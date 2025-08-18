1 model kém nổi gọi Thanh Hằng là "sai lầm của showbiz Việt"

Thanh Hằng vốn được xem là siêu mẫu hàng đầu của làng mốt Việt, sở hữu hơn 20 năm kinh nghiệm cùng vị thế khó ai thay thế. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị đại làng mẫu liên tục trở thành tâm điểm bàn tán với những màn catwalk, "thị phạm" gây tranh cãi. Mới đây nhất, Thanh Hằng bất ngờ bị kéo vào một drama với một gương mặt người mẫu kém tên tuổi. Cụ thể, nam người mẫu tên Lê Trường Vinh đã đăng tải bài viết công khai chê bai và có những nhận xét tiêu cực về cô. Hành động này nhanh chóng gây ra làn sóng bất bình trong giới mộ điệu. Không chỉ fan của Thanh Hằng, ngay cả những tên tuổi có tiếng trong giới thời trang như NTK Hà Nhật Tiến cũng lên tiếng chỉ trích thái độ không đúng mực của nam người mẫu với đàn chị.

Bài đăng chê bai Thanh Hằng của Lê Trường Vinh. Hiện, bài viết này đã bị ẩn trên trang cá nhân của nam người mẫu.

Không những lên tiếng chê khả năng của Thanh Hằng, có được vị trí hôm nay nhờ ăn may đăng quang Hoa hậu, Lê Trường Vinh còn cho rằng nữ siêu mẫu là "sai lầm của showbiz Việt Nam". Đáng nói, nam người mẫu này chưa hề có một dấu ấn nổi bật nào trong nghề nhưng lại lên tiếng nhận xét về 1 tiền bối lão làng, dày dặn kinh nghiệm. Phát ngôn này ngay lập tức khiến dư luận dậy sóng bởi không chỉ thiếu căn cứ mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng với đàn chị - một người đã cống hiến hơn hai thập kỷ cho làng mốt Việt. Việc một gương mặt mờ nhạt cố tình dùng chiêu trò công kích để gây chú ý là hành động kém văn minh và khó có thể nhận được sự đồng tình.

NTK Hà Nhật Tiến lên tiếng gay gắt, chỉ đích danh Lê Trường Vinh, cho rằng nam người mẫu đang thiếu đạo đức và không tôn trọng tiền bối trong nghề.

Đặc biệt, có netizen cũng "đào lại" một khoảnh khắc trong quá khứ, khi Lê Trường Vinh (lúc đó lấy nghệ danh Lê Tường Linh) tham gia chương trình Siêu Mẫu Việt Nam. Khi bị loại khỏi cuộc thi, anh đã bật khóc nức nở ngay trên sân khấu, và Thanh Hằng lúc ấy là giám khảo. Trái ngược với lời chê bai về thái độ của cô với thí sinh hiện tại, nữ siêu mẫu lúc ấy lại thể hiện sự động viên, khích lệ với đàn em bằng 1 cái ôm sau đó. Hình ảnh này càng khiến công chúng thêm phẫn nộ trước sự vô ơn với tiền bối của nam người mẫu.

Lê Trường Vinh từng tham gia và bị loại ở 1 chương trình Thang Hằng làm ban giám khảo. (Nguồn: Facebook)