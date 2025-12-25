2025: Một năm quậy tới bến của Song Hye Kyo

Suốt nhiều năm, Song Hye Kyo luôn gắn liền với hình tượng “nữ thần” chuẩn mực của màn ảnh Hàn: dịu dàng, trang nhã và an toàn tuyệt đối. Thế nhưng bước sang năm 2025, biểu tượng sắc đẹp hàng đầu xứ kim chi lại khiến công chúng bất ngờ với một màn lột xác rõ rệt về diện mạo lẫn phong cách. Không chỉ dừng ở việc thay đổi kiểu tóc, mỹ nhân sinh năm 1981 còn mạnh dạn làm mới toàn bộ style khiến cộng đồng mạng không khỏi ấn tượng. Những thiết kế tối giản, nữ tính được thay thế bằng đồ phom dáng mạnh mẽ, phóng khoáng hơn. Sự chuyển mình này không làm mất đi khí chất vốn có, mà trái lại còn cho thấy Song Hye Kyo đang bước vào giai đoạn chín muồi và cuốn hút nhất.

Ai mà ngờ, biểu tượng sắc đẹp hàng đầu Hàn Quốc lại có màn lột xác ấn tượng như vây. (Nguồn: Instagram)

Nếu như trong suốt nhiều năm, mái tóc dài nữ tính gần như trở thành “khuôn mẫu bất di bất dịch” cùng hình ảnh Song Hye Kyo thì năm 2025, cô lại thay đổi điều đó hoàn toàn. Nữ minh tinh không ngần ngại thử nghiệm những kiểu tóc khác hẳn với style thường thấy, thậm chí còn có phần nổi loạn với tóc bob hay wolfcut.

Sự thay đổi này ban đầu khiến không ít khán giả hoài nghi, bởi Song Hye Kyo vốn quen thuộc với vẻ đẹp dịu dàng, mong manh. Thế nhưng trên thực tế, những kiểu tóc ngắn lại làm rất tốt trong việc tôn lên đường nét gương mặt thanh tú của nữ diễn viên, khiến visual trở nên sắc sảo và hiện đại hơn. Nhan sắc vốn đã “đỉnh cao” nay lại thêm phần cuốn hút, cool và ấn tượng. Quan trọng hơn, màn lột xác này không mang cảm giác gượng ép mà toát lên sự tự tin, chủ động làm mới bản thân. Chính vì vậy, quyết định thay đổi hình ảnh của Song Hye Kyo không chỉ được đón nhận tích cực mà còn được xem như minh chứng cho phong độ nhan sắc bền bỉ cùng tinh thần không ngại thay đổi của nữ thần Kbiz.

Những kiểu tóc tài buông nhẹ tự nhiên, layout makeup nhẹ nhàng gắn liền với hình ảnh của Song Hye Kyo suốt nhiều năm liền. (Nguồn: Instagram)

Hình ảnh xuyên suốt trong năm 2025 của Song Hye Kyo là những kiểu tóc ngắn cá tính, phá cách. (Nguồn: Instagram)

Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi mái tóc, Song Hye Kyo “làm mới” toàn diện cả phong cách thời trang. Nếu trước đây, nữ diễn viên thường gắn bó với những thiết kế thanh lịch và dịu dàng thì nay, hình ảnh của cô năng động và linh hoạt hơn hẳn, từ photoshoot đến những outfit đời thường. Trang phục casual cá tính hay các thiết kế mang tinh thần menswear hiện đại xuất hiện nhiều hơn cùng minh tinh xứ Hàn. Cách phối đồ cũng trở nên phóng khoáng, trẻ trung, không còn bó buộc trong khuôn khổ an toàn quen thuộc, ngày càng chứng minh khả năng “cân” đa dạng phong cách của đại sứ Fendi ở ngưỡng tuổi U45. Điều này cũng giúp hình ảnh của cô luôn mới mẻ, thu hút mỗi khi xuất hiện.

Phong cách của Song Hye Kyo trong năm 2025 cool và chất hơn hẳn. (Nguồn: Instagram)

Bên cạnh đó, vóc dáng của minh tinh đình đám cũng trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây. Nữ diễn viên được nhận xét là gầy và mảnh mai hơn trước, nhưng không tạo cảm giác gầy gò mà ngược lại, cô toát lên vẻ nhẹ nhõm, thanh thoát. Sự thay đổi về hình thể giúp Song Hye Kyo diện những thiết kế ôm dáng một cách thuyết phục hơn, đồng thời khiến tổng thể visual trở nên trẻ trung, tươi tắn. Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn giữ được nét rạng rỡ hiếm có, chứng minh sức hút bền bỉ của một biểu tượng nhan sắc biết chăm chút bản thân và không ngừng làm mới hình ảnh.