2 bé trai hào hứng khoe ''Đây là nhà của con'' - Căn phòng chỉ 8,4m2 được mẹ bỉm khéo léo thiết kế thành một thế giới thu nhỏ

Có một căn phòng riêng, nơi để mọi đồ chơi yêu thích là ước ao của rất nhiều trẻ nhỏ. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện thiết kế cho con một chiếc phòng to đẹp. Chị Mùi (sinh năm 1991, sống tại Đắk Lắk) đã nghĩ ra ý tưởng cho 2 con trai CaNon (gần 4 tuổi) và SoNy (2 tuổi) ''ra riêng''. Nghĩ là làm, bà mẹ 2 con sáng tạo và thiết kế lại căn phòng chỉ 8,4m2 biến thành phòng ngủ, chơi của các bé.

Theo chị Mùi, việc cho các bé ngủ riêng từ sớm sẽ có lợi là các con chưa biết sợ ma, sợ bóng đêm, quá bám dính bố mẹ... Thế nên từ khi có phòng mới, cả CaNon và SoNy đều vô cùng sung sướng, ngủ riêng một cách dễ dàng.

''Khi có khách đến thăm nhà, dù là người lớn hay bạn cùng lứa tuổi thì việc đầu tiên mà các bé làm là dắt người đó vào căn phòng của mình và giới thiệu ''Đây là NHÀ của con!''. Mình là kiểu người mẹ nuôi con thuận theo tự nhiên. Mình không quá quan tâm làm sao để nuôi dạy con thông minh, nhưng rất chú trọng đến không gian để bé phát triển.

Căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ công năng.

Mình nghĩ con được lớn lên trong một không gian yêu thích và sinh động sẽ kích thích sự sáng tạo tối ưu trong con. Chắc vì ba mẹ quá bận nên các con mình thường tự chơi khi ở nhà chứ mình cũng không chơi nhiều với con. Vậy nên với chiếc phòng này, mình chú ý tới chọn lọc đồ chơi rất nhiều'', chị Mùi chia sẻ.

Phòng của CaNon và SoNy chỉ khoảng 8,4m2 nhưng ai cũng nhận xét đầy đủ đồ dùng mà vẫn có không gian cho các bé chơi đùa. Với diện tích nhỏ như thế này, bà mẹ trẻ đã cố gắng sắp xếp đồ đạc để phát huy tối đa công dụng của nó. Từ tủ đồ chơi, tủ quần áo, bàn ghế, và giường đều có thiết kế đơn giản nhất nhưng đa năng và tiết kiệm không gian.

Hai anh em siêu hào hứng với chiếc ''nhà mới'' này.

Mất khoảng 1 tháng để căn phòng hoàn thành và thành quả khiến vợ chồng chị Mùi cùng các con đều rất ưng ý. CaNon và SoNy khi ở nhà thì sẽ ở trong phòng để chơi xe, chơi lego hoặc đùa giỡn cùng với nhau.

Dù nhiều đồ là thế nhưng bà mẹ 2 con không thiết kế tivi hay thiết bị điện tử trong phòng, lý do là vì chị cố gắng hạn chế điện thoại, iPhone hay iPad, để con tập trung vào các đồ chơi thông minh. Chi phí cho căn phòng này rơi vào 15 triệu đồng, do các bé còn nhỏ nên chị Mùi chú trọng chọn đồ chơi và nội thất an toàn, nhưng phải vừa tiền vì bé còn phát triển và sẽ còn thay đổi gu nhiều.

Từ khi có phòng riêng, các con tự lập hơn rất nhiều.

''Căn phòng nhìn gọn gàng vậy thôi chứ chỉ cần sau 10 phút là như một bãi chiến trường ngay, nhưng trước khi đi ngủ các con mình đã có thói quen kéo các ngăn tủ ra và đi dọn đồ chơi chứ không để bừa bộn. Việc dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc thì không mất nhiều thời gian vì mình cũng chọn lọc các tủ kệ cho bé rồi. Nên đồ thuộc khu nào bé sẽ tự xếp khu đó rất rõ ràng.

Bé 4 tuổi làm gì thì bé 2 tuổi lại làm theo như anh hai, nên mỗi lần dọn đồ chơi là lại dành nhau dọn. Các tủ kệ mình sử dụng cũng vừa tầm với của bé nên bé nhà mình khá tự lập, bé 2 tuổi có thể tự đi lấy bỉm, lấy quần áo, tự lấy sách. Một số đồ dùng mình không muốn bé tự lấy thì sẽ để trên cao hơn. Hiện tại các tủ kệ mình đã chọn vẫn chưa chứa full đồ dùng.

Chính vì phòng nhỏ nên chị Mùi cố gắng khéo léo sắp xếp đồ đạc của các con.

Sức chứa đồ của căn phòng này chắc phải gấp đôi số đồ dùng hiện tại của bé vì hầu như đồ mình chọn đều là nội thất đa năng. Ví dụ tủ đồ chơi của bé khá nhiều ngăn mà lại rộng rãi, vừa là xe cho bé chui vào chơi. Tủ quần áo mình xếp cuộn từng bộ cho bé nên rất dễ lấy đồ và tiết kiệm diện tích. Bàn chơi mô hình của bé thực ra cũng có 4 ngăn tủ phía dưới để chứa đồ, mà hiện tại mình vẫn chưa có đồ gì để chứa ở đó cả.

Bàn chơi lego của bé vừa là bàn ăn, bàn vẽ tranh, vừa có thể chứa đồ chơi, hay đổ nước, đổ cát vào chơi cũng được. Thường những đồ dùng đã cũ, quần áo đã ngắn... nhưng vẫn sử dụng được mình thường gom lại và cho hàng xóm. Vì khu mình có khá nhiều gia đình còn chưa có điều kiện mà lại đông con'', chị Mùi trải lòng.

Hai anh em ngoan ngoãn ngủ trên giường.

Những món đồ xinh xắn, đáng yêu và ý nghĩa được trang trí xung quanh phòng.

Với bà mẹ 9x, việc thiết kế phòng riêng cho con đơn giản là vì muốn các bé tự lập, có không gian sống riêng, biết sắp xếp gọn gàng và có trách nhiệm với những việc nhỏ nhất mà bé có thể làm được. ''Hiện tại thì cả 2 bé nhà mình khá vui và hợp tác với không gian riêng tư đó của bé'', bà mẹ trẻ hài lòng tâm sự.

