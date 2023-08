11 năm trước Kendall Jenner bị chê "catwalk như đi chợ", bây giờ thì sao?

Trước khi ra mắt sàn diễn thời trang vào năm 2012, Kendall Jenner được đa phần khán giả biết đến với vai trò ngôi sao truyền hình thực tế trong series xung quanh gia đình "ồn ào" của cô - Keeping Up with the Kardashians. Chính vì vậy, ngay từ những sải chân đầu tiên của Kendall trên sàn runway, cư dân mạng đã dành một sự "quan tâm đặc biệt" tới kỹ năng của cô. Và không quá lời khi nói rằng, đa số trong những bình luận về khả năng catwalk của nàng mẫu ở thời điểm vừa mới debut: lời khen thì ít mà những lời chê chiếm hơn phân nửa.

Màn trình diễn catwalk ở trong những show diễn đầu tiên sự nghiệp người mẫu của Kendall Jenner được nhận xét là giống như đang đi chợ

11 năm kể từ lần đầu tiên catwalk tại show diễn của Sherri Hill trong New York Fashion Week Spring/Summer 2012, Kendall Jenner đã ghi tên mình vào danh sách người mẫu trình diễn của nhiều những thương hiệu thời trang danh tiếng. Tuy nhiên khả năng trình diễn của cô nàng vẫn luôn là một điều gây tranh cãi trong cộng đồng yêu thời trang. Mới đây, một video so sánh màn catwalk của Kendall ở hai thời điểm: khi vừa ra mắt và trong show diễn gần đây của Versace bỗng trở nên viral trên MXH. Một lần nữa trình catwalk của Kendall Jenner lại "được" cộng đồng mạng đem ra "mổ xẻ".



Video so sánh màn catwalk của Kendall ở hai thời điểm: khi vừa ra mắt và trong show diễn Fall 2023 của Versace

Ở thời điểm vừa debut, những bước catwalk của Kendall Jenner bị phần đông giới mộ điệu đánh giá là "thô cứng" và "không có tố chất". Sau 11 năm, có thể thấy cô nàng catwalk mượt và "slay" hơn. Thêm vào đó, chuyển động hông và bước chân cũng nhịp nhàng hơn. Tuy nhiên cần phải nói rằng, ngay tại thời điểm này, khả năng catwalk của Kendall Jenner cũng chỉ được giới chuyên môn đánh giá là tiến bộ so với bản thân. Nếu so với những người mẫu cùng thời khác, khả năng catwalk của Kendall vẫn cần rèn luyện nhiều hơn.

Hình ảnh Kendall Jenner ở show diễn năm 2012 (trái) và 2023 (phải). Có thể nhìn thấy rõ sự vụng về trong kỹ năng catwalk của Kendall vào năm 2012

Những hình ảnh của Kendall ở trong những show diễn gần đây, không quá lời khi nói cô nàng đã tiến bộ nhiều so với những năm đầu của sự nghiệp

Bình luận của cư dân mạng:



- Mình thấy có tiến bộ, Kendall nên chăm đi nhiều hơn nữa là sẽ tuyệt vời luôn.

- Lên trình hẳn!

- Mới đầu đi như thế mà sao được lên sàn catwalk vậy nhỉ?

- Thắng cái giải chiến thắng bản thân thôi chứ so với những người mẫu khác thì còn thua xa nha.