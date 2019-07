The Voice: Bị chỉ trích thiên vị gái xinh, Hồ Hoài Anh bất ngờ phản pháo ngay trên sóng truyền hình

Tối 7/7, tập 13 của chương trình Giọng hát Việt - The Voice 2019 lên sóng với sự góp mặt của các huấn luyện viên Hồ Hoài Anh - Tuấn Ngọc - Thanh Hà - Tuấn Hưng. Trong tập này, đáng chú ý có tình tiết Hồ Hoài Anh công khai lý do giữ lại thí sinh xinh đẹp Juky San dù cô bị cho là hát không có gì nổi bật. Cũng vì chuyện giữ lại này mà Hồ Hoài Anh đã nhận khá nhiều gạch đá, không ít khán giả cho rằng Hồ Hoài Anh thiên vị lộ liễu, bất chấp giữ thí sinh hát yếu và loại ngay những thí sinh có chất giọng tốt hơn.

Hồ Hoài Anh.

Trong đêm thi này, Juky San thể hiện ca khúc Và thế là hết. Vẫn với cách hát nhẹ nhàng quen thuộc, Juky San mang đến phần trình diễn khá an toàn. Nhận xét về Juky San, Tuấn Hưng chia sẻ rằng nữ thí sinh có chất giọng nhẹ nhàng và khi nghe anh rất thích, tuy nhiên cô cũng cần tập trung và hát có uy lực hơn ở phần điệp khúc.

The Voice: Juky San thể hiện ca khúc "Và thế là hết".

Ngay lập tức, HLV Hồ Hoài Anh chia sẻ: "Chắc chắn sẽ có xảy ra tranh cãi vì sao Hồ Hoài Anh lại bênh vực Juky San, bởi đây là một cuộc thi chuyên môn về hát, Juky San lại không có cột hơi vững vàng, hát lại không khoẻ và căng, sao anh lại bênh vực như thế, vì đơn giản trong thị trường âm nhạc mình cần những cái đặc trưng. Juky San có sự khác biệt lại rất thông minh. Giọng hát như Juky San rất đáng để có cơ hội đứng trên sân khấu. Và nếu thế giới có quay lưng lại với em thì vẫn ủng hộ em".

Juky San.

Nhóm Dominix mở màn đêm thi với ca khúc Hè muộn. HLV Tuấn Ngọc chia sẻ đây là một tiết mục rất vui và chúc mừng nhóm đã quay lại chương trình. HLV Hồ Hoài Anh cho rằng ca khúc có bản phối hay, trong một thời gian ngắn mà nhóm đã mang đến một bài thi hấp dẫn. HLV Tuấn Hưng bộc bạch đầy tâm huyết rằng nhóm nhạc thường rất vất vả khi tập bè, tập vũ đạo, với phần trình diễn này Tuấn Hưng đặc biệt yêu thích vì khiến anh gợi nhớ lại ký ức tròn 20 năm, khi tập bè cùng nhóm Quả dưa hấu. Lúc ấy, Tuấn Hưng cũng gặp khó khăn hệt như nhóm Dominix.

Nhóm Dominix.

Hoàng Đức Thịnh đến từ team Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc Bác làm vườn và con chim sâu - một nhạc phẩm nổi tiếng và mang nhiều ý nghĩa. Giữ vững phong độ, Đức Thịnh tiếp tục chinh phục khán giả bởi giọng hát "thiên phú" và khiến người nghe nổi da gà bởi những nốt cao chót vót. Bên cạnh đó, vẻ đẹp trai cũng là điểm cộng giúp Đức Thịnh để lại ấn tượng. Hồ Hoài Anh bất ngờ vì Đức Thịnh đang cố gắng thay đổi mình, giọng hát quá thuận lợi khi cao ngang với giọng nữ. HLV Tuấn Hưng chia sẻ đây là một tiết mục tuyệt vời và xin chúc mừng nam thí sinh.

Hoàng Đức Thịnh.

Tiếp đến là Trần Duy Đạt đến từ team Tuấn Hưng với ca khúc Chơ vơ do Vũ Cát Tường sáng tác. HLV Thanh Hà và HLV Tuấn Ngọc cho rằng nam thí sinh đã có sự thay đổi nhưng cần tập bài kỹ hơn để biểu diễn cho tốt. HLV Tuấn Hưng chia sẻ, mỗi vòng thi là một bài học để tìm ra được con đường âm nhạc của mình và hôm nay Duy Đạt đã làm rất tốt. Dù tiết mục còn nhiều điểm chưa hoàn hảo, nhưng với riêng Tuấn Hưng, anh hài lòng về học trò Duy Đạt.

Duy Đạt.

Diêu Ngọc Bích Trâm đến từ team Thanh Hà thể hiện ca khúc Anh ơi ở lại. Xuất hiện trên sân khấu, Bích Trâm duyên dáng diện áo dài và hóa thân thành cô dâu xinh đẹp vừa trải qua chuyện tình buồn. Ca khúc đã được Bích Trâm làm mới hoàn toàn, chất chứa cảm xúc và khiến khán giả đắm chiềm vào câu chuyện tình yêu tan vỡ đầy nước mắt.

Bích Trâm.

Lâm Bảo Ngọc đến từ team Tuấn Hưng thể hiện bản song ngữ Hàn Việt I will go to you like the first. Sở hữu chất giọng nội lực, Bảo Ngọc tiếp tục mang đến một màn trình diễn cuốn hút. Đặc biệt trong tiết mục này, Bảo Ngọc cũng đã sử dụng thủ ngữ. Khi được hỏi về chuyện dùng thủ ngữ, Bảo Ngọc đáp rằng cô xem như đây là món quà dành tặng cho các bạn khiếm thính mà mình từng gặp gỡ.

Lâm Bảo Ngọc.

Tiếp nối chương trình là thí sinh Bích Tuyết với nhạc kịch Part of your world - Em mới là người yêu anh. Trên sân khấu, Bích Tuyết hóa thân thành nàng bạch tuột kể câu chuyện tình yêu dưới đại dương cùng nàng tiên cá Hải Triều. Khác với phiên bản bạch tuột gian ác trong chuyện cổ tích, hình tượng bạch tuột mà Bích Tuyết mang lại tình cảm, đáng thương hơn nhiều. HLV Tuấn Hưng chia sẻ, cách dàn dựng của Bích Tuyết rất lạ và cô là người thông minh, chịu khó. Tuấn Hưng cũng đánh giá cao khả năng sáng tạo của Bích Tuyết khi biết tận dụng "chiêu trò" ở sân khấu lớn như The Voice.

Bích Tuyết đưa cả Hải Triều lên sân khấu The Voice.

Cuối cùng là thí sinh Layla đến từ HLV Hồ Hoài Anh với ca khúc Tôi tìm thấy tôi. Xuất hiện trên sân khấu, Layla mang đến một màn trình diễn tốt, cảm xúc được cô truyền tải qua từng câu hát như đang kể về chính cuộc đời mình với muôn vàn khó khăn, thử thách.

Layla.

Cuối đêm thi, các thí sinh cùng nhau bước ra sân khấu để lắng nghe kết quả. Các thí sinh được bước tiếp là: Nhóm Dominix, Bích Tuyết, Juky San, Lâm Bảo Ngọc, Bích Trâm, Layla, Đức Thịnh. Chương trình cũng nói lời chia tay với Xuân Đạt và Duy Đạt.