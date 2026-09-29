Chỉ với một khoảnh khắc bước xuống xe tại Paris, Alexa Demie tiếp tục chứng minh cô là một trong những gương mặt có khả năng biến một set đồ đời thường thành khoảnh khắc thời trang đáng nhớ. Diện váy hai dây xuyên thấu, kính mắt đen và mái tóc đen bồng bềnh, nữ diễn viên khiến nhiều người bất giác liên tưởng tới Jennie (BLACKPINK).

Alexa Demie khiến nhiều người giật mình vì quá giống Jennie (BLACKPINK). (Nguồn: Instagram)

Nữ diễn viên diện một chiếc váy ngắn hai dây màu trắng kem với chất liệu mỏng nhẹ, ôm vừa cơ thể. Mẫu váy này thuộc bộ sự tập Haute Couture Xuân Hè 2026 của Chanel. Điểm nhấn nằm ở phần chân váy được trang trí bằng họa tiết hoa nhiều màu, tạo cảm giác vừa nữ tính vừa có chút tinh nghịch. Thiết kế ngắn giúp khoe đôi chân thon dài, trong khi phom váy đơn giản khiến tổng thể không bị nặng nề.

Alexa diện chiếc váy thuộc bộ sự tập Haute Couture Xuân Hè 2026 của Chanel. (Nguồn: Chanel)

Alexa phối cùng giày cao gót mũi nhọn màu đen và một chiếc túi màu hồng nhạt. Nhưng thứ thực sự khiến diện mạo này gợi nhớ Jennie lại nằm ở phụ kiện: cặp kính râm đen dáng hẹp ôm sát khuôn mặt.

Khoảnh khắc bước xuống xe của Alexa Demie nhận được sự quan tâm của netizen vì khá giống Jennie. (Nguồn: Instagram)

Kính đen, mái tóc dài màu nâu đen được tạo độ phồng tự nhiên, đôi môi nude và biểu cảm lạnh lùng khiến Alexa có vài khoảnh khắc trông khá giống hình ảnh quen thuộc của Jennie trong những lần xuất hiện tại các tuần lễ thời trang. Jennie vốn cũng thường xuyên lựa chọn kính mắt bản nhỏ, kiểu tóc tối màu và những bộ cánh mang hơi hướng Y2K trong các lần xuất hiện thời trang gần đây.

Nhiều người bắt gặt hình dáng của Jennie khi thấy Alexa. (Nguồn: Instagram)

Nếu chỉ biết Alexa Demie qua khoảnh khắc tại Paris, nhiều người có thể bất ngờ khi biết cô chính là Maddy Perez - một trong những nhân vật nổi bật nhất của Euphoria. Vai diễn này đưa Alexa trở thành gương mặt được chú ý rộng rãi từ năm 2019 và cũng góp phần định hình hình ảnh beauty đặc trưng của cô.

Cô nàng là gương mặt quen thuộc trong phim Euphoria. (Nguồn: Internet)