12 giây xuống xe của gái xinh khiến dân tình nghĩ là Jennie
Xuất hiện tại Paris, mỹ nhân Hollywood đang gây sốt với thần thái sang chảnh hao hao Jennie.
Chỉ với một khoảnh khắc bước xuống xe tại Paris, Alexa Demie tiếp tục chứng minh cô là một trong những gương mặt có khả năng biến một set đồ đời thường thành khoảnh khắc thời trang đáng nhớ. Diện váy hai dây xuyên thấu, kính mắt đen và mái tóc đen bồng bềnh, nữ diễn viên khiến nhiều người bất giác liên tưởng tới Jennie (BLACKPINK).
Alexa Demie khiến nhiều người giật mình vì quá giống Jennie (BLACKPINK). (Nguồn: Instagram)
Nữ diễn viên diện một chiếc váy ngắn hai dây màu trắng kem với chất liệu mỏng nhẹ, ôm vừa cơ thể. Mẫu váy này thuộc bộ sự tập Haute Couture Xuân Hè 2026 của Chanel. Điểm nhấn nằm ở phần chân váy được trang trí bằng họa tiết hoa nhiều màu, tạo cảm giác vừa nữ tính vừa có chút tinh nghịch. Thiết kế ngắn giúp khoe đôi chân thon dài, trong khi phom váy đơn giản khiến tổng thể không bị nặng nề.
Alexa phối cùng giày cao gót mũi nhọn màu đen và một chiếc túi màu hồng nhạt. Nhưng thứ thực sự khiến diện mạo này gợi nhớ Jennie lại nằm ở phụ kiện: cặp kính râm đen dáng hẹp ôm sát khuôn mặt.
Kính đen, mái tóc dài màu nâu đen được tạo độ phồng tự nhiên, đôi môi nude và biểu cảm lạnh lùng khiến Alexa có vài khoảnh khắc trông khá giống hình ảnh quen thuộc của Jennie trong những lần xuất hiện tại các tuần lễ thời trang. Jennie vốn cũng thường xuyên lựa chọn kính mắt bản nhỏ, kiểu tóc tối màu và những bộ cánh mang hơi hướng Y2K trong các lần xuất hiện thời trang gần đây.
Nếu chỉ biết Alexa Demie qua khoảnh khắc tại Paris, nhiều người có thể bất ngờ khi biết cô chính là Maddy Perez - một trong những nhân vật nổi bật nhất của Euphoria. Vai diễn này đưa Alexa trở thành gương mặt được chú ý rộng rãi từ năm 2019 và cũng góp phần định hình hình ảnh beauty đặc trưng của cô.
Đáng chú ý, Alexa Demie còn có một "mối duyên" khá thú vị với Jennie. Trong phim The Idol, Alexa từng xuất hiện bên Jennie trong một phân cảnh ngắn, khi cô cùng nữ idol nhún nhảy theo điệu nhạc. Chỉ vài giây góp mặt trên màn ảnh, nhưng màn tương tác này cũng đủ để hai mỹ nhân có thêm một điểm chung thú vị.
Được biết, Alexa không chỉ là một diễn viên mà vốn đã có mối liên hệ rất sâu với thế giới làm đẹp từ trước khi nổi tiếng. Mẹ cô, Rose Mendez là một chuyên gia trang điểm và chính bà đã truyền cho con gái nhiều kiến thức về skincare, makeup. Alexa từng chia sẻ rằng cô học được cách chăm sóc da từ mẹ từ khi còn nhỏ.
Phong cách makeup đặc trưng của Alexa thường xoay quanh đôi mắt sắc nét, eyeliner kéo dài về phía đuôi, hàng mi rõ nét cùng đôi môi nude được viền khá kỹ. Cô cũng đặc biệt yêu thích cảm hứng làm đẹp của những siêu mẫu và các editorial thập niên 1990.
Alexa Demie sinh ra và lớn lên tại Los Angeles. Trước khi được biết tới với vai trò diễn viên, cô từng có thời gian theo đuổi thời trang và thậm chí tự phát triển thương hiệu kính mắt Mainframe khi còn học trung học. Cô cũng từng có ý định trở thành nhà thiết kế thời trang.
Phong cách của Alexa thường có sự pha trộn giữa vẻ đẹp Hollywood cổ điển, Y2K và nét quyến rũ mang hơi hướng retro. Cô từng xuất hiện trong các chiến dịch thời trang lớn và nhiều lần góp mặt tại các show diễn đình đám. British Vogue từng nhận xét rằng với Alexa, thời trang gần như đã trở thành một phần tự nhiên trong đời sống của cô.