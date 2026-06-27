10 nam thần Trung Quốc có mặt mộc siêu nam tính: Trai đẹp cũng đầy lỗ chân lông thôi

Làng giải trí xứ Trung từ lâu đã gắn liền với những tiêu chuẩn nhan sắc "vô thực", nơi các nam thần luôn xuất hiện với lớp trang điểm cầu kỳ cùng làn da trắng phát sáng đặc trưng. Trên màn ảnh, sự hỗ trợ của công nghệ hậu kỳ cùng những bộ lọc làm mịn siêu thực vô tình biến diện mạo của dàn mỹ nam thành những hình mẫu "tiên tử" hoàn hảo đến mức đôi khi tạo cảm giác xa cách.

Mới đây, cộng đồng mạng quốc tế đã tổng hợp lại loạt khoảnh khắc các mỹ nam đỉnh lưu tự tay công khai kết cấu da thật không chút giấu giếm. Sự thiếu vắng của lớp kem nền hay ánh đèn studio không hề làm lu mờ đi visual của họ, ngược lại, nét nam tính ở trạng thái tự nhiên nhất trở thành vũ khí khiến người hâm mộ phấn khích hơn bao giờ hết.

1. Tiêu Chiến

Nếu phải tìm một người sở hữu phong độ da dẻ đỉnh cao nhất bất chấp tuổi tác, đó chắc chắn là Tiêu Chiến. Ở độ tuổi ngoài 30, nền da của nam diễn viên khiến hội chị em cũng phải ghen tị vì độ mịn màng và căng mướt tự nhiên, đặc biệt là vùng sống mũi và gò má bắt sáng rất tốt, gần như không có lỗ chân lông to hay mụn ẩn. Có thể thấy Tiêu Chiến sở hữu một làn da thường khỏe mạnh và quy trình skincare cực kỳ nghiêm ngặt mới giữ được độ đàn hồi tốt như vậy dưới áp lực lịch trình dày đặc.

Tiêu Chiến

2. Vương Nhất Bác

Nhìn vào bức ảnh nam diễn viên đi dã ngoại, leo núi, làn da của Vương Nhất Bác cho thấy độ khỏe mạnh đáng nể. Dù gương mặt đang đổ mồ hôi và bóng dầu dưới nắng, nền da của anh lại khá mịn màng, trắng sáng, ít khuyết điểm bề mặt như mụn bọc hay thâm sạm. Việc duy trì được một làn da sạch sẽ, không bị sần sùi ngay cả khi vận động nặng ngoài trời chứng minh nam diễn viên sở hữu cơ địa da gốc rất tốt và được chăm sóc kỹ.

Vương Nhất Bác

3. Vương Hạc Đệ

Bức ảnh bắt trọn khoảnh khắc hậu trường khi vừa hạ khẩu trang xuống của Vương Hạc Đệ thực sự là một lời khẳng định đanh thép cho đẳng cấp visual "bằng xương bằng thịt". Dưới ánh đèn, nền da của nam diễn viên trắng mịn, đều màu và láng mượt, không có dấu hiệu thô ráp, đổ dầu hay xỉn màu thường thấy ở nam giới, làn da mộc cực phẩm này kết hợp cùng ngũ quan sắc sảo, đôi mắt to tròn đã tạo nên một tổng thể vô cùng tỏa sáng, xứng danh nam thần không góc chết.

Vương Hạc Đệ

4. Ngao Thụy Bằng

Mỹ nam thế hệ mới này xứng đáng xếp vào nhóm "bảo vật da mộc" của C-biz. Trong bức ảnh chụp trực diện bằng camera thường, Ngao Thụy Bằng phơi bày một nền da đều màu, trắng sáng đến kinh ngạc, không có dấu hiệu của vết thâm sạm hay đốm đỏ dị ứng thường gặp ở nam giới. Tuy vùng cằm có lún phún râu và vài nốt ruồi nhỏ rải rác, nhưng kết cấu da của anh lại cực kỳ mịn, lỳ và không bị tình trạng đổ dầu vùng chữ T. Đây là minh chứng cho một cơ địa da tốt bẩm sinh, không cần phấn son hỗ trợ.

Ngao Thụy Bằng

5. Dương Dương

Đỉnh lưu Dương Dương chứng minh danh xưng "vũ khí nhan sắc" không phải là hư danh khi sở hữu nền da thách thức mọi góc chụp hiểm hóc. Ngay cả dưới ánh đèn huỳnh quang khô khốc và tệ hại trên khoang máy bay, làn da của anh vẫn duy trì được sắc độ tươi tắn, không bị xỉn màu hay bệt xám. Vùng da quanh mắt và rãnh cười của Dương Dương cực kỳ săn chắc, không hề có dấu hiệu chảy xệ hay nếp nhăn lão hóa. Làn da láng mịn như gốm sứ này chính là bệ phóng giúp ngũ quan của anh tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh.

Dương Dương

6. Trương Lăng Hách

Trương Lăng Hách đại diện cho nhóm nam thần có sắc tố da rất trắng nhưng nền da lại thuộc tuýp mỏng và nhạy cảm. Khoảnh khắc tóc ướt đời thường đã bóc trần khuyết điểm chí mạng của anh: vùng da dưới mắt thâm quầng khá đậm và lộ rõ quầng xanh bẩm sinh của bóng râu quanh mép do râu mọc dày. Dù kết cấu da bề mặt của nam diễn viên khá mịn và ít mụn, nhưng do làn da khá mỏng nên chỉ cần thiếu ngủ hoặc quay phim thâu đêm, sự mệt mỏi và xuống sắc sẽ ngay lập tức biểu hiện rõ trên mặt.

Trương Lăng Hách

7. Tống Uy Long

Sở hữu gương mặt góc cạnh nam tính bậc nhất, nhưng Tống Uy Long lại có một nền da thiên khô đặc trưng của nam giới. Dưới ánh đèn flash, làn da của anh lộ vẻ thiếu ẩm, không có độ bóng mướt và kết cấu da có phần sần sùi nhẹ ở vùng má. Spotlight trên gương mặt nam diễn viên thuộc về hàng râu quai nón lún phún mọc dày đặc từ cằm lên đến sát tai. Khuyết điểm da khô và quầng thâm mắt của Tống Uy Long tuy làm giảm đi vẻ "bạch diện thư sinh", nhưng lại vô tình cộng thêm cho anh vài phần phong trần, bụi bặm đầy cuốn hút.

Tống Uy Long

8. Trần Triết Viễn

Khác hẳn với hình tượng "vương tử cổ trang" da trắng như tuyết trên phim, làn da ngoài đời của Trần Triết Viễn lại là kiểu da điển hình của những chàng trai trẻ: da hỗn hợp thiên dầu. Ở góc chụp siêu cận, anh chàng bị bóc trần khuyết điểm lỗ chân lông khá to ở vùng cánh mũi, đi kèm một vài nốt mụn ẩn li ti do tuyến bã nhờn hoạt động mạnh. Dù sắc da vẫn trắng, nhưng việc đổ dầu nhẹ ở vùng trán khiến Trần Triết Viễn trông rất "người thường", mang lại cảm giác gần gũi như một cậu bạn học cùng lớp.

Trần Triết Viễn

9. Lý Hiện

"Bạn trai tháng 7" Lý Hiện sở hữu một làn da ngăm, lỳ và đậm chất sương gió. Không chạy theo xu hướng dưỡng trắng, nền da của Lý Hiện mang tông màu bánh mật khỏe khoắn nhưng bề mặt da lại có khá nhiều khuyết điểm như nếp hằn sâu ở đuôi mắt, lỗ chân lông khá to khi nhìn cận. Bản thân Lý Hiện cũng là người chuộng phong cách nam tính nguyên bản, anh không hề che giấu các vết tích thời gian này.

Lý Hiển

10. Ngô Lỗi

Trưởng thành từ một sao nhí lăn xả trên mọi phim trường, Ngô Lỗi sở hữu làn da có độ tự nhiên và sương gió cao. Gương mặt mộc khi vuốt tóc mái của anh lộ rõ tông da rám nắng, vùng trán đổ dầu nhẹ dưới ánh đèn thường và bọng mắt có phần trũng sâu. Dù có vài vết thâm nhỏ do vết thương đóng phim để lại, nhưng nền da của Ngô Lỗi nhìn chung vẫn rất mịn màng, săn chắc, cơ mặt không mỡ thừa, toát lên sự rắn rỏi của một thanh niên trưởng thành.

Ngô Lỗi

Ảnh: Internet