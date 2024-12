10 giây khoe eo thon "vô thực" của đệ nhất mỹ nhân Việt Nam nổi nhất xứ Trung

Nhan sắc rực rỡ của Chi Pu là spotlight đặc biệt, thu hút bao ánh mắt mỗi khi cô đứng trên sân khấu. Không chỉ sở hữu lợi thế từ gương mặt mang đường nét trẻ trung, hiện đại và sắc sảo mà body thanh mảnh, luôn thon gọn cực nét của nữ ca sĩ sinh năm 1993 cũng là "vũ khí có sát thương" mạnh mẽ, mê hoặc mọi ánh nhìn.

Là nữ nghệ sĩ "Trung tiến" vô cùng thành công, thời điểm tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió - trang QQ xứ Trung còn có dịp giới thiệu Chi Pu với bạn bè quốc tế là "Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam". Ngày 30/11 vừa qua nữ ca sĩ đã tổ chức buổi fancon đầu tiên ở Thiên Tân (Trung Quốc), hình ảnh của Chi Pu qua ống kính cam thường khi ấy khiến dân tình say đắm bởi vòng eo con kiến đẹp mỹ mãn. Thậm chí video do các fan chia sẻ còn gây "sốc" hơn phiên bản do chính chủ tự mình đăng tải.

Video vỏn vẹn 10 giây khoe body mãn nhãn của Chi Pu trên sân khấu. (Instagram @chipupu)

Trên sân khấu ngày hôm ấy, Chi Pu diện 1 thiết kế cá tính với sắc đỏ táo bạo gồm áo crop top lệch vai phối cùng chân váy ngắn tua rua và giày boots da cao cổ. Outfit với tông màu nóng không chỉ tôn lên làn da trắng sứ của cô mà còn nổi bật body đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là vòng 2 với thắt eo nuột nà. Qua video được một fan chia sẻ, từ góc nghiêng này có thể thấy vòng eo bé xíu của Chi Pu mỏng đến nhường nào.

Trong video của fan (trái) body của cô nàng có phần còn mảnh khảnh hơn video do Chi Pu đăng tải (phải).



Chi Pu vừa quyến rũ, cực slay trong outfit này, mặc khác cũng rất dễ thương nhí nhảnh.

Hiểu rõ lợi thế hình thể của mình, trang phục biểu diễn của Chi Pu cũng thường xuyên đi theo phong cách tương tự. Khoác lên người bộ outfit thời thượng của những nữ idol đình đám ngày nay, sắc vóc của giọng ca Đoá Hoa Hồng được tôn lên trọn vẹn, phát sáng trong mọi khung hình.