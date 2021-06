2 nữ chính tóc ngắn đỉnh nhất phim Hàn: Chất từ mái tóc đến gu thời trang, có người còn tạo trend tận 6 năm trời

Kim Seo Hyung vai mợ cả Jung Seo Hyung trong "Mine"

Cứ mải tôn vinh mái tóc, nhan sắc và thần thái của chị đại Kim Seo Hyung trong "Mine", mà chưa biết đến diện mạo của chị đại vài năm trước thì không thể hiểu được màn lột xác ấy đỉnh cao đến thế nào.

Trước đây Kim Seo Hyung từng thử qua rất nhiều kiểu tóc nhưng tất cả đều là mái tóc lửng đến dài nhưng chưa bao giờ nhan sắc của chị đại được lột xác như mái tóc ngắn chia ngôi lệch thế này.

Sở hữu gương mặt sắc sảo với gò má cao, mái tóc dài không thể tôn lên lợi thế nhan sắc, trong khi mái tóc ngắn vén lệch một bên để lộ góc nghiêng hoàn hảo. Với mái tóc ngắn thời thượng, nhìn chị đại vừa quyền lực, cao sang lại vừa mặn mà, quyến rũ.

Vẫn là ánh mắt ấy, vẫn biểu cảm ấy, nhưng Kim Seo Hyung của hiện tại cao sang, thời thượng và quyền lực với nhan sắc đỉnh cao khi để tóc ngắn, chứ không hề nhẹ nhàng đơn giản như trước kia.

Vào vai mợ cả của gia đình tài phiệt, mái tóc ngắn giúp vẻ ngoài của Kim Seo Hyung thêm phần quyền lực, gai góc và mạnh mẽ. Giữa những mỹ nhân xinh đẹp cao sang trong Mine, nhất là khi đứng cạnh Lee Bo Young xinh đẹp kiều diễm, mợ cả Kim Seo Hyung vẫn thể hiện cái tôi riêng biệt, đĩnh đạt chỉn chu và đẳng cấp khiến tất cả như lu mờ trước cô.

Chỉ một vài khoảnh khắc, một vài bức ảnh chụp đương nhiên không thể lột tả hết thần thái và sức hút của chị đại Kim Seo Hyung với mái tóc ngắn quyền lực này. Nhưng càng ngắm góc nghiêng với mái tóc ngắn mạnh mẽ, nhan sắc của chị đại Kim Seo Hyung đúng là có khả năng sát thương, khiến người khác phải u mê.

Nữ diễn viên U50 này thường mặc những items như là blazer, bộ suit, áo sơ mi, trench coat… Loạt thiết kế này giúp làm nổi bật lên phong thái đầy quyền lực, đậm chất "soái tỷ" của mợ cả Kim Seo Hyung.

Go Joon Hee với vai diễn cô nàng sang chảnh Min Ha Ri trong "She Was Pretty"

Đã 6 năm kể từ khi "She was Pretty" trình chiếu, nhưng hình ảnh cô nàng sang chảnh Min Ha Ri do Go Joon Hee đảm nhận vẫn in sâu trong tâm trí của người hâm mộ. Và trend tóc ngắn cá tính sang chảnh cũng từ Min Ha Ri mà ra.

Trước khi lột xác với tóc ngắn cá tính thì Go Joon Hee từng để tóc dài đơn giản như bao cô nàng khác. Mái tóc dài không thể tôn được nhan sắc cũng như thần thái của Go Joon Hee.

Chuyển sang mái tóc tém cá tính một cái, từ phong cách thời trang, nhan sắc đến thần thái đều lột xác thăng hạng vượt bậc. Mái tóc dài che hết phần cổ cao thanh thoát chuẩn mẫu của Go Joon Hee, trong khi tóc ngắn lại khác từ gương mặt, góc nghiêng, phần cổ cao... tất cả đều hoàn hảo.

Mái tóc ngắn không thể khiến Go Joon Hee mất đi nét nữ tính, trái lại cô nữ tính theo một góc độ sang chảnh, kiêu kỳ và có chút cá tính bất cần, vô cùng thu hút.

Nay có chị đại Kim Seo Hyung trong Mine thì suốt 6 năm qua công chúng vẫn nhớ mãi vẻ sang chảnh kiêu sa khó ai sánh bằng của Go Joon Hee trong She Was Pretty. Thật sự rất khó để cân đong đo đếm sức hút mà Go Joon Hee mang lại cho She Was Pretty.