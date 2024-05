10 năm làm nghề của Kendall Jenner liệu có chỉ gói gọn trong những bước catwalk "cứng đờ như gỗ"?

2024 chính thức đánh dấu 1 thập kỷ làm nghề người mẫu của Kendall Jenner. Trong suốt 10 năm vừa qua, Kendall luôn cố gắng chứng tỏ bản thân để khán giả biết tới cô với tài năng thực sự của mình chứ không phải chỉ mỗi cái mác "con ông cháu cha". Chân dài sinh năm 1995 này được coi là một trong những người mẫu thành công nhất làng thời trang và nắm giữ kỉ lục model được trả lương hậu hĩnh nhất với 40 triệu USD (trong năm 2023).

Bệ phóng hoàn hảo từ một gia đình luôn đong đầy drama

Năm 2007, Kendall Jenner được công chúng biết đến lần đầu qua sự xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians. Chương trình này tập trung vào cuộc sống của gia đình Kardashian-Jenner, bao gồm cả anh chị em của Kendall như Kylie Jenner, Kourtney Kardashian, im Kardashian, Khloé Kardashian và Rob Kardashian. Những câu chuyện nhiều drama" trong chương trình đã giúp họ trở nên nổi tiếng và là nền tảng cho sự thành công của nhiều thành viên trong showbiz sau này.



Chương trình truyền hình thực tế về gia đình Kardashian - Jenner lần đầu được lên sóng vào năm 2007. Hiện tại chương trình này đã được reboot và đổi tên thành The Kardashians và tiếp tục phát sóng.

Kendall gia nhập vào công ty quản lý Wilhelmina Models khi mới chỉ 14 tuổi nhờ vào mối quan hệ của bố mẹ cô. Không lâu sau đó, cô nàng nhận được hợp đồng quảng cáo với thương hiệu Forever 21 vào tháng 12 năm 2009.

Sự nghiệp người mẫu của Kendall Jenner cũng tiếp tục được gia đình "nâng đỡ" khi vào năm 2010, cô xuất hiện trên bìa tạp chí Teen Vogue và năm 2012, cô có trang bìa đầu tiên với tạp chí American Cheerleader.

Năm 2013, Kendall Jenner kí hợp đồng với công ty quản lý Society Management và xuất hiện trên một số tạp chí thời trang như Miss Vogue Australia, Harper’s Bazaar Arabia.

10 năm đi diễn nhưng đa phần bị chê

Tuy sở hữu chiều cao 1m79 đáng mơ ước cùng tỷ lệ cơ thể hoàn hảo nhưng Kendall Jenner thưở ban đầu lại có những màn catwalk tệ hại. Thậm chí, trong chương trình truyền hình thực tế về gia đình cô, những lần mỹ nhân này tỏ ra chán nản trong các buổi tập catwalk cũng khiến cho khán giả cảm thấy "ngao ngán" vì sự hời hợt thiếu lửa với nghề mẫu.

Trong thời gian năm 2012, Kendall Jenner "gây bão" vì những bước catwalk "cứng đơ như khúc gỗ" trên sàn diễn của một số thương hiệu thời trang.

Năm 2014, Kendall lần đầu chinh phục được thị trường thời trang cao cấp với show diễn đầu tiên là Marc Jacob Ready to wear Fall/Winter. Nữ người mẫu khiến mạng xã hội bùng nổ khi xuất hiện tại show diễn và diện một thiết kế áo xuyên thấu để lộ gần như hoàn toàn phần ngực trần của mình. Layout makeup không lông mày của cô nàng tại show diễn này cũng khiến cho nhiều fan bàn tán.

Sau show diễn chính thức debut vào thị trường thời trang cao cấp, Kendall xuất hiện trên hàng loạt sàn diễn các thương hiệu lớn như Chanel, Givenchy, Victoria's Secret, Versace,...

Sải bước của Kendall Jenner tiến bộ qua từng năm, song vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng cho tín đồ thời trang

Ngay cả khi vào nghề nhiều năm và có thần thái biểu diễn chuyên nghiệp hơn nhưng Kendall vẫn thường xuyên bị một số "tiền bối" như Naomi Campbell hay Vlada Roslyakova chê thẳng thừng vì thái độ của mình.

Hoặc ngay cả những show diễn thời gian gần đây, nhiều netizen vẫn không hề hài lòng về lối catwalk và biểu cảm "đơ" của nàng mẫu. Nhiều người vẫn chỉ trích Kendall là "nepo's baby" nên thành công của cô nàng trên bản đồ thời trang thế giới cũng không có gì ấn tượng.

Vẫn có cát xê cao nhất thế giới, mở ra kỉ nguyên "Insta models"

Tuy phong độ của Kendall Jenner trên những sàn diễn thời trang đến nay vẫn là những ẩn số nhưng cô vẫn rất thành công trong việc làm mẫu cho những chiến dịch quảng cáo của nhiều thương hiệu lớn nhỏ. Không chỉ thế, gương mặt của mỹ nhân này xuất hiện rất nhiều trong những bộ ảnh ấn tượng của hàng loạt tạp chí thời trang lớn.

Lần đầu tiên, Kendall xuất hiện trên 1 chiến dịch quảng cáo lớn là vào năm 2015. Khi đó, cô nàng là gương mặt đại diện cho chiến dịch "#MyCalvins" của Calvin Klein.

Kendall Jenner trở thành "trend-setter" trên mạng xã hội, một trong những IT girl hiện tại của làng thời trang: Bất kì những item gì được mỹ nhân này diện đều sẽ dễ dàng được công chúng đón nhận, thậm chí trở thành trend và cháy hàng.

Nhờ vào việc tham gia chương trình thực tế cùng gia đình và làm người mẫu mà lượt người theo dõi của Kendall trên Instagram tăng chóng mặt. Hiện tại, cô đã sở hữu gần 300 triệu người theo dõi trên Instagram. Đặc biệt, chính Kendall Jenner là người mở ra kỷ nguyên “Insta Models” - những người mẫu được thuê bởi sự ảnh hưởng trên mạng xã hội.



Năm 2018, Kendall Jenner đã gây chấn động khi được Forbes công bố là người giành danh hiệu "Siêu mẫu được trả lương cao nhất thế giới" (với thu nhập 22,5 triệu USD).

Ngoài thu nhập từ ngành mẫu, cô còn nguồn thu khác từ kinh doanh. Năm 2021, cô nàng đã ra mắt thương hiệu rượu tequila 818 của chính mình và được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang FWRD. Hiện nay, Kendall vẫn giữ vững danh hiệu siêu mẫu được trả lương cao nhất thế giới với 40 triệu USD (vào năm 2023) và tổng khối tài sản của cô hiện tại được ước tính lên đến 60 triệu USD.

Mới đây, Kendall cũng trở thành "gương mặt trang bìa" số mới nhất của tạp chí Vogue nước Mỹ. Cô đã có vài chia sẻ khá sâu về hành trình 10 năm làm nghề trên cuốn tạp chí "kinh thánh của thời trang" này.

Bộ hình của Kendall trên tạp chí Vogue Mỹ tháng 6/2024

Trên instagram cá nhân, Kendall cũng đã có những trải lòng: "Đã 10 năm kể từ khi tôi gia nhập ngành thời trang, thật nhiều cảm xúc đang tuôn trào. Tôi bắt đầu khi còn trẻ nên việc lo lắng, phấn khích, háo hức hay mông lung về tương lai là điều không tránh khỏi. Tôi đã đi khắp nơi trên thế giới và gặp gỡ nhiều con người tài năng tuyệt vời. Công việc này đã thay đổi cuộc đời tôi.

Tôi rất biết ơn những người đã tin tưởng tôi suốt quãng đường ấy và cũng thấy tự hào vì bản thân đã làm việc chăm chỉ, luôn kiên định. Cảm ơn Vogue và Anna vì đã luôn ủng hộ. Tôi đang sống đúng trong ước mơ của mình. Nếu có thể quay về và bắt đầu lại tất cả, tôi sẽ làm lại mọi thứ, ôm chặt lấy bản thể 17 tuổi của mình rồi nói với cô ấy rằng mọi thứ sẽ ổn thôi! Tôi sẽ thấy rất may mắn nếu có thể trải qua thêm 10 năm nữa. Hành trình này chưa kết thúc".

