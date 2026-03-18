10 thói quen có thể “kéo chậm” sự phát triển của trẻ nhỏ: Nhiều mẹ vẫn làm mỗi ngày mà không nhận ra

Làm mẹ rồi mới hiểu, từng thay đổi nhỏ của con đều khiến mình vừa lo lắng vừa hạnh phúc. Từ lúc bé bập bẹ tập nói, chập chững tập đi, mỗi cột mốc đều là niềm vui lớn. Thế nhưng, ngay trong những thói quen chăm con hằng ngày, có những điều tưởng như vô hại lại đang âm thầm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

1. Bế con quá nhiều khi bé đang thức

Nhiều mẹ thích bế con suốt vì nghĩ như vậy con sẽ có cảm giác an toàn hơn. Nhưng nếu bé luôn được bế khi đang thức, bé sẽ ít có cơ hội nằm sấp, lật người – những vận động quan trọng giúp phát triển cơ bắp, tạo nền tảng cho việc bò và đi sau này.

2. Ru con ngủ bằng cách lắc mạnh

Để con nhanh ngủ, một số mẹ có thói quen lắc nhẹ. Tuy nhiên, nếu lắc quá mạnh hoặc không kiểm soát lực, có thể ảnh hưởng đến não bộ còn non nớt của bé. Thay vào đó, vỗ về nhẹ nhàng, đều nhịp sẽ an toàn và hiệu quả hơn.

3. Cho bú quá nhiều vì sợ con đói

Tâm lý “cho thêm một chút nữa” rất phổ biến. Nhưng dạ dày của trẻ còn nhỏ, ăn quá no dễ gây quá tải tiêu hóa, khiến bé khó ngủ, lâu dài ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

4. Cho con ra nắng sai thời điểm

Tắm nắng là tốt, nhưng nếu cho trẻ ra ngoài khi nắng gắt hoặc không che chắn kỹ, làn da non nớt rất dễ bị tổn thương. Thời điểm phù hợp nhất là sáng sớm hoặc chiều muộn.

5. Ít trò chuyện với con vì nghĩ con chưa hiểu

Nhiều mẹ cho rằng trẻ còn nhỏ chưa hiểu nên không cần nói chuyện nhiều. Thực tế, ngay từ khi sinh ra, bé đã bắt đầu học ngôn ngữ. Mỗi lời nói của mẹ đều giúp con phát triển khả năng giao tiếp.

6. Giữ môi trường quá yên tĩnh khi bé ngủ

Sợ con thức giấc, nhiều mẹ cố giữ không gian “im phăng phắc”. Điều này khiến trẻ dễ nhạy cảm với âm thanh, chỉ một tiếng động nhỏ cũng giật mình. Những âm thanh sinh hoạt bình thường không cần phải tránh hoàn toàn.

7. Cho con ăn dặm quá nhuyễn trong thời gian dài

Giai đoạn đầu cần ăn mịn, nhưng khi lớn hơn, bé cần làm quen với thức ăn có độ thô nhất định để phát triển khả năng nhai. Nếu ăn quá nhuyễn lâu dài có thể ảnh hưởng đến phát triển răng miệng.

8. Cho trẻ tiếp xúc sớm với điện thoại, tivi

Để con ngoan hơn, nhiều mẹ cho xem màn hình. Tuy nhiên, điều này không chỉ ảnh hưởng đến mắt mà còn làm giảm khả năng tập trung. Tốt hơn hết là cho trẻ chơi đồ chơi an toàn và tự khám phá.

9. Đắp quá nhiều chăn khi ngủ

Sợ con lạnh, nhiều mẹ đắp cho con rất dày. Nhưng trẻ có chuyển hóa nhanh hơn người lớn, dễ bị nóng, ra mồ hôi và ngủ không sâu. Chỉ cần giữ ấm vừa phải, sờ gáy thấy ấm là đủ.

10. Dùng xe tập đi quá sớm

Nhiều mẹ muốn con biết đi nhanh nên cho dùng xe tập đi sớm. Thực tế, việc tự vịn đứng, tự bước đi chập chững mới giúp phát triển cơ chân và khả năng giữ thăng bằng tốt nhất. Dùng xe quá sớm có thể gây tác dụng ngược.

Nuôi con chưa bao giờ là việc dễ dàng. Mỗi người mẹ đều đang học hỏi từng ngày. Thay vì tự trách mình, hãy quan sát con nhiều hơn, hiểu con và điều chỉnh phù hợp. Đôi khi, chỉ cần “đủ yêu thương và đủ không gian”, đó đã là cách nuôi dạy tốt nhất.