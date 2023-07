2 bí kíp giúp Lim Ji Yeon giảm 8kg, sở hữu vóc dáng 'mình hạc xương mai'

Lim Ji Yeon hiện đang là một trong những cái tên hot nhất hiện nay, đặc biệt là sau thành công của The Glory và giờ là Lies Hidden In My Garden. Ngoài khả năng nhập vai, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi thân hình mảnh mai, dễ cân được nhiều phong cách áo quần và visual tươi tắn rạng rỡ. Nhưng ít ai biết rằng, trong quá khứ, Lim Ji Yeon cũng từng có vóc dáng khá mũm mĩm. Nếu không nhờ chế độ ăn nghiêm khắc cùng việc tập tành chăm chỉ, cô sẽ có có được dung mạo như vậy.

Lim Ji Yeon từng có giai đoạn khá mũm mĩm (2 ảnh hàng trên) nhưng giờ cô đã khác (2 ảnh hàng dưới). Khác biệt lớn nhất nằm ở khuôn mặt, bắp tay và bắp đùi của cô

Lim Ji Yeon cho biết sau thời gian tròn trịa, cô đã quyết định điều chỉnh chế độ ăn uống. Cụ thể, cô cắt bớt khẩu phần ăn có tinh bột, hạn chế đồ cay, đồ mặn thay vào đó là uống trà hoa dâm bụt và ăn nhiều cà chua. Trước khi đi ngủ nếu thấy đói, cô sẽ ăn 2 - 3 quả để hạn chế cơn thèm ăn. Cách này ngoài việc giảm lượng calo nạp vào cơ thể còn giúp da dẻ Lim Ji Yeon sáng hồng tươi tắn, ngay cả khi đã áp dụng chế độ giảm cân nghiêm ngặt.



Ngoài ra, cô còn giữ thói quen tập tành đều đặn. Lim Ji Yeon kết hợp cả gym và pilates nhưng cô thường sẽ tập pilates nhiều hơn. Nếu không vướng lịch trình hoạt động hay quay phim, Lim Ji Yeon sẽ tập tành mỗi ngày. Theo nữ diễn viên, thay vì tin vào các loại thuốc giảm cân hay nhịn ăn tiêu cực, bạn nên xây dựng chế độ ăn uống + tập luyện khoa học để cơ thể vừa thon gọn, vừa đảm bảo sức khỏe.