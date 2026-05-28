Nghỉ hè cùng gia đình là khoảng thời gian tuyệt vời mà trẻ mong đợi từ lâu, cũng là cơ hội thuận lợi để phụ huynh và con cái xây dựng tình cảm một cách sâu sắc hơn, đồng thời cùng nhau học hỏi và phát triển.

Cùng nhau lập kế hoạch thú vị

Cha mẹ nên thảo luận và lập kế hoạch kỳ nghỉ hè cùng với trẻ. Điều này không chỉ giúp tăng cường cảm giác tham gia và trách nhiệm của trẻ, mà còn đảm bảo các hoạt động trong kỳ nghỉ hè phù hợp với sở thích và nhu cầu của các con.

Đọc sách và học tập

Các bậc phụ huynh nên khuyến khích trẻ đọc nhiều sách trong kỳ nghỉ hè, có thể là sách ngoại khóa, lịch sử, địa lý, sách khoa học phổ thông,... Cùng trẻ đọc sách và thảo luận về nội dung trong sách giúp nuôi dưỡng sự hứng thú đọc cũng như khả năng tư duy phản biện của trẻ.

Hoạt động gia đình

Tận dụng thời gian kỳ nghỉ hè, đưa trẻ tham gia nhiều hoạt động gia đình, các hoạt động này chắc chắn sẽ giúp trẻ và cha mẹ hiểu nhau hơn.

Ví dụ, cùng trẻ thi leo núi, khám phá thiên nhiên, tổ chức tiệc gia đình, thăm họ hàng, học tập trải nghiệm cùng cha mẹ, v.v. Những hoạt động này không chỉ giúp trẻ tiếp xúc với thiên nhiên, nuôi dưỡng tâm hồn, mà còn tăng cường mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Làm nghệ thuật và đồ thủ công

Khuyến khích trẻ phát huy sự sáng tạo, tham gia các hoạt động nghệ thuật như vẽ tranh, làm đồ thủ công. Hai hoạt động tuy nhỏ bé nhưng có tác dụng rèn luyện khả năng khéo léo của trẻ đồng thời nuôi dưỡng tư duy thẩm mỹ của chúng.

Tham gia công việc gia đình

Cho trẻ tham gia các công việc gia đình hàng ngày như quét dọn phòng, nấu ăn, rửa bát,... Về lâu dài, việc nhà sẽ giúp trẻ phát triển tinh thần trách nhiệm, khiến trẻ hiểu được sự vất vả trong việc vận hành gia đình.

Học tập và khám phá

Dựa theo sở thích của trẻ, cha mẹ hãy thử sắp xếp một số hoạt động học tập đặc biệt như tham quan bảo tàng, trung tâm khoa học, sở thú, v.v. giúp trẻ mở rộng kiến thức, kích thích sự tò mò và mong muốn khám phá của chúng.

Chế độ ăn uống lành mạnh

Trong kỳ nghỉ hè, cha mẹ đừng quên quan tâm đến sức khỏe dinh dưỡng của trẻ. Sắp xếp hợp lý chế độ ăn uống, chú ý tiêu thụ nhiều rau quả, ngũ cốc thô, hạn chế thực phẩm chiên rán và nhiều đường. Đồng thời, khuyến khích trẻ uống nhiều nước, hạn chế đồ uống có đường.

Tập luyện và thể dục

Khuyến khích trẻ tham gia nhiều hoạt động thể thao và tập luyện, chẳng hạn như bơi lội, bóng rổ, bóng đá, v.v. Hoạt động thể chất không chỉ giúp trẻ duy trì cơ thể khỏe mạnh mà còn rèn luyện tinh thần đồng đội và tinh thần cạnh tranh.

Giấc ngủ và nghỉ ngơi

Đảm bảo trẻ có đủ giấc ngủ và thời gian nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ hè. Sắp xếp hợp lý thời gian sinh hoạt của trẻ, tránh xem TV, chơi điện thoại hoặc các thiết bị điện tử trong thời gian dài.

Giao tiếp cảm xúc

Phụ huynh cần duy trì giao tiếp cảm xúc tốt với trẻ, quan tâm đến nhu cầu và sự thay đổi cảm xúc của chúng. Lắng nghe suy nghĩ và ý kiến của trẻ, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ và khích lệ cho chúng.

Cha mẹ gương mẫu tạo nên những đứa trẻ xuất sắc, sắp xếp kỳ nghỉ hợp lý tạo nên cuộc sống gia đình hạnh phúc. Cha mẹ có thể cùng con trải qua những khoảng thời gian đẹp trong kỳ nghỉ hè, cùng nhau học tập và trưởng thành. Sự đầu tư của cha mẹ không chỉ giúp trẻ có một kỳ nghỉ hè vui vẻ và ý nghĩa, mà còn làm tăng thêm màu sắc cũng như chiều sâu cho giáo dục gia đình.

Theo Thepaper