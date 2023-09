12 tín hiệu 'báo động' về sức khỏe của trẻ mà cha mẹ không được bỏ qua

Mô tả: Sốt từ 38 độ C trở lên ở trẻ dưới 3 tháng tuổi; sốt cao hơn 38,3 độ C ở trẻ 3 - 6 tháng hoặc cao hơn 39 độ C ở trẻ 6 tháng đến 2 tuổi. Đặc biệt trẻ dưới 3 tháng tuổi sốt lần đầu tiên.