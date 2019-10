Lộ tạo hình siêu điển trai của Lee Min Ho: Cưỡi bạch mã giữa rừng lá vàng trong phim mới của biên kịch Hậu duệ mặt trời

Sự trở lại của Lee Min Ho với bộ phim The King: Eternal Monarch (tạm dịch: Quân Vương Bất Tử) hiện đang là một trong những dự án gây chú ý nhất năm 2020.

The King: Eternal Monarch cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của nam thần vạn người mê sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn cũng như màn "song kiếm hợp bích" cùng nữ diễn viên Kim Go Eun - cô nàng yêu tinh trong phim Goblin.

The King: Eternal Monarch là bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Lee Min Ho sau 4 năm.

Sau 6 tháng kể từ thời điểm công bố Lee Min Ho đảm nhận vai chính trong The King: Eternal Monarch, chiều ngày 30/10 nhà sản xuất của bộ phim cũng đã chính thức bấm máy những phân cảnh đầu tiên. Nhanh chóng sau đó, hàng loạt những bức ảnh được người hâm mộ chụp lại trong quá trình Lee Min Ho quay ngoại cảnh được lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của khán giả.

Tạo hình siêu điển trai của Lee Min Ho trong The King: Eternal Monarch được người hâm mộ chụp được.

Trong loạt ảnh, Lee Min Ho đã thể hiện thần thái đúng chất nam thần, ngồi trên lưng một chú ngựa màu trắng giữa rừng lá vàng khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ bởi tạo hình siêu ngầu của nam diễn viên.



Lee Min Ho toát lên thần thái siêu ngầu khi ngồi trên lưng chú bạch mã, giữa rừng lá vàng trong phim.

The King: The Eternal Monarch là bộ phim được chấp bút bởi biên kịch Kim Eun Sook, tác giả của Hậu Duệ Mặt Trời và cũng từng hợp tác với Lee Min Ho ở siêu phẩm ở The Heirs (Người Thừa Kế).

The King: The Eternal Monarch thuộc thể loại lãng mạn kết hợp viễn tưởng và khai thác đề tài thế giới song song. Một thế giới là Hàn Quốc thời hiện đại, một thế giới là vương quốc phong kiến. Một ngày, Ác Qủy đã mở cánh cửa giữa hai thế giới và hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) quyết định hợp tác với nữ thám tử Jung Tae Eul (Kim Go Eun) ở thế giới hiện đại để đóng cánh cửa lại, ngăn cản tai ương đến với người dân ở cả hai không gian.

Lee Min Ho và Kim Go Eun sẽ có những màn chemistry đầy thú vị trong The King: Eternal Monarch.

Từ trước đến nay, đề tài thế giới song song được khai thác khá nhiều trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn nhưng chưa có tác phẩm thực sự gây tiếng vang lớn, thế nhưng vì người cầm trịch kịch bản này là biên kịch Kim Eun Sook, khán giả hẳn nhiên có quyền kì vọng vào một cốt truyện hoành tráng. Thêm vào đó, đứng máy cho The King: The Eternal Monarch là đạo diễn Baek Sang Hoon, người cầm trịch bom tấn Hậu Duệ Mặt Trời và phim cổ trang đình đám Mây Họa Ánh Trăng.

Với nội dung độc đáo, biên kịch hàng đầu, ê-kíp hùng hậu và diễn viên nổi tiếng, không khó đoán The King: The Eternal Monarch sẽ còn "gây bão" trong thời gian tới.