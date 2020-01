Tranh thủ phim của Hyun Bin và Son Ye Jin hoãn chiếu, Kim Tae Hee liền "đánh úp" bằng tạo hình siêu xinh trong dự án mới

Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) đang được xem là dự án truyền hình thành công của đài tvN trong năm 2019 sau hàng cú "ngã ngựa" với những bộ phim truyền hình thất bại về mặt chỉ số rating.

Với diễn xuất đầy tự nhiên của bộ đôi diễn viên đình đám Hyun Bin và Son Ye Jin, cũng như việc đầu tư bối cảnh quay tại Thụy Sỹ và Mông Cổ, một lần nữa khán giả phải công nhận rằng, đài tvN chính là đế chế mới ở lĩnh vực phim truyền hình mà các "ông lớn" nhà đài trung ương cần phải lưu ý.

Crash Landing On You giúp cho đài tvN lấy lại phong độ sau hàng loạt dự án truyền hình thất bại.

Trong khi khán giả đang rất nóng lòng chờ đợi những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của Crash Landing On You thì mới đây, đài tvN tiếp tục khiến khán giả "phát sốt" khi công bố dự án truyền hình Hi Bye, Mama của Kim Tae Hee sẽ là cái tên nối sóng, sau khi phim Crash Landing On You kết thúc.

Mặc dù chưa thể biết được Hi Bye, Mama của Kim Tae Hee có làm nên "cú nổ" tiếp theo cho nhà đài tvN hay không, tuy nhiên khi nhìn vào tấm poster nhá hàng dự án truyền hình mới, nhiều người không khỏi trầm trồ trước nhan sắc vô cùng xinh đẹp của bà xã Bi Rain.

Với bước chạy đà thuận lợi đầu năm 2020, bộ phim Hi Bye, Mama với sự góp mặt của Kim Tae Hee sẽ được đài tvN trình chiếu sớm hơn dự kiến vào tháng 2 tới đây.

Hi Bye, Mama là bộ phim kể về cuộc đời của Cha Yoo Ri (Kim Tae Hee), một người phụ nữ hóa thành hồn ma sau khi qua đời 5 năm trước. Cô ra đi đột ngột, để lại nỗi xót thương trong lòng Jo Kang Hwa (Lee Kyu Hyung) và đứa con. Để có thể hồi sinh, Cha Yoo Ri phải thực hiện một thử thách trong vòng 49 ngày.



Hi Bye, Mama là dự án đánh dấu sự trở lại của Kim Tae Hee trên màn ảnh nhỏ sau 5 năm kết hôn và thực hiện thiên chức làm mẹ.

Hi Bye, Mama dự kiến sẽ phát sóng vào tháng 2 tới đây sau khi Crash Landing On You kết thúc.