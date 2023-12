2023 đánh dấu những cú chạm đáng tự hào của thời trang Việt tới thị trường quốc tế

Xuyên suốt hành trình 7 năm tôn vinh những con người, sự kiện, công trình có ảnh hưởng tích cực và truyền cảm hứng tới cộng đồng, WeChoice Awards đã mang đến nhiều góc nhìn mới đầy tích cực về cuộc sống. Mùa thứ 8 chính thức quay trở lại với chủ đề "Dám đam mê, Dám rực rỡ", WeChoice Awards vẫn sẽ là nơi tìm kiếm nguồn cảm hứng sống đam mê - can đảm cháy rực rỡ, thông qua hệ thống hạng mục giải thưởng đa dạng, đặc biệt là giải thưởng quan trọng nhất: Nhân vật Truyền cảm hứng, bao gồm 10 Nhân vật Truyền cảm hứng và 5 Đại sứ Truyền cảm hứng. 10 Nhân vật Truyền cảm hứng do cộng đồng độc giả bình chọn dựa trên các đề cử gửi đến cổng đề cử của WeChoice Awards 2023, thông qua website wechoice.vn. 5 Đại sứ Truyền cảm hứng là hạng mục duy nhất hoàn toàn do Hội đồng thẩm định - gồm những nhân vật có uy tín xã hội trong nhiều lĩnh vực khác nhau bình chọn. Sự đóng góp, thành tựu của các Đại sứ Truyền cảm hứng mang ý nghĩa to lớn tới cộng đồng, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến tất cả mọi người.

Có thể nói, 2023 là một năm đại thành công với thị trường thời trang Việt Nam khi liên tục định hình được tên tuổi trên bản đồ thế giới. Trong năm nay, những thiết kế từ nhiều thương hiệu nội địa không những nhận được tình cảm từ người tiêu dùng trong nước mà còn đang dần vươn mình ra quốc tế, làm xiêu lòng giới trẻ hay loạt ngôi sao đình đám. Không chỉ là 1 năm thắng lợi của các local brand mà 2023 còn ghi nhận nhiều dấu ấn của các NTK hay người mẫu Việt trên mặt trận high fashion toàn cầu.

Cú chạm tới giới trẻ nước bạn

Sở dĩ 2023 được coi là một năm đại thành công bởi các thương hiệu Việt đều đang nhận được sự đón nhận của đông đảo giới trẻ quốc tế. Những thiết kế mang kiểu dáng thời thượng, đa dạng phong cách từ điệu đà, bánh bèo đến cá tính, gợi cảm của local brand Việt đều nhanh chóng "đốn tim" mọi tín đồ mê thời trang.

Lisa khiến MXH xôn xao khi bất ngờ xuất hiện shopping tại Việt Nam

Khoảng 2 tháng trước, Lisa khiến cộng đồng mạng không thể tin vào mắt mình khi bất ngờ đến Việt Nam chỉ để mua sắm quần áo. Với màn xuất hiện khiến cả MXH dậy sóng, netizen không khỏi thắc mắc về lý do tại sao em út BLACKPINK lại thông thạo nhiều thương hiệu Việt đến vậy để có thể shopping tour 1 vòng như người bản địa. Sau khi "điều tra", người hâm mộ đã ngay lập tức tìm ra "quân sư" của Lisa chính là người chị họ vốn rất mê local brand Việt chỉ đường vạch lối.

Đáng chú ý, chị họ Lisa chỉ là 1 trong những người đang bắt trend săn đồ local brand Việt cực hot bên Thái, nở rộ từ mùa hè năm 2023. Chỉ cần lướt trên MXH TikTok và gõ cụm hashtag #เสื้อผ้าเวียดนาม (Quần áo Việt Nam), các nàng có thể tìm được ngay vô vàn video giới trẻ xứ chùa Vàng sang Việt Nam để săn đồ local brand. Thậm chí, đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là một trào lưu hot hit với gần 62 triệu lượt xem, cho thấy sức hút của các thiết kế nội địa với bạn bè quốc tế chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Trào lưu săn đồ local brand Việt đang trở thành hot trend bên Thái

Hay như hồi tháng 7 vừa qua, khi cô nàng Chi Pu mang cả một "tủ đồ" local brand Việt tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, những thiết kế trendy, nịnh mắt và đầy hiện đại này đã nhận về không ít phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng xứ Trung. Thậm chí, nhiều set đồ mà giọng ca Anh Ơi Ở Lại trưng diện tại chương trình còn trở thành chủ đề bàn tán trên MXH và được nhiều chị em tích cực "xin info".

Chi Pu khiến loạt thiết kế của local brand Việt được cộng đồng mạng xứ tỷ dân "săn lùng" ráo riết

Cú chạm tới những ngôi sao quốc tế đình đám

Không chỉ khiến giới trẻ quốc tế mê mệt, các thương hiệu Việt còn được lòng nhiều ngôi sao nổi tiếng. Fan Việt đã từng nhiều lần tự hào khi bắt gặp loạt thiết kế quen thuộc của FANCì Club, La Lune, BUPBES, NTK Công Trí, NTK Chung Thanh Phong... xuất hiện song hành cùng nhiều tên tuổi lớn thế giới như BLACKPINK, Adele, Hailey Bieber, Kylie Jenner, aespa... qua rất nhiều dịp, từ đồ street style hàng ngày, tới đồ đi diễn hay lên thảm đỏ.

Ra đời vào năm 2019, FANCì Club đã cho thấy những bước phát triển mạnh mẽ, trở thành niềm tự hào của làng thời trang Việt. Những thiết kế đầy trendy, phong cách được lấy cảm hứng từ nữ quyền, thể hiện khát khao tôn vinh cơ thể đã được lòng nhiều mỹ nhân từ Âu sang Á. Đến nay, FANCì đã tạo dựng được tên tuổi vững chắc và trở thành một trong những thương hiệu quen mặt với mỹ nhân quốc tế

Một thương hiệu Việt khác là La Lune cũng đang dần thiết lập được vị thế trên bản đồ thời trang quốc tế với phong cách Subversive Basics siêu thực cùng những thiết kế lập dị, độc đáo. Đây cũng là thương hiệu ưa chuộng của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lisa, aespa, (G)I-DLE...

Là người anh cả của làng thời trang Việt, NTK Công Trí vẫn không ngừng đem những thiết kế nội địa vươn tầm thế giới, góp phần tô điểm cho diện mạo những mỹ nhân thêm phần lộng lẫy, ấn tượng. Adele, Rihanna, Miley Cyrus... đều là những "khách hàng ruột" yêu thích loạt thiết kế của anh

Phạm Băng Băng đẹp tựa nữ thần trên thảm đỏ với những thiết kế lộng lẫy, ấn tượng của NTK Chung Thanh Phong

Cú chạm đầy tự hào tới làng thời trang thế giới

2023 cũng là năm dấu ấn Việt thể hiện rõ nét trên sàn runway quốc tế. Đơn cử phải kể đến Dahan Phương Oanh với gương mặt góc cạnh, cuốn hút cùng những bước catwalk tự tin, vững chắc, cô đang ngày càng khẳng định được tên tuổi trong làng thời trang thế giới. Tại New York Fashion Week vừa qua, Dahan Phương Oanh được coi như "kỳ quan của làng mốt Việt" khi là người duy nhất trúng đến 8 show diễn. Với thành tích này, cô cũng trở thành người mẫu đắt show nhất tại Tuần lễ Thời trang New York và London.

Trước đó, cô cũng là người mẫu Việt đầu tiên sải bước tại sàn diễn Haute Couture và góp mặt trong cả 4 kinh đô thời trang danh giá Milan, Paris, London và New York.

Dahan Phương Oanh đang có những màn thể hiện vô cùng xuất sắc trên sàn diễn thời trang thế giới

Hay như tháng 9 vừa qua, NTK gốc Việt Peter Do đã khiến quê hương không khỏi tự hào khi mang thơ Việt xuất hiện trong show diễn ra mắt BST Xuân/Hè 2024 của Helmut Lang, thuộc khuôn khổ New York Fashion Week (Tuần lễ thời trang New York).

Những dòng thơ của nhà thơ Ocean Vương được viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh phủ kín trên sàn diễn, tạo nên 1 không gian thời trang đầy ấn tượng, độc đáo. Đây cũng là lần đầu tiên thơ Việt xuất hiện trên một sàn runway mang tầm cỡ quốc tế, tạo được nhiều ấn tượng với giới mộ điệu thông qua những tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân của NTK tài hoa.

Tiếng Việt phủ sóng từ thiết kế đến trên sàn diễn của Helmut Lang tại New York Fashion Week

Tại Tuần lễ Thời trang Milan Xuân/Hè 2024 (Milan Fashion Week), cũng là lần đầu tiên, một thương hiệu của NTK Việt - Phan Đăng Hoàng được đứng cùng danh sách giới thiệu thiết kế mới với nhiều nhà mốt hàng đầu thế giới như Prada, Gucci. Dù được ra mắt dưới hình thức Digital Show nhưng đây cũng được coi là bước tiến đầy triển vọng cho thương hiệu Phan Dang Hoang nói riêng cũng như ngành thời trang Việt Nam nói chung đối với thị trường quốc tế.

Phan Đăng Hoàng là NTK Việt đầu tiên trình diễn tại Milan Fashion Week