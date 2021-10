2 chai serum Niacinamide giá "mềm" mà hiệu quả siêu xịn được Amazon xếp hàng top, gốc gác thực sự mới thú vị nha

Niacinamide chắc chắn là một trong những thành phần được team da dầu, da mụn ưu ái nhất vì đem lại hiệu quả rõ rệt trong công cuộc trị mụn, cải thiện tình trạng da mặt "chảo dầu". Ngoài những thương hiệu rình rang với sản phẩm chứa Niacinamide như The Ordinary, Paula's Choice, The Inkey List... dạo này các hội nhóm làm đẹp, buôn bán mỹ phẩm đang bàn tán về một thương hiệu Hàn nhưng lại cực nổi tiếng ở trời Tây là Cos De BAHA. Mà vừa hay sao 2 chai serum Niacinamide của hãng lại là best-seller và nhận được rất nhiều review tích cực từ người dùng.

Cos De BAHA là một thương hiệu mỹ phẩm đến từ Hàn nhưng lại hoạt động mạnh mẽ ở thị trường châu Mỹ. Lý do các sản phẩm của Cos De BAHA được yêu thích là nhờ bảng thành phần đơn giản, an toàn, tập trung vào các hoạt chất chuyên trị cho da, đi cùng là giá thành dễ chịu mà chất lượng sản phẩm lại được đánh giá rất cao. Trong số đó, 2 chai serum lần lượt là Serum Niacinamide 20% Zinc PCA 4% và Serum Niacinamide 10% Zinc 1% được xem là sản phẩm best seller, nhận được nhiều lời khen từ các tín đồ làm đẹp nhất.

Cos De BAHA Serum Niacinamide 20% Zinc PCA 4% 30ml - giá khoảng 280k

Chứa đến 20% Niacinamide trong khi các sản phẩm thông thường chỉ dao động từ 5 - 10%, lọ serum này vì thế sẽ đẩy nhanh quá trình trị mụn, giảm tiết bã nhờn, cải thiện lỗ chân lông, làm đều màu da, phục hồi và hạn chế tình trạng kích ứng. Nồng độ của kẽm trong sản phẩm cũng ở mức 4% khá cao giúp kháng viêm, kháng khuẩn, mờ thâm ổn áp. Ngoài ra serum còn có Hyaluronic Acid giúp dưỡng ẩm dịu nhẹ, kết hợp bộ ba này còn giúp khắc phục nếp nhăn, bọng mắt nữa đấy. Tuy nhiên nồng độ Niacinamide cao có lẽ sẽ không phù hợp với những bạn da nhạy cảm hoặc mới lần đầu sử dụng Niacinamide đâu nhé

Vì nồng độ các hoạt chất cao nên kết cấu sản phẩm cũng sẽ đặc hơn thông thường. Song, theo một người dùng trên Amazon cho hay: "Tôi đã nghe nhiều người nói rằng em này có chất rất đặc và để lại cảm giác dính nhớp trên da, nhưng tôi chẳng thấy điều đó. Đúng là kết cấu của lọ serum này đặc thật nhưng lên da mềm mượt, thời gian thấm khá nhanh, không bị vón cục gì hết. Từ ngày dùng thì da tôi mượt hẳn ra, ít bị kích ứng và có hiệu ứng căng bóng rõ rệt luôn. Chắc chắn tôi sẽ mua lại vì giá cũng rẻ nữa"

Cos De BAHA Serum Niacinamide 10% Zinc 1% 30ml - giá khoảng 260k

Nếu lo ngại da có thể phản ứng với nồng độ 20% của lọ serum trên thì Cos De BAHA có phiên bản 10% Niacinamide và 1% Zinc cho bạn thử luôn, ở mức này thì bạn có thể yên tâm sử dụng nhé. Cũng như lọ serum "chị em" với mình, ngoài 3 hoạt chất chính là Niacinamide, Zinc và Hyaluronic Acid, sản phẩm còn chứa chiết xuất lô hội và Allantoin vốn là những thành phần có công dụng cấp ẩm, dưỡng ẩm, làm dịu da cực tốt, hạn chế rủi ro kích ứng cho da đó