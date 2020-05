15 chương trình nhất định không nên bỏ lỡ trên Disney+ cho cả con lẫn bố mẹ giải trí cuối tuần

Có vô vàn những cách khác nhau để bố mẹ có thể dành thời gian cùng với con, gắn kết và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Trong đó, xem phim hoặc các chương trình thiếu nhi cùng với con, đặc biệt hơn nữa là trên kênh Disney, nơi bố mẹ cũng từng có được những niềm vui tuổi thơ, là một lựa chọn hoàn hảo. Sẽ không chỉ có trẻ thích thú, mà bố mẹ cũng sẽ được trải nghiệm lại những cảm xúc thời thơ ấu, được quay về tuổi thơ cùng với con mình.

Dưới đây là 15 chương trình đáng xem nhất trên kênh truyền hình trực tuyến Disney+ để cả gia đình có thể cùng nhau thưởng thức.

1. Togo

Togo là một bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về một đội chó kéo xe, dẫn đầu bởi Leonard Seppala, chạy đua để vận chuyển huyết thanh bạch hầu để cứu mạng người qua gần 700 dặm về phía thị trấn Alaska của Nome.

2. Onward (Truy tìm phép thuật)

Onward là một bộ phim về hai anh em yêu tinh Ian và Barley Lightfoot tại vùng đất mà phép thuật đã dần biến mất và bị thay thế bởi công nghệ hiện đại. Hai anh em phải trải qua một hành trình đầy rẫy thử thách và khó khăn để tìm kiếm phép thuật còn sót lại ở thế giới bên ngoài, với ước vọng được gặp lại người cha đã mất một lần nữa.

3. Shop Class

Shop Class là một chương trình game show với sự tham gia của các đội chơi là các em nhỏ sáng tạo. Các đội chơi phải hoàn thành các nhiệm vụ thiết kế, xây dựng và kiểm tra các phát minh mới. Chương trình với nội dung bổ ích và vô cùng thú vị chắc chắn sẽ khiến cả nhà thích thú.

4. Aladdin và cây đèn thần

Bộ phim dựa trên truyện cổ tích nổi tiếng cùng tên, kể về một tên trộm đường phố tên Aladdin vô tình có được cây đèn thần kỳ diệu. Nhờ có sự trợ giúp của thần đèn, Aladdin sau đó trở thành Hoàng tử xuất hiện ở cung điện để hỏi cưới công chúa Jasmine nhưng lại phải chiến đấu với Tể tướng Jafar. Những cuộc phiêu lưu của Aladdin cùng thần đèn chắc chắn sẽ gây háo hức và thu hút cả người lớn lẫn trẻ em. Bộ phim này cũng có cả bản hoạt hình và bản live-action (người thật đóng) để cả nhà có thể chọn.

5. Dumbo (Chú voi biết bay)

Dumbo là câu chuyện về một chú voi đặc biệt với đôi tai ngoại cỡ và biết bay. Một vài người xấu đã trục lợi, kiếm lời từ khả năng đặc biệt này của Dumbo. Kể từ đây cuộc hành trình Dumbo ở rạp xiếc bắt đầu với bao điều đón đợi phía trước.

6. Prop Culture

Nếu gi đình bạn là fan trung thành của những bộ phim Disney và vẫn luôn thắc mắc và tò mò về cách những khoảnh khắc ma thuật được tạo nên với đạo cụ và đồ tạo tác, thì Prop Culture là một series không nên bỏ lỡ. Nó cũng có sự góp mặt của nhiều nghệ nhân đã tạo ra những đạo cụ đó, các diễn viên làm việc với chúng và các nhà sưu tập đã nâng niu gìn giữ chúng trong suốt nhiều năm.

7. Encore!

Encore! là một chương trình truyền hình thực tế dạng nhạc kịch với trong đó nhà sản xuất điều hành Kristen Bell tập hợp dàn diễn viên của một vở nhạc kịch trường trung học để biểu diễn lại vở nhạc kịch đó một năm sau dưới sự hướng dẫn của các đạo diễn, biên đạo múa và huấn luyện viên giọng nói của Broadway.

8. The World According to Jeff Goldblum (Thế giới dưới con mắt của Jeff Goldblum)

Những bộ phim tài liệu không còn nhàm chán nữa. The World According to Jeff Goldblum là một series phim tài liệu lựa chọn một vật thể quen thuộc và mở ra một thế giới của những mối liên kết đáng kinh ngạc, khoa học và rất nhiều ý tưởng lớn khiến bạn và con bạn phải sững sờ.

9. Pick of the Litter

Pick of the Litter là một câu chuyện đầy xúc động của 6 chú chó đang tham gia một hành trình huấn luyện đầy vất vả để trở thành những chú chó hướng dẫn của chương trình Guide Dogs for the Blind (Chó Hướng dẫn cho Người mù), một công việc phi thường và cao cả.

10. The Emperor's New School (Trường học mới của hoàng đế)

Bộ phim xoay quanh nhân vật chính Kuzco, người được kỳ vọng là sẽ trở thành vị hoàng đế của Đế chế Inca. Thế nhưng, để làm được điều đó, Kuzco có nhiệm vụ phải tốt nghiệp Học viện Kuzco (Kuzco Academy) còn nếu không sẽ bị tước ngôi hoàng đế cho Yzma, một phụ nữ nham hiểm và độc ác. Sau khi bị đuổi ra khỏi cung, Kuzco mới nhận ra giá trị của bạn bè và gia đình trong cuộc sống.

11. Mulan (Hoa Mộc Lan)

Phiên bản live action của bộ phim Mulan ra mắt gần đây rất được mong đợi và chờ đón nhưng cũng đừng quên rằng bản hoạt hình cũng hài hước, thú vị và hấp dẫn không kém. Phim có nội dung xoay quanh nhân vật Mulan (Hoa Mộc Lan) giả trai để thay cha tham gia vào lực lượng Quân đội Hoàng gia trong cuộc chiến cứu nước.

12. Fresh Off the Boat

Đây là một sit-com có nội dung kể về cuộc sống với tiếng cười hài hước của gia đình người Mỹ gốc Đài Loan mới từ bỏ khu dân cư người Á ở Washington DC để chuyển đến Orlando, Florida – khu dân cư toàn người da trắng để bắt đầu một cuộc sống mới và theo đuổi giấc mơ Mỹ. Một series nhẹ nhàng với nội dung hài hước sẽ vô cùng phù hợp để cả nhà cùng xem, tạo ra tiếng cười cùng nhau và hơn thế nữa còn là cơ hội để trẻ học thêm được nhiều thứ về văn hóa và những giá trị gia đình của người châu Á.

13. Be Our Chef

Be Our Chef là một chương trình thực tế khác dựa trên các cuộc thi nấu ăn giữa các gia đình có hoàn cảnh khác nhau. Mỗi một gia đình đều có cách chuẩn bị và chế biến các món ăn đến từ văn hóa của riêng họ, khiến chương trình trở nên đa dạng và rất cuốn hút.

14. Elephant

Đây là bộ phim kể về hành trình của đàn voi châu Phi gồm Shani, Jomo, Gaia trong chuyến đi kéo dài 8 tháng băng qua sa mạc Kalahari với nhiều khó khăn, thử thách. Đặc biệt, bộ phim có sự tham gia lồng tiếng của cựu công tước xứ Sussex Meghan Markle.

15. The Imagineering Story

Nếu bạn vẫn luôn bị cuốn hút với thế giới Disney và luôn tò mò về lịch sử của nó cũng như sự hình thành của các công viên chủ đề Walt Disney trên khắp thế giới thì The Imagineering Story là một chương trình mà bạn và con không nên bỏ lỡ.

Nguồn: Brightside