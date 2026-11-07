15 màu tóc đỏ đáng thử cuối năm 2026: Có cả tông trầm không cần tẩy

Không chỉ có đỏ rực nổi bật, tóc đỏ còn có nhiều phiên bản nhẹ nhàng như nâu đỏ, nâu hồng hay đỏ cherry trầm. Chọn sắc độ phù hợp sẽ giúp gương mặt trông tươi tắn, đồng thời dễ kết hợp với phong cách thường ngày.
Muốn thử tóc đỏ nhưng ngại quá nổi bật, bạn có thể bắt đầu với những màu có nền nâu. Trong nhà, tóc khá trầm; khi ra nắng, ánh đỏ mới hiện rõ. Nếu thích vẻ cá tính hơn, các tông đỏ tím, đỏ mọng hoặc hồng khói là những lựa chọn đáng tham khảo.
Chọn tóc đỏ thế nào cho hợp da?
Với da thiên vàng hoặc tông ấm, nâu đỏ, nâu hạt dẻ đỏ và đỏ rượu pha nâu thường dễ ứng dụng. Da sáng, thiên lạnh có thể thử đỏ cherry, đỏ tím hoặc đỏ mọng. Làn da ngăm, da ô liu có thể tham khảo nâu đỏ đậm, đỏ rượu trầm để tạo tổng thể hài hòa.
Đây là những gợi ý ban đầu; hiệu ứng tôn da còn phụ thuộc vào độ sáng của tóc, tỷ lệ pha màu và sắc da thực tế.
15 màu tóc đỏ để tham khảo
Tóc đỏ có nhất thiết phải tẩy?
Không nhất thiết. Nâu đỏ, chocolate đỏ, đỏ rượu trầm và cherry cola thường có thể nhuộm không tẩy, tùy nền tóc. Các màu hồng khói, trà sữa hoặc đỏ mọng sáng thường cần nâng nền nhiều hơn.
Trước khi nhuộm, nên cho thợ biết lịch sử uốn, nhuộm, đặc biệt nếu từng nhuộm đen. Chuẩn bị ảnh mẫu và nói rõ mong muốn "đỏ nhẹ khi ra nắng" hay "đỏ rõ cả trong nhà" sẽ giúp lựa chọn màu sát ý hơn.