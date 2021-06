12 đôi giày màu be chỉ từ 212k: Cân được mọi kiểu trang phục, chọn giày bệt cũng hack được vài phân chiều cao

Trong số muôn kiểu giày dép, giày màu be là món thời trang dễ mix đồ nhất. Giày màu be gần như có thể kết hợp ăn ý với mọi outfit, giúp "thắp sáng" set đồ, và nhờ đó vẻ ngoài của bạn sẽ thêm trẻ trung. Giày màu be còn là item được đánh giá cao ở sự tinh tế, giúp bộ trang phục trở nên thanh lịch và trang nhã hơn. Tuy rất giản đơn và nền nã, giày màu be cũng không hề nhạt nhẽo mà có nhiều biến tấu về kiểu dáng. Dưới đây là gợi ý những mẫu giày dép màu be mà bạn có thể mua chỉ với giá từ 212k, hãy tham khảo để đa dạng hóa tủ giày nhé!

Mẫu giày của Juno có thiết kế trang nhã, nhưng vẫn đủ độc đáo, thú vị nhờ chi tiết dây phủ kim tuyến được nhấn nhá hợp lý. Kiểu giày này sẽ giúp bộ trang phục của chị em thêm long lanh, "chanh sả" hơn, hợp diện từ đi làm đến đi hẹn hò buổi tối.

Nơi mua: Juno Giá: 525k

Thích cảm giác thoải mái, êm chân tuyệt đối thì chị em nên ghim đôi giày bệt của Better Shoes. Mẫu giày "ăn điểm" ở sự ngọt ngào, trẻ trung mà vẫn giữ cho chị em sự thanh lịch cần thiết. Chi tiết hở gót của mẫu giày sẽ giúp vóc dáng của bạn thêm phần cao ráo.

Nơi mua: Better Shoes Giá: 395k

Đôi sandal dáng mule của Zara là lựa chọn cực chuẩn mốt. Vốn dĩ, sandal dáng mule đã cho hiệu quả hack dáng tối ưu nhưng khi mang gam màu be, thiết kế này còn giúp kéo chân miên man hơn nữa.

Nơi mua: Zara Giá: 999k (Đã giảm 40%)

Đôi giày lưới của Zara trông rất sành điệu, mix với outfit nào cũng sẽ tăng thêm phần chanh sả và tinh tế. Với những chi tiết như mũi nhọn, gam màu be và hở gót, đôi mule này còn có tác dụng hack dáng triệt để.

Nơi mua: Zara Giá: 699k (Đã giảm 40%)

Thêm một mẫu sandal nữa bạn có thể sắm ở Juno. Đôi giày này chuẩn thanh lịch, sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho những bộ đồ công sở của chị em. Kiểu dáng của đôi giày này trông cũng rất chắc chắn, dự là sẽ mang đến cảm giác thoải mái khi chị em mang trên chân.

Nơi mua: Juno Giá: 495k

Nhờ có thiết kế quai siêu mảnh và gam màu be, đôi sandal của Mango vẫn sẽ giúp hack dáng dù là giày bệt. Ngoài ra, đôi sandal này còn giúp bộ đồ của bạn trông xịn đẹp hơn nhờ chi tiết quai ngang thanh lịch, chất liệu da lộn thời thượng.

Nơi mua: Mango Giá: 899k

Đôi giày cao gót đầy tinh tế của Mango chắc chắn sẽ giúp outfit của bạn trông chỉn chu và sang trọng hơn. Đôi giày này còn dễ cho hiệu ứng kéo chân dài miên man nhờ thiết kế mũi nhọn nhỏ gọn, thanh thoát.

Nơi mua: Mango Giá: 1.499k

Đôi giày búp bê của Vascara có thiết kế dễ diện, dễ đẹp và giúp tôn dáng cao ráo. Bạn có thể tô điểm đôi giày này cho những outfit như là: váy dài bay bổng, áo blouse + quần jeans hay áo sơ mi + quần ống rộng chuẩn công sở.

Nơi mua: Vascara Giá: 212k (Đã giảm 50%)

Kiểu giày mule hở mũi của Vascara cũng rất chuẩn mốt. Đôi giày này mang đến sự phóng khoáng nhưng vẫn thanh lịch cho những outfit đi làm, đi chơi của chị em.

Nơi mua: Vascara Giá: 262k (Đã giảm 50%)

Đôi sandal của Aldo có thiết kế quai gót rất thú vị, kiểu sandal này vẫn sẽ hack dáng tốt dù gót không hề cao. Mẫu sandal còn có thể mang đến sự trẻ trung cho outfit, và tạo cảm giác thoải mái khi diện.

Nơi mua: Aldo Giá: 945k (Đã giảm 30%)

Một thiết kế độc đáo khác của Aldo chính là đôi sandal màu be kết hợp với phần quai trong. Thiết kế này vừa đảm bảo độ chắc chắn khi mang trên chân, vừa giúp hack dáng tối ưu.

Nơi mua: Aldo Giá: 1.085k (Đã giảm 30%)

Dép màu be diện lên phóng khoáng, thoải mái nhưng vẫn thanh lịch chứ không "bô nhếch" chút nào. Và chỉ với 250k, bạn đã sắm được một đôi dép đầy dịu dàng, nữ tính của Vina Giầy.

Nơi mua: Vina Giầy Giá: 250k

Ảnh: Tổng hợp