The Voice: Thấy gái đẹp quấn trăn nhảy múa tưng bừng, Tuấn Hưng phản ứng bất ngờ khiến ai cũng bật cười

Tối 14/7, Bán kết của chương trình truyền hình The Voice - Giọng hát Việt 2019 đã lên sóng với sự góp mặt của các thí sinh Layla, Juky San, Lâm Bảo Ngọc, Đức Thịnh, Bích Trâm, Bích Tuyết. Trong đêm thi này, các thí sinh lần lượt thể hiện 1 tiết mục đơn ca và song ca với chính huấn luyện viên của mình.

Tuấn Ngọc.

Hồ Hoài Anh.

Thanh Hà.

Trần Lê Bích Tuyết đến từ team Thanh Hà thể hiện ca khúc Giả vờ say. Lựa chọn một ca khúc không phải thế mạnh của mình, Bích Tuyết cho biết cô muốn chứng tỏ với các HLV rằng có khả năng lột xác. Cô gái trẻ dũng cảm hóa thân thành nữ hoàng Ai Cập cực xinh đẹp và hăng say trình diễn. Cô nàng thậm chí còn quấn con trăn thật to lên cổ rồi tự tin di chuyển xuống hàng ghế dành cho các HLV để giao lưu. Đến khi Bích Tuyết đi đến chỗ Tuấn Hưng, anh chàng có giơ tay ra để sờ con trăn nhưng đáng tiếc là cô nàng xinh đẹp đã quay lưng trở về sân khấu.

HLV Tuấn Hưng chia sẻ Bích Tuyết khiến anh bất ngờ khi rất chú ý quan tâm đến hình ảnh và câu chuyện gửi gắm trong tiết mục. Theo Tuấn Hưng, khi The Voice kết thúc thì Bích Tuyết sẽ là 1 trong những ca sĩ hiếm hoi luôn giữ cho mình sự chỉn chu trên sân khấu. Về phần Thanh Hà, nữ HLV cảm thấy hài lòng vì Bích Tuyết đã làm rất tốt.

Bích Tuyết.

Tuấn Hưng giơ tay ra để sờ con trăn quấn trên cổ Bích Tuyết nhưng không thành.

Bán kết The Voice 2019: Bích Tuyết hóa nữ hoàng Ai Cập thể hiện ca khúc "Giả vờ say".

Mở màn chương trình là thí sinh Layla đến từ team Hồ Hoài Anh với ca khúc Người từng nói của nhạc sĩ Huỳnh Hiên Năng. Đặc biệt, Layla còn thể hiện khả năng múa điêu luyện khiến HLV Hồ Hoài Anh thích thú. HLV Tuấn Hưng cho rằng Layla đã "lột xác" dưới bàn tay của Hồ Hoài Anh, sau hai vòng cô gái đã bắt đầu tìm lại được chính mình. Riêng bản thân Layla cho biết, mình vẫn chưa hài lòng về phần trình diễn và có khả năng làm tốt hơn.

Layla.

Juky San đến từ team Hồ Hoài Anh thể hiện ca khúc Sắp vào Đông. Cô tiếp tục mang đến một phần trình diễn đáng yêu bằng giọng hát truyền cảm, ngọt ngào với vũ đạo duyên dáng, đáng yêu. HLV Hồ Hoài Anh cho biết, tiết mục này phần nào gạt đi những bình luận rằng Juky San là một cô gái có giọng hát yếu, mảnh khảnh, không có nội lực. Theo Hồ Hoài Anh thì tất cả những việc Juky San vững tin đang làm thì sẽ gặt hái được quả ngọt trong tương lai.

Juky San.

Hoàng Đức Thịnh đến từ team Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc Chưa bao giờ. Vẫn giữ phong độ từ những vòng thi trước, Đức Thịnh đã mang đến một màn trình diễn đầy cảm xúc và da diết. Những đoạn lên cao, chàng trai tiếp tục khoe chất giọng "thiên phú" khiến các HLV thích thú.

Đức Thịnh.

Lâm Bảo Ngọc đến từ team Tuấn Hưng thể hiện ca khúc Never enough. Cô gái nhỏ tuổi tiếp tục cho khán giả thấy sự trưởng thành trong giọng hát khi mang đến một tiết mục cảm xúc.

Bảo Ngọc.

Bích Trâm đến từ team Thanh Hà thể hiện ca khúc Tình nhân. Vẫn giữ được phong độ, Bích Trâm truyền tải ca khúc một cách nhẹ nhàng, sâu lắng và mang đến một không gian âm nhạc đầy cảm xúc.

Bích Trâm.

Nhóm Dominix đến từ team Thanh Hà thể hiện ca khúc Berver, sáng tác của Andiez Nam Trương. 4 chàng diện trang phục cổ trang vừa hát vừa nhảy khiến các HLV vô cùng thích thú. HLV Tuấn Hưng cho rằng, với kinh nghiệm đã từng hoạt động nhóm thì anh thông cảm cho việc vừa nhay vừa hát nhưng nên tiết chế lại một chút để giữ sức. Đồng thời Tuấn Hưng cũng khen trang phục cổ trang của nhóm có sự đầu tư, sáng tạo.

Nhóm Dominix.

Đến với phần thi song ca cùng HLV, mở màn vòng thi này là phần kết hợp của Thanh Hà cùng Bích Tuyết - Bích Trâm với ca khúc Dù đã biết. Tuấn Ngọc và học trò Đức Thịnh nối tiếp chương trình trong ca khúc Ghen. Cả hai thầy trò mang đến một tiết mục có tiết tấu vui nhộn và khiến khán giả liên tục vỗ tay vì thích thú.

Thanh Hà và Bích Trâm - Bích Tuyết.

Tuấn Ngọc và Đức Thịnh.

Hồ Hoài Anh cùng Layla - Juky San thể hiện ca khúc Ngược, đây là một sáng tác của chính Hồ Hoài Anh. Không chỉ thể hiện giọng hát của mình, Hồ Hoài Anh còn trỗ tài piano đệm đàn cho học trò. HLV Tuấn Hưng và học trò Lâm Bảo Ngọc kết hợp trong ca khúc Đêm cô đơn và gây xúc động khi nắm tay học trò để tiếp thêm tự tin trên sân khấu.

Tuấn Hưng và Bảo Ngọc.

Hồ Hoài Anh và Layla - Juky San.

Thanh Hà và nhóm Dominix.

HLV Thanh Hà tiếp tục kết hợp với nhóm Dominix với bản mashup Con yêu mẹ - Chưa bao giờ mẹ kể - Muốn khóc thật to - Nhật ký của mẹ - Nhà là nơi để về. Đây là một tiết mục vô cùng đặc biệt hát về những người mẹ của các thí sinh đang ngồi dưới sân khấu. Không chỉ hát bằng tất cả xảm xúc, Thanh Hà cũng bật khóc nức nở cám ơn khán giả, chương trình đã cho cô cơ hội được hát những ca khúc vô cùng ý nghĩa.

Các thí sinh cùng nhau bước ra sân khấu để lắng nghe kết quả bình chọn từ khán giả khi đêm thi khép lại. Những thí sinh được gọi tên đi tiếp là: Layla, Lâm Bảo Ngọc, Đức Thịnh, nhóm Dominix, Bích Tuyết. Chương trình phải nói lồ chia tay với Bích Trâm và Juky San.