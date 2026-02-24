1 triệu người phẫn nộ vì video gây sốc: Cha mẹ lao vào đấm nhau tại trận bóng đá U14, các con phải vào can

Phụ huynh lao vào đánh nhau khiến trận đấu U14 phải huỷ bỏ (Nguồn: WNS)

Mới đây, một đoạn video đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội ghi lại cảnh tượng hỗn loạn tại trận bóng đá U14 giữa hai đội Aberkenfig BGC và Trefelin BGC ở Nam Wales hôm 21/2.

Theo ghi nhận, sự việc bùng phát vào cuối trận sau khi một cầu thủ thiếu niên nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, thay vì để các trọng tài xử lý, một số phụ huynh đứng ngoài đường biên đã mất kiểm soát, lao vào nhau trong cơn tức giận.

Đoạn video cho thấy nhiều người lớn đấm đá, xô đẩy giữa tiếng la hét hỗn loạn. Một số người bị ngã xuống đất khi những khán giả khác cố gắng can ngăn. Thậm chí, các cầu thủ U14 phải chạy tới tách những người lớn đang ẩu đả.





Vụ ẩu đả bên đường biên xảy ra giữa một số phụ huynh khiến các cầu thủ thiếu niên phải lao vào ngăn cản (Ảnh: WNS)

Trong video, có thể nghe thấy tiếng kêu: "Chỉ là một trận đấu thôi mà!", "Con trai các người đang nhìn kìa!", "Thôi nào, chúng ta tốt hơn thế này mà!"...

Cuộc ẩu đả kéo dài khoảng 90 giây nhưng đủ để khiến bầu không khí trở nên căng thẳng và xấu xí. Trọng tài sau đó buộc phải hủy bỏ trận đấu.

Clip do một phụ huynh ghi lại đã thu hút hơn một triệu lượt xem, kéo theo làn sóng phẫn nộ. Nhiều người chỉ trích việc trẻ em phải chứng kiến và thậm chí can thiệp vào hành vi bạo lực của người lớn.

Sự việc xảy ra tại sân Pandy Park, Bridgend (Nam Wales). Cả hai đội bóng đều xác nhận đang tiến hành điều tra nội bộ.

Trong thông cáo, Aberkenfig BGC bày tỏ "cực kỳ thất vọng" và khẳng định hành vi trong video không phản ánh giá trị hay tiêu chuẩn của một CLB bóng đá cộng đồng. Đội bóng cũng xin lỗi trọng tài, các cầu thủ và cộng đồng vì những tổn hại hình ảnh gây ra, đồng thời cam kết phối hợp với cơ quan quản lý để xử lý sự việc và ngăn tái diễn.

Phía Trefelin BGC cũng tuyên bố không dung túng hành vi bạo lực và đang chờ báo cáo chính thức từ trọng tài cũng như ban tổ chức giải.

Một nhân chứng chia sẻ rằng vụ việc "hoàn toàn kinh hoàng", đặc biệt khi trận đấu trước đó chỉ mang tính thể lực và quyết liệt, chứ không hề tranh cãi hay vượt quá giới hạn.

Sự cố này một lần nữa đặt ra câu hỏi lớn về cách ứng xử của người lớn trong môi trường thể thao trẻ em - nơi đáng lẽ phải là không gian giáo dục tinh thần fair-play và sự tôn trọng, thay vì trở thành điểm nóng của những cái đầu nóng bên đường biên.