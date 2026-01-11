1 phụ nữ U40 giảm hơn 7% mỡ nhờ lối sống chú trọng 3 việc

Giảm mỡ cơ thể thường được gắn với hình ảnh của những chế độ ăn kiêng khắt khe hay lịch tập luyện dày đặc, dễ khiến nhiều người nản lòng ngay từ khi bắt đầu. Tuy nhiên, câu chuyện của Julia Pugachevsky – một nữ phóng viên người Mỹ – lại cho thấy điều ngược lại: đôi khi, những thay đổi nhỏ nhưng đều đặn mới là chìa khóa mang đến kết quả bền vững. Ở ngưỡng tuổi gần 40, Julia không đặt mục tiêu “lột xác” hay ép cân cấp tốc, mà chỉ mong cải thiện sức khỏe tổng thể sau khi nhận ra lượng mỡ nội tạng của mình đang ở mức đáng lo ngại.

Thay vì lao vào một chế độ tập luyện cường độ cao, Julia bắt đầu bằng việc hiểu rõ cơ thể thông qua các chỉ số đo lường. Cô sử dụng thiết bị theo dõi thành phần cơ thể để biết chính xác tỷ lệ mỡ, khối lượng cơ và các chỉ số liên quan đến tim mạch. Những con số này không nhằm tạo áp lực, mà trở thành công cụ giúp cô điều chỉnh thói quen sống một cách thực tế và khoa học hơn. Từ đây, hành trình giảm mỡ của Julia không xoay quanh việc “ăn ít đi”, mà là “sống hợp lý hơn”.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất mà Julia duy trì chính là vận động nhẹ nhàng nhưng đều đặn. Bên cạnh những buổi chạy bộ quen thuộc, cô dành thời gian đi bộ vào những ngày không tập nặng, xem đó như cách để cơ thể luôn được kích hoạt mà không bị quá tải. Việc đi bộ không chỉ giúp đốt năng lượng mà còn cải thiện tinh thần, giảm căng thẳng – yếu tố thường bị bỏ qua trong quá trình giảm mỡ. Chính sự linh hoạt này giúp Julia duy trì thói quen vận động lâu dài, thay vì bỏ cuộc giữa chừng như nhiều lần trước.

Song song với vận động, Julia điều chỉnh chế độ ăn theo hướng thông minh hơn, chứ không cực đoan. Cô không loại bỏ hoàn toàn tinh bột hay các món yêu thích, mà học cách phân bổ dinh dưỡng phù hợp với từng ngày vận động. Những ngày tập luyện nhiều, Julia bổ sung đủ carbohydrate để có năng lượng, trong khi các ngày nghỉ, cô ưu tiên thực phẩm giàu đạm và chất xơ. Cách ăn uống này giúp cơ thể phục hồi tốt hơn, hạn chế tình trạng mệt mỏi hay thèm ăn quá mức – nguyên nhân khiến nhiều người thất bại khi giảm cân.

Điều đáng chú ý là Julia không quá ám ảnh với con số trên cân nặng. Thay vào đó, cô tập trung theo dõi sự thay đổi của mỡ cơ thể và mỡ nội tạng, những chỉ số phản ánh sức khỏe chính xác hơn. Sau khoảng một năm duy trì ba thói quen đơn giản – vận động đều, ăn uống phù hợp và theo dõi cơ thể – Julia nhận thấy lượng mỡ cơ thể giảm hơn 7%, tương đương khoảng 2,5 kg. Quan trọng hơn, chỉ số mỡ nội tạng của cô đã trở về mức an toàn, giúp giảm nguy cơ các bệnh liên quan đến tim mạch và chuyển hóa.

Câu chuyện của Julia Pugachevsky cho thấy giảm mỡ không nhất thiết phải bắt đầu bằng sự khổ sở. Khi mục tiêu là sức khỏe lâu dài, những thay đổi nhỏ nhưng nhất quán có thể tạo ra khác biệt lớn. Thay vì ép bản thân theo những khuôn mẫu khắt khe, việc lắng nghe cơ thể, hiểu rõ nhu cầu của chính mình và duy trì thói quen sống cân bằng mới là con đường bền vững để vừa khỏe mạnh, vừa nhẹ nhõm hơn trong cả thể chất lẫn tinh thần.

Nguồn: Business Insider