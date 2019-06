The Voice: Hát bài của Chi Pu, thí sinh nữ từng mang họa vì Bảo Yến Rosie bị dân mạng chê không tiếc lời

Tập 12 của chương trình truyền hình Giọng hát Việt - The Voice vừa lên sóng vào tối 30/6 với sự góp mặt của các huấn luyện viên Tuấn Hưng - Tuấn Ngọc - Thanh Hà - Hồ Hoài Anh.

Mở màn chương trình là thí sinh Trần Lê Bích Tuyết đến từ team Thanh Hà với ca khúc Đóa hoa hồng - một bản hit gắn liền với cô nàng rắc rối Chi Pu. Không còn là hình ảnh nàng công chúa ngọt ngào với những bản Ballad nhẹ nhàng, sâu lắng, Bích Tuyết gây ấn tượng khi vừa nhảy vừa hát khiến các HLV bất ngờ.

Tập 12 Giọng hát Việt: Bích Tuyết thể hiện ca khúc "Đóa hoa hồng" của Chi Pu

Bích Tuyết chia sẻ đây là lần đầu tiên cô vừa hát vừa nhảy. HLV Tuấn Hưng chia sẻ, hôm nay Bích Tuyết đã làm rất tốt và luôn xuất hiện với những trang phục ấn tượng. HLV Tuấn Ngọc cho rằng Bích Tuyết có cố gắng và mọi thứ Bích Tuyết mang đến vòng thi này đều đáng khen. HLV Thanh Hà chia sẻ: "Bích Tuyết luôn cho chị thấy sự cố gắng để đứng trên sân khấu này, những điều nhỏ nhặt khác chị không quan tâm, chỉ biết rằng em đã làm rất tốt".

Bích Tuyết.

Dẫu vậy, trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự khó chịu khi Bích Tuyết hát ca khúc của Chi Pu. Một số người cho rằng bài hát Đóa hoa hồng khá nhạt, không giúp Bích Tuyết phô bày giọng hát nội lực của mình: "Chọn bài của Chi Pu sẽ có hiệu ứng về truyền thông nhưng lại không giúp Bích Tuyết tỏa sáng", "Ca khúc cứ êm đềm trôi qua, nhạt nhòa quá. Đây là lựa chọn sai lầm", "Bài hát này đâu có hay, nó chỉ ồn ào vì dính tới Chi Pu thôi", "Bản phối mới dở quá, nghe cứ sao sao ấy, ít ra bản phối của Chi Pu còn hấp dẫn hơn", "Bích Tuyết đã sai khi chọn bài này, nhưng bù lại cô ấy ít nhất hát hay hơn Chi Pu".

Trước khi vòng thi này diễn ra, Bích Tuyết cũng từng vướng vào ồn ào liên quan đến Bảo Yến Rosie. Cô chính là thí sinh bắt cặp thi đấu cùng Bảo Yến, để rồi cuối cùng dẫn đến màn tranh cãi vì đọc thiếu nghệ danh mà không chịu ra sân khấu The Voice trình diễn.

Trần Hằng My đến từ team Tuấn Hưng thể hiện ca khúc Yếu đuối. HLV Tuấn Ngọc chia sẻ, so với độ tuổi của mình thì Hằng My đã thể hiện rất tốt. HLV Thanh Hà cho rằng hôm nay cô bé đã hát rất cảm xúc. HLV Hồ Hoài Anh bất ngờ khi Hằng My đánh piano rất tốt và rất thích hình ảnh ngày hôm nay của cô học trò cũ.

Hằng My.

Vũ Xuân Đạt - học trò Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc Mẹ anh bảo cưới. Trên sân khấu bất ngờ xuất hiện diễn viên đóng giả Tuấn Ngọc và Thanh Hà với hoạt cảnh trách móc con trai Xuân Đạt lớn rồi mà vẫn chưa chịu cưới vợ. Không chỉ để lại cho khán giả một tiết mục sôi động, mà Xuân Đạt còn làm khán giả thích thú vì đã biết cách khuấy động không khí, tạo điểm nhấn cho bài thi của mình.

Vũ Xuân Đạt.

Diêu Ngọc Bích Trâm đến từ team Thanh Hà thể hiện ca khúc Giận anh của nhạc sĩ Đức Trí. Bằng giọng hát nội lực, cô gái trẻ tiếp tục mang đến một tiết mục khiến khán giả nổi da gà. Các HLV đều chăm chú theo tiết mục của nữ thí sinh và đều vỗ tay với câu kết khoe giọng cao chót vót. HLV Tuấn Ngọc chia sẻ, anh rất ngạc nhiên vì giọng hát của Bích Trâm rất tốt và phù hợp với ca khúc. HLV Hồ Hoài Anh chia sẻ, Bích Trâm có đầy đủ mọi thứ trong giọng hát và có phong độ tốt nhất từ vòng đầu đến bây giờ.

Bích Trâm.

Văn Võ Ngọc Nhân (Bo Bắp) đến từ team Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc Đi đâu để thấy hoa bay. Không còn là hình ảnh năng động, Ngọc Nhân da diết, tràn đầy cảm xúc và hát để tặng cho ba của mình đang ngồi dưới hàng ghế khán giả. Ngọc Nhân đã mang đến tiết mục cảm xúc và chạm vào tim của người nghe. HLV Thanh Hà cho rằng Ngọc Nhân rất thông minh để chọn ca khúc ý nghĩa trong vòng thi này.

Ngọc Nhân.

Đức Trường học trò Thanh Hà mang đế ca khúc Cảm giác lúc ấy ra sao. HLV Tuấn Hưng cho rằng Đức Trường hát tốt, đẹp trai và làm hoàn thành ca khúc này. HLV Tuấn Hưng chia sẻ, chàng trai có đôi chút chưa làm chủ được cảm xúc nhưng tổng thế làm rất tốt. HLV Hồ Hoài Anh nhận xét rằng đây là một trong những thí sinh mà anh thích nhất năm nay và hy vọng chàng trai sẽ tạo nên những điều mới mẻ. HLV Thanh Hà cũng cho rằng làm tốt, hiền, hay mắc cỡ và còn cởi áo khoác ra để huy động bình chọn.

Đức Trường.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất là thí sinh Hoàng Đức Thịnh đến từ team Tuấn Ngọc với ca khúc Thư pháp. Thoát khỏi hình ảnh một chàng hoàng tử điển trai, Đức Thịnh diện áo dài truyền thống để phù hợp với ca khúc và thiêu đốt toàn bộ sân khấu bằng màn trình diễn hoàn hảo. Anh tiếp tục khoe chất giọng cao, khỏe và một lần nữa khiến các HLV chăm chú nhìn theo. HLV Thanh Hà khen chất giọng cao và trong sáng của học trò Tuấn Ngọc. HLV Hồ Hoài Anh cho rằng Đức Thịnh hãy làm những gì là của mình thì sẽ thành công và show ra những cái gì thuộc về con người của mình. HLV Tuấn Ngọc chia sẻ, Đức Thịnh hát rất hay và lựa chọn ca khúc rất phù hợp với chất giọng.

Đức Thịnh.

Cuối chương trình, các thí sinh cùng nhau bước ra sân khấu để lắng nghe kết quả bình chọn từ khán giả. Và top thí sinh được bước đi tiếp là Lâm Bảo Ngọc với 18,83%, Diêu Ngọc Bích Trâm với 16,75%, Đức Thịnh với 15,82%, Duy Đạt với 10,58%, Bích Tuyết với 8,74%, Xuân Đạt với 8,22%. Chương trình nói lời chia tay với Châu Nhi, Hằng My, Đức Trường và Ngọc Nhân.