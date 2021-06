5 mẫu giày chưa bao giờ hết hot trong phim Hàn: Toàn kiểu tôn dáng, giúp nâng cấp cả bộ đồ

Khi xem phim Hàn Quốc, bạn không chỉ có được những phút giây giải trí thú vị mà còn góp nhặt được rất nhiều bí kíp để hoàn thiện phong cách. Từ các kiểu váy chuẩn mốt nhất, những outfit công sở sành điệu, thanh lịch cho đến những màu son xinh tươi, thời thượng, bạn cũng có thể "hóng hớt" được khi xem drama Hàn. Thậm chí, nếu đang băn khoăn về những mẫu giày sành điệu, tôn dáng, đáng sắm nhất thì cứ tham khảo 5 mẫu giày hot hit trong phim Hàn mà chúng tôi tổng hợp sau đây, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy những lựa chọn sáng suốt.

1. Sandal cao gót quai mảnh

Đây là đôi giày yêu thích của hội nhà giàu trong phim Hàn. Những đôi sandal cao gót, mảnh mai luôn toát lên sự tinh tế và sang trọng, cực kỳ hợp với những bộ cánh xa xỉ, quý phái. Dẫu vậy, nếu chọn những mẫu sandal quai mảnh có thiết kế giản đơn và thời thượng, bạn hoàn toàn có thể mix với mọi kiểu trang phục thường ngày, đặc biệt là những outfit công sở hay váy vóc tươi xinh. Sandal cao gót quai mảnh không chỉ tăng thêm độ xịn mịn cho toàn bộ trang phục, mà còn tạo hiệu ứng kéo chân vi diệu.

2. Sneaker

Tủ đồ của bạn có thể phủ sóng bởi nhiều đôi giày cao gót nhưng đừng quên bổ sung cho mình một vài đôi giày bệt, trong đó có sneaker. Sự xuất hiện của sneaker sẽ giúp outfit của bạn trông trẻ trung, sành điệu hơn rất nhiều. Mẫu giày này không chỉ hợp với những bộ đồ dạo phố năng động, mà khi kết hợp với những outfit công sở như: áo sơ mi trắng + quần âu, áo blouse + chân váy hay váy liền dáng midi, bạn vẫn sẽ có được tổng thể hài hòa, và thời thượng từ A đến Z.

3. Giày mũi nhọn

Đáng sắm không kém sandal quai mảnh chính là giày cao gót mũi nhọn. Kiểu giày này được đánh giá cao ở sự chỉn chu, thanh lịch, giúp bộ đồ của chị em trông xịn đẹp hơn. Giày mũi nhọn là mảnh ghép hoàn hảo cho những kiểu trang phục như là set váy điệu đà, sang trọng, bộ suit, áo sơ mi + quần ống rộng. Tóm lại, khi cần hoàn thiện vẻ ngoài lịch sự và trang trọng, giày mũi nhọn chính xác là lựa chọn lý tưởng.

4. Giày màu be

Giày màu be là item dễ tính. Kiểu giày này là khoản đầu tư hợp lý, tiết kiệm vì có thể mix được với mọi màu sắc trang phục. Giày màu be cũng làm tốt nhiệm vụ tăng vẻ tinh tế, trang nhã cho outfit. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là nhờ gam màu gần với tông da, giày màu be sẽ tạo hiệu ứng chân dài hơn, vóc dáng của bạn sẽ thêm phần cao ráo.

5. Giày slingback

Dù không nổi đình nổi đám như 4 mẫu giày trên nhưng slingback lại rất được các nữ diễn viên tín nhiệm, diện rần rần trên màn ảnh nhỏ. Cũng dễ hiểu thôi vì slingback đẹp một cách cổ điển, mang đến cho người diện vẻ ngoài sang trọng, thanh lịch, lý tưởng để kết hợp với những bộ cánh nhẹ nhàng, trang nhã. Giày slingback còn rất thoáng chân nên cho hiệu ứng hack dáng thêm cao ráo.

Ảnh: Instagram, @kdrama_fashion