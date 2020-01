Xem "Crash Landing On You" của Hyun Bin và Son Ye Jin, khán giả soi ra loạt chi tiết giống hệt "Hậu Duệ Mặt Trời"

Tạo nên cơn sốt vào dịp cuối năm 2019, Crash Landing On You (Hạ Cánh Nơi Anh) gây ấn tượng với khán giả nhờ câu chuyện tình yêu Nam - Bắc Hàn đầy éo le giữa chàng quân nhân Lee Jung Hyuk (Hyun Bin) và nàng tài phiệt Yoon Se Ri (Son Ye Jin).

Tuy nhiên khi xem Crash Landing On You nhiều khán giả vô tình phát hiện bộ phim có nhiều điểm tương đồng so với "bom tấn truyền hình" Hậu Duệ Mặt Trời được phát hành cách đây 3 năm do bộ đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo đảm nhận.

Khi xem Crash Landing On You, khán giả phát hiện bộ phim có nhiều điểm tương đồng với Hậu Duệ Mặt Trời.

Tình yêu quân nhân, anh đẹp trai "cứu" nàng đẹp gái

Ngay từ thời điểm công bố dự án Crash Landing On You, nhiều khán giả đã nhận định bộ phim sẽ có bóng dáng của Hậu Duệ Mặt Trời bởi lấy đề tình về tình yêu quân nhân. Mặc cho hoàn cảnh gặp nhau của hai nhân vật chính hoàn toàn khác, tuy nhiên đây vẫn là điểm tương đồng đầu tiên khi nhắc đến Crash Landing On You.

Tất nhiên sống trong môi trường quân đội thì phái yếu sẽ ít nhiều gặp phải nguy hiểm và nam chính luôn là người đứng ra bảo vệ, như thế mới có chemistry giữa các nhân vật.

Ở Crash Landing On You, xuyên suốt 6 tập vừa qua, khán giả không ít lần nhìn thấy Jung Hyuk ra tay giải cứu cho Se Ri bất chấp cả mạng sống của mình. Và với bản lĩnh được rèn giũa trên thao trường, Jung Hyuk hay Yoo Shi Jin (Song Joong Ki) cũng đều giải cứu thành công người đẹp.

Yoo Shi Jin cầm súng lên để bảo vệ cho Kang Moo Yeon.

Jung Hyuk cũng bất chấp tính mạng để bảo vệ cho Se Ri.

Nam chính thích cột tóc cho nữ chính, đều có cảnh giẫm phải mìn

Một trong những điểm giống tiếp theo của Crash Landing On You bị mang ra so sánh với Hậu Duệ Mặt Trời chính là cảnh cột tóc của Jung Hyuk dành cho Se Ri. Thêm vào đó, cảnh Jung Hyuk hù Se Ri giẫm phải mìn, sau đó bắt chuyện với nhau cũng khá tương đồng với những gì mà Yoo Shi Jin làm cho Kang Moo Yeon (Song Hye Kyo).

Yoo Shi Jin và Jung Hyuk đều rất "giỏi" cột tóc cho crush.

Cả hai anh quân nhân cũng đều hù "chị đẹp" giẫm phải mìn.

Nam chính đều được hứa hôn với nữ phụ

Nếu như trong Hậu Duệ Mặt Trời, Yoo Shi Jin được hứa hôn với trung úy Yoon Myung Joo (Kim Ji Won) thì ở Crash Landing On You, Jung Hyuk cũng được bố mẹ "ấn định" phải cưới Seo Dan (Seo Ji Hye). Tuy nhiên, nàng hôn thê của Jung Hyuk có phần đanh đá và âm mưu hơn rất nhiều khi tìm mọi thủ đoạn để chia cách Se Ri ra khỏi cuộc đời của Jung Hyuk.

Yoo Shi Jin và Jung Hyuk đều được hứa hôn trước đó.

Nam chính nối nghiệp cha trở thành quân nhân

Trong Hậu Duệ Mặt Trời khán giả đều biết nguyên nhân khiến đại úy Yoo Shi Jin trở thành người quân nhân là nối nghiệp theo cha của mình. Đối với Yoo Shi việc trở thành người lính là nghĩa vụ, trách nhiệm của anh.

Còn về phía Jung Hyuk, ước mơ ban đầu của anh là muốn trở thành một nhạc công đánh piano nổi tiếng khắp Bắc Hàn, tuy nhiên số phận đã đẩy anh trở thành một người lính để nối nghiệp cha, sau khi anh trai Jung Hyuk bất ngờ qua đời khiến ước mơ ban đầu của anh trở nên dang dở.

Hai chàng quân nhân đều có chung lý tưởng là bảo vệ đất nước.

Đồng đội vây quanh nam chính có số lượng bằng nhau và đều là cực phẩm

Đâu riêng gì nhân vật chính có nhiều điểm tương đồng mà ngay cả nhân vật phụ cũng khiến người xem phải mang ra so sánh khi số lượng những chàng quân nhân cấp dưới của Jung Hyuk và Yoo Shi Jin đều là bốn.

Mặc dù trọng tâm phim tập trung vào bộ đôi nhân vật chính, tuy nhiên nhà sản xuất cũng đều tạo cơ hội cho những người này có đất diễn khiến khán giả không nhịn được cười mỗi khi những nam thần này xuất hiện.

Số lượng dàn quân nhân cấp dưới của Yoo Shi Jin...

... và Jung Hyuk đồng đều về số lượng và nhận được sự yêu thích của khán giả.

Tương đồng cả về phần nhạc phim

Một trong những yếu tố giúp Hậu Duệ Mặt Trời trở thành "cú hit" trong lòng khán giả chính là ở phần nhạc phim. Không chỉ sở hữu dàn cast toàn sao đình đám, mà đến cả ca sĩ hát OST cũng đều là những tên tuổi đình đám trong làng nhạc. Đặc biệt khi nhắc đến bộ phim này khán giả sẽ nghĩ ngay đến bản ballad nổi tiếng - This Love do bộ đôi Davichi thể hiện. Và ở Crash Landing On You, girlgroup 2 thành viên tiếp tục thực hiện sứ mệnh gieo cảm xúc đến khán giả.

This Love chính là ca khúc nhạc phim được yêu thích nhất trong Hậu Duệ Mặt Trời do Davichi thể hiện.

Davichi tiếp tục đảm nhận phần nhạc phim cho Crash Landing On You.

Đón xem những tập tiếp theo của Crash Landing On You (Hạ Cánh Nơi Anh) sẽ được phát sóng vào lúc 20g00 (giờ địa phương), thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN.