Thời gian mang thai, cơ thể của bà bầu cần nhiều vi chất dinh dưỡng hơn người bình thường. Việc thiếu dinh dưỡng làm mẹ bầu mất đi sức đề kháng, dễ mắc những bệnh thường gặp ở phụ nữ mang thai. Bên cạnh đó, thai nhi trong bụng sẽ không đủ chất để phát triển khỏe mạnh. Tệ hơn có thể gây ra những bệnh tật bẩm sinh, thai nhẹ ký, sinh non thiếu tháng… Vì vậy mẹ bầu nên chú ý bổ sung dinh dưỡng thường xuyên



Dưới đây là 14 vi chất dinh dưỡng không thể thiếu cho bà bầu

1. Axit folic

Axit folic hay vitamin B9 là một trong những vitamin cần thiết nhất của bà bầu. Phụ nữ mang thai thiếu hụt vi chất này sẽ dẫn đến bị thiếu máu, cơ thể suy nhược dẫn đến sinh non, thiếu tháng. Thai nhi không được cung cấp axit folic dễ gặp những dị tật về ống thần kinh, ảnh hưởng đến xương sống và não. Trẻ sinh ra bị nhẹ cân, sinh thiếu tháng, thiếu máu trong cơ thể.

Theo các bác sĩ, bà bầu cần bổ sung axit folic ít nhất là 3 tháng trước thai kỳ và trong suốt thai kỳ. Phụ nữ mang thai cần khoảng 400 đến 800mcg axit folic mỗi ngày để nuôi dưỡng cơ thể mẹ và bé. Vi chất này có nhiều trong các loại rau có màu xanh như súp lơ, mùng tơi, rau muống... và trong bơ, cam, quýt, bưởi… Ngoài ra mẹ bầu có thể uống bổ sung thêm viên uống axit folic.

2. Sắt cũng là một vi chất dinh dưỡng cần thiết cho bà bầu

Sắt tham gia vào quá trình sản xuất hồng cầu, giúp vận chuyển oxy, cực kỳ quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển của nhau thai và thai nhi. Thời kỳ mang thai, nhu cầu về sắt của cơ thể người mẹ tăng cao. Thiếu sắt có thể dẫn đến mẹ bầu bị thiếu máu, cơ thể mệt mỏi, thường xuyên bị bệnh vặt. Nghiêm trọng hơn là tình trạng thai nhi có thể bị chết lưu. Mẹ dễ gặp những biến chứng sản khoa như băng huyết, nhiễm khuẩn. Trẻ sinh ra không được khỏe mạnh, xanh xao, nhẹ cân và dễ gặp những bệnh lý ở trẻ sơ sinh.

Bà bầu nên bổ sung 30 – 60mg sắt trong thai kỳ, nên bổ sung sắt liên tục cho đến sau khi sinh nở 1 tháng. Sắt có nhiều trong thịt, cá, trứng, hải sản, ngũ cốc, gan động vật… Các loại rau xanh như rau dền, rau chân vịt…

3. Vitamin D - vi chất dinh dưỡng quan trọng

Thiếu vitamin D có thể dẫn đến nguy cơ tiền sản giật ở bà bầu. Thai nhi bị thiếu vitamin D thì có thể bị còi xương bẩm sinh, xương thủy tinh, loãng xương. Mỗi ngày, mẹ bầu cần bổ sung 800UI lượng vitamin D cho cơ thể hoặc cao hơn. Mẹ có thể tắm nắng sớm, ăn nhiều thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng này để mẹ và bé khỏe mạnh.

4. Canxi

Canxi, vitamin D là bộ đôi vitamin và khoáng chất cho bà bầu quan trọng. Canxi là yếu tố quyết định tạo nên khung xương vững chắc cho trẻ. Nếu không được cung cấp đủ lượng canxi, cơ thể sẽ lấy chúng từ xương người mẹ để nuôi dưỡng thai nhi. Việc này khiến cho mẹ bầu thường hay bị nhức xương, đi lại khó khăn… Trẻ sơ sinh bị thiếu canxi thường bị còi xương và gặp những bệnh lý về xương khớp.

Lượng canxi đề xuất cho bà bầu là 800 đến 1000mg mỗi ngày trong suốt hành trình mang thai. Đặc biệt, bạn cần bổ sung nhiều hơn, khoảng 1500mg canxi vào 3 tháng cuối thai kỳ và trong khi đang cho con bú. Canxi tự nhiên có nhiều trong các loại hải sản, sữa, trứng…

5. Iốt

Thiếu hụt vi chất dinh dưỡng này, bà bầu có thể sảy thai, thai lưu, sinh non. Iốt đặc biệt cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Nếu thiếu Iốt nghiêm trọng, trẻ dễ bị đần độn, tổn thương não, liệt tay chân, nhẹ hơn là nói ngọng, câm hoặc điếc.

Vi chất này có trong rong biển, cá, các loại sò… Bà bầu cần sử dụng các loại muối có hàm lượng Iốt cao. Lượng Iốt cần thiết cho cơ thể mẹ bầu là từ 175-220mg/ngày.

6. Vitamin A

Vitamin A giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển và hoàn thiện các cơ quan như tim, gan, phổi, thận, mắt, xương và hệ thần kinh trung ương của thai nhi. Bổ sung vitamin A đúng cách còn giúp hạn chế nguy cơ đẻ non, sinh con nhẹ cân. Đối với sức khỏe mẹ bầu, vitamin A còn tốt cho sự phục hồi của cơ thể mẹ sau sinh.

Tuy nhiên bà bầu cần uống đúng liều lượng, không lạm dụng. Bà bầu chỉ nên bổ sung tầm 750mcg vitamin A mỗi ngày. Mẹ có thể bổ sung nguồn vitamin A tự nhiên từ rau xanh, các loại củ màu đỏ vàng như bí đỏ, cà rốt, quả gấc…

7. Vitamin B1

Vitamin B1 là một vi chất dinh dưỡng cho bà bầu cực kỳ quan trọng. Chất dinh dưỡng này góp phần chuyển hóa glucid nhằm ngăn chặn bệnh tê phù. Phụ nữ mang thai cần bổ sung 1,4mg vitamin B1 mỗi ngày, bằng các thực phẩm chứa nhiều thiamine như gạo nguyên cám, các loại đậu, thịt nạc, cá hồi hoặc các sản phẩm uống bổ sung.

8. Vitamin B2

Thai phụ cần cung cấp cho cơ thể 1,5mg vitamin B2 hằng ngày. Loại vitamin này thường có trong thịt động vật, sữa, các loại rau củ và đậu.

9. Vitamin B6

Phụ nữ mang thai nên bổ sung 1,6 đến 2mg vitamin B6 mỗi ngày để giúp giảm tình trạng ốm nghén, buồn nôn này. Vi chất này đóng vai trò góp phần phát triển nhận thức của thai nhi. Nó còn giúp chuyển hóa glucose, tăng cường hệ thống miễn dịch và tạo hồng cầu.

10. Vitamin B12

Vi chất dinh dưỡng này đóng một vai trò quan trọng trong chế độ dinh dưỡng của thai phụ. Phụ nữ mang thai nên bổ sung từ 2,6mcg đến 2,8mcg vitamin B12 mỗi ngày.

Chất này hỗ trợ cơ thể cấu tạo nên những tế bào hồng cầu tốt. Đồng thời chúng còn giúp tạo ra những tế bào thần kinh khỏe mạnh. Điều này giúp ích cho việc phát triển của tủy sống và não của thai nhi. Bên cạnh việc tạo ra, vitamin B12 còn hỗ trợ các tế bào này hoạt động và phát triển mạnh mẽ hơn.

11. Omega 3

Đây là vi chất dinh dưỡng được biết đến là cần thiết cho sự phát triển trí não, võng mạc mắt. Bà bầu nên bổ sung từ 1,3 đến 1,4g omega 3 trong quá trình mang thai. Thai phụ có thể bổ sung omega 3 qua các loại cá. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai cần tránh các loại các lớn, thay vào đó nên lựa chọn những loại cá da trơn, cá hồi, tôm… Những loại cá biển thường có hàm lượng thủy ngân cao.

12. Kẽm

Kẽm đóng vai trò trong quá trình tạo ra các enzyme quan trọng. Các enzyme này giúp chuyển hóa glucid, lipid, protein và axit nucleic. Hãy bổ sung 11mg kẽm mỗi ngày để tránh tình trạng sảy thai do bong rau non. Kẽm còn giúp thai nhi tránh nguy cơ bị dị dạng bẩm sinh, suy dinh dưỡng từ trong bụng mẹ hay thai vô sọ, nứt đốt cột sóng.

13. Vitamin C

Đây là vi chất dinh dưỡng quan trọng mà nhiều mẹ không chú ý đến. Vitamin C là loại chất dinh dưỡng quen thuộc, với tác dụng nổi bật chính là tăng sức đề kháng cho cơ thể khỏe mạnh. Song song đó, vitamin C còn giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn, giảm thiểu tình trạng thiếu máu do thiếu chất sắt. Khi đang trong thai kỳ, mỗi thai phụ nên bổ sung 80mg vitamin C và 100mg khi đang trong giai đoạn cho con bú. Vitamin C có nhiều nhất trong ổi, cam, bưởi, rau xanh.

14. Vitamin E

Ngoài tác dụng của vitamin E đối với sắc đẹp, chất dinh dưỡng này cũng rất tốt với phụ nữ mang thai. Đây là vi chất dinh dưỡng có khả năng chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại; giúp cơ thể thai phụ cân bằng được prolactin, hỗ trợ hệ thống sinh sản được hoạt động tốt hơn; góp phần hỗ trợ, tăng sức đề kháng, tăng cường hệ thống miễn dịch cho thai phụ; các thai phụ có tiền sử bị đông máu trong mạch nên bổ sung vitamin E vì chúng giúp ngăn ngừa tình trạng này.