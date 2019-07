Vừa được xướng tên là Quán quân The Voice, học trò Tuấn Ngọc chạy ào xuống sân khấu khiến ai cũng sốc!

Tối 21/7, Chung kết xếp hạng của chương trình truyền hình Giọng hát Việt - The Voice đã lên sóng cùng với phần thi của các thí sinh đến từ các đội Tuấn Hưng - Hồ Hoài Anh - Tuấn Ngọc - Thanh Hà.

Các huấn luyện viên Tuấn Ngọc - Tuấn Hưng - Hồ Hoài Anh - Thanh Hà.

Tuấn Ngọc.

Trong đêm thi cuối cùng, các thí sinh Hoàng Đức Thịnh, Lâm Bảo Ngọc, Layla, Bích Tuyết và nhóm Dominix sẽ lần lượt mang đến 2 tiết mục: Một ca khúc solo và 1 bài hát kết hợp cùng khách mời. Thí sinh có tổng bình chọn cao nhất từ khán giả sẽ là người giành được giải Quán quân của chương trình.

Thí sinh Đức Thịnh đội Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc Tìm lại cho phần thi đơn ca của mình. Đức Thịnh được các huấn luyện viên khen ngợi vì sở hữu ngoại hình sáng sân khấu và giọng hát ngọt ngào, nhiều cảm xúc. Với sự hậu thuẫn từ Tuấn Ngọc, Đức Thịnh đã nhận được khá nhiều sự ủng hộ từ khán giả có mặt ở trường quay.

Đức Thịnh.

Trong phần thi song ca, Đức Thịnh gây bất ngờ khi có màn kết hợp ngọt ngào với Giang Hồng Ngọc. Đức Thịnh - Giang Hồng Ngọc thể hiện ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu và chiếm cảm tình từ khán giả bởi những nốt cao chót vót. Không dàn dựng sân khấu quá nhiều, cặp đôi này vẫn chiếm lĩnh không gian âm nhạc của The Voice bởi phần trình diễn ăn ý.

Giang HồngNgọc.

Kết thúc chương trình, Đức Thịnh đã xuất sắc giành được ngôi Quán quân với 35,95% bình chọn từ khán giả. Một điều buồn cười là ngay khi MC Phí Linh vừa đọc tên mình là người chiến thắng, Đức Thịnh đã lao như bay về phía Tuấn Ngọc mà không màng đến chuyện phải đứng tại chỗ để chụp ảnh hay nhận phần thưởng. Khoảnh khắc Đức Thịnh chạy ào về Tuấn Ngọc khiến ai cũng ngỡ ngàng. Huấn luyện viên Thanh Hà ngồi cạnh Tuấn Ngọc cũng bối rôi không biết làm thế nào trước cặp thầy trò đáng yêu, tình cảm này.

Nhóm Dominix đến từ đội Thanh Hà nối tiếp chương trình với phần thi Trên đỉnh Phù Vân. Chọn một ca khúc mang màu sắc dân gian đương đại để thể hiện, nhóm Dominix chứng tỏ khát khao giành chiến thắng của mình. Nhờ sự hỗ trợ của nghệ sĩ ca trù Kim Luyến, phần thi này trở nên cuốn hút và ấn tượng hơn.

Nhóm Dominix và Văn Mai Hương.

Đến tiết mục song ca, nhóm Dominix và Văn Mai Hương mang đến bản mashup Đã hơn một lần - Firework. Văn Mai Hương xuất hiện với chiếc váy đỏ lộng lẫy như nữ thần. Dù hát cùng 4 chàng trai nhưng Văn Mai Hương chứng tỏ cô không phải dạng vừa vì chẳng những không bị chìm mà còn dẫn dắt luôn cả tiết mục.

Lâm Bảo Ngọc của đội Tuấn Hưng thể hiện ca khúc Writing on the wall với phần dàn dựng khá hoành tráng. Cô chẳng ngại treo người trên cao để trình diễn. Học trò Tuấn Hưng hát khá tốt trong đêm thi này, tuy nhiên may mắn lại chưa mỉm cười với cô khi Đức Thịnh mới là người chiến thắng cuối cùng.

Lâm Bảo Ngọc.

Ở phần song ca, Bảo Ngọc cùng Hà Lê phối hợp ăn ý trong bản mashup Độc ẩm - Túy âm. Bản phối mới của Hà Lê - Bảo Ngọc gây thích thú bởi hiện đại và khá bắt tai.

Layla nối tiếp chương trình cùng ca khúc Là anh đó. Giọng hát khỏe và phong cách tự tin của Layla là điểm sáng giúp cô ghi ấn tượng với khán giả. Trong phần nhận xét về thí sinh của các khách mời, Gia Nghi của The Vocie mùa trước không ngại bình chọn Layla là người khiến cô thích thú, ấn tượng nhất.

Với phần song ca, Layla thử sức mình trong liên khúc Ave Maria - Take me to the church cùng nữ ca sĩ Opera - Phạm Khánh Ngọc. Hát tiếng Anh tốt cũng là điểm mạnh mà Layla sở hữu so với mặt bằng chung thí sinh The Voice năm nay.

Layla.

Thí sinh lắm chiêu Bích Tuyết của đội Thanh Hà thể hiện ca khúc Hỡi thế gian thì là gì. Đây là bài hát mà Bích Tuyết đã tự sáng tác cùng với Dư Quốc Vương. So với các thí sinh khác, tiết mục của Bích Tuyết có phần đầu tư, dàn dựng hoành tráng hơn hẳn.

Bích Tuyết.

Ở phần song ca, Bích Tuyết kết hợp cùng Erik trong ca khúc Ghen. Tuy giọng hát chưa thực sự xuất chúng nhưng Bích Tuyết lại sở hữu điểm mạnh là xinh đẹp, cuốn hút và biết bày chiêu trò để bản thân luôn nổi bật.