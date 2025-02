2 mỹ nhân phim "Hẹn hò chốn công sở" giờ ra sao: Nữ chính ngày càng xinh và mặc đẹp, nữ phụ rất khác

Vào mùa xuân năm 2022, "Hẹn hò chốn công sở" là bộ phim Hàn Quốc vươn tầm quốc tế, nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

"Hẹn hò chốn công sở" khai thác câu chuyện tình cảm của tổng tài và cô nhân viên tài năng. Đây là chủ đề không quá xa lạ nhưng vào thời điểm đó, cốt truyện này tựa như thời trang, có sự xoay vòng và trở lại xu hướng một cách ngoạn mục. Bộ phim cũng giúp tên tuổi của dàn diễn viên trở nên vụt sáng. Tới nay, trang Instagram cá nhân của 4 diễn viên chủ lực trong bộ phim đều đạt lượt theo dõi trên/dưới 10 triệu.

Bên cạnh 2 nam thần là Ahn Hyo Seop, Kim Min Kyu, khán giả sẽ không thể quên được đôi bạn mỹ nhân Kim Se Jeong và Seol In Ah. Sau bộ phim "Hẹn hò chốn công sở", hai nữ diễn viên đã tái xuất màn ảnh nhỏ với các tác phẩm lãng mạn khác. Dù chưa bùng nổ như thời "Hẹn hò chốn công sở" nhưng hai nữ diễn viên cũng đã có sự đa dạng hóa nhân vật. Ngoài ra, Kim Se Jeong và Seol In Ah còn có những thay đổi về ngoại hình, cũng như phong cách thời trang.

Kim Se Jeong

Kim Se Jeong trong phim "Hẹn hò chốn công sở" thu hút khán giả với ngoại hình dễ thương, nhí nhảnh. Hiện tại, nữ diễn viên ngày càng trở nên đằm thắm, trưởng thành hơn. Thay vì để tóc mái thưa năng động, Kim Se Jeong kết thân với kiểu tóc rẽ ngôi, mái dài. Đây là style tóc trang nhã và thanh lịch, giúp làm sáng gương mặt hiệu quả. Kim Se Jeong ở hiện tại xinh đẹp và rạng rỡ ngay cả khi để gương mặt ít son phấn nhờ làn da mịn màng, căng bóng.

Không chỉ nhuận sắc hơn, Kim Se Jeong còn xây dựng phong cách thời trang sành điệu, cuốn hút. Thời trang của Kim Se Jeong chia làm hai thái cực, đó là trẻ trung, năng động và dịu dàng, nữ tính. Yêu thích sự thoải mái, chị em có thể tham khảo Kim Se Jeong công thức gồm áo khoác màu trung tính, layer bên trong áo trắng rồi kết hợp cùng quần ống rộng.

Ngoài ra, Kim Se Jeong còn có nhiều set váy đẹp. Nếu như công thức chân váy ngắn + áo dài tay rất ngọt ngào thì combo váy dài + blazer màu đen lại trang nhã, thanh lịch hơn.

Seol In Ah

Sau "Hẹn hò chốn công sở", Seol In Ah trở thành nữ chính của một số bộ phim lãng mạn, trong đó nổi tiếng nhất là "Dưa hấu lấp lánh". Để phù hợp với tạo hình nhân vật trong "Dưa hấu lấp lánh", Seol In Ah đã cắt tóc ngắn layer và style tóc này giúp nhan sắc của nữ diễn viên trở nên ấn tượng hơn. Seol In Ah trông vô cùng "cool ngầu" nhưng cũng không kém phần ngọt ngào, nữ tính với kiểu tóc ngắn layer, messy nhẹ.

Phong cách thời trang của Seol In Ah có thiên hướng đơn giản và năng động. Theo đó, những item như áo thun, sơ mi màu trung tính, áo len trơn và quần jeans được Seol In Ah diện thường xuyên. Các món thời trang này dễ mặc, mang lại cảm giác thoải mái cho người diện và không bao giờ lỗi mốt. Đối với những nàng yêu thích style cá tính, không cầu kỳ, phong cách của Seol In Ah rất đáng tham khảo.

Ảnh: Sưu tầm