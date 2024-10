Trước (ảnh hàng trên) và sau Anh Trai Say Hi (ảnh hàng dưới), HURRYKNG đã có những bước tiến lớn trong công cuộc xây dựng hình ảnh cá nhân, thăng hạng visual chóng mặt. Từ chàng trai khá khép nép, với gu ăn mặc an toàn, HURRYKNG dần cởi mở thử nghiệm đa dạng phong cách thời trang lẫn kiểu tóc sành điệu.