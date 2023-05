Diễn viên người Anh - Emma Thompson đến buổi lễ với chiếc áo khoác ngoài in hoa hồng đỏ đơn sắc của Emilia Wickstead, mix cùng phụ kiện và huy chương Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (MBE). Bà còn gây ấn tượng với đôi giày cao gót Roger Vivier màu đen đính đá pha lê đầy sang trọng