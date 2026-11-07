15 màu tóc đỏ đáng thử cuối năm 2026: Có cả tông trầm không cần tẩy

Muốn thử tóc đỏ nhưng ngại quá nổi bật, bạn có thể bắt đầu với những màu có nền nâu. Trong nhà, tóc khá trầm; khi ra nắng, ánh đỏ mới hiện rõ. Nếu thích vẻ cá tính hơn, các tông đỏ tím, đỏ mọng hoặc hồng khói là những lựa chọn đáng tham khảo.

Chọn tóc đỏ thế nào cho hợp da?

Với da thiên vàng hoặc tông ấm, nâu đỏ, nâu hạt dẻ đỏ và đỏ rượu pha nâu thường dễ ứng dụng. Da sáng, thiên lạnh có thể thử đỏ cherry, đỏ tím hoặc đỏ mọng. Làn da ngăm, da ô liu có thể tham khảo nâu đỏ đậm, đỏ rượu trầm để tạo tổng thể hài hòa.

Đây là những gợi ý ban đầu; hiệu ứng tôn da còn phụ thuộc vào độ sáng của tóc, tỷ lệ pha màu và sắc da thực tế.

15 màu tóc đỏ để tham khảo

1. Nâu đỏ: Nền nâu pha đỏ nhẹ, tự nhiên và dễ phối đồ. Phù hợp với người lần đầu thử tóc đỏ, thường không cần tẩy.

2. Nâu chocolate đỏ: Sắc chocolate đậm điểm ánh đỏ kín đáo, tạo cảm giác mái tóc có chiều sâu. Hợp người muốn đổi màu nhẹ nhàng.

3. Nâu hạt dẻ đỏ: Mang sắc nâu ấm cùng ánh đỏ mềm mại, giúp diện mạo trông gần gũi, tươi tắn. Phiên bản trầm thường không cần tẩy.

4. Đỏ cherry cola: Nền nâu đậm kết hợp đỏ cherry và chút đỏ rượu, gợi màu nước cola anh đào. Trong nhà khá trầm, ra nắng ánh đỏ hiện rõ hơn.

5. Nâu đỏ ánh tím nho: Pha nâu, tím nho và chút hồng, mang vẻ dịu dàng nhưng vẫn có nét riêng. Muốn ánh tím rõ thường cần nâng sáng nền tóc.

6. Nâu hồng: Nền nâu điểm ánh hồng nhẹ, hợp tóc ngang vai, mái bay hoặc uốn lơi. Nền tóc càng sáng, sắc hồng càng dễ nhận thấy.

7. Nâu hồng hoa hồng: Sắc nâu hòa cùng đỏ hồng, tạo vẻ thanh lịch, bớt ngọt ngào hơn hồng sáng. Có thể tăng tỷ lệ nâu nếu muốn màu kín đáo.

8. Nâu trà sữa ánh đỏ mọng: Kết hợp nền trà sữa với chút đỏ tím dịu, mang hiệu ứng mềm mại. Thường cần nâng nền để thể hiện rõ sắc trà sữa.





9. Nâu đỏ hồng đào: Pha nâu, hồng đào và đỏ ấm, phù hợp phong cách trẻ trung. Thêm sắc nâu sẽ giúp màu tóc trầm và dễ ứng dụng hơn.

10. Nâu hồng khói hoa hồng: Tông hồng dịu pha nâu và ánh khói, tạo vẻ lãng mạn. Màu này thường cần nền sáng, có thể phải tẩy tóc.

11. Đỏ rượu Burgundy: Sắc đỏ rượu đậm pha tím, mang vẻ sang trọng. Phiên bản trầm thường có thể nhuộm không tẩy, tùy nền tóc.

12. Đỏ rượu ánh tím nho: Nhiều ánh tím hơn Burgundy, phù hợp người thích màu lạnh. Khi thay đổi ánh sáng, tóc có thể chuyển giữa đỏ rượu và tím.

13. Nâu đỏ tím: Nền nâu kết hợp đỏ tím, đủ khác biệt nhưng vẫn kín đáo. Hợp tóc tỉa tầng, giúp các lớp màu hiện rõ khi chuyển động.

14. Đỏ mọng: Kết hợp đỏ, tím và hồng, nổi bật hơn đỏ rượu. Muốn màu sáng, rõ và rực rỡ thường cần nâng nền hoặc tẩy tóc.

15. Nâu đỏ cherry: Sắc cherry trên nền nâu, sáng và rõ ánh đỏ hơn cherry cola. Có thể điều chỉnh độ trầm bằng cách tăng tỷ lệ nâu.

Tóc đỏ có nhất thiết phải tẩy?

Không nhất thiết. Nâu đỏ, chocolate đỏ, đỏ rượu trầm và cherry cola thường có thể nhuộm không tẩy, tùy nền tóc. Các màu hồng khói, trà sữa hoặc đỏ mọng sáng thường cần nâng nền nhiều hơn.

Trước khi nhuộm, nên cho thợ biết lịch sử uốn, nhuộm, đặc biệt nếu từng nhuộm đen. Chuẩn bị ảnh mẫu và nói rõ mong muốn "đỏ nhẹ khi ra nắng" hay "đỏ rõ cả trong nhà" sẽ giúp lựa chọn màu sát ý hơn.