026 không thể tách rời câu chuyện nguồn gốc thực phẩm. Cách đất được chăm sóc ảnh hưởng trực tiếp đến hàm lượng dinh dưỡng, vi sinh và chất chống oxy hóa trong rau quả, ngũ cốc. Thực phẩm trồng theo hướng tái tạo, đa dạng sinh học và ít can thiệp sẽ ngày càng được ưu tiên, không chỉ vì môi trường mà còn vì sức khỏe con người.

Nguồn: Vogue UK