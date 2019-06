Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won và những lần chơi đẹp nức tiếng với Thu Minh: Mấy ai đối với bạn được như thế trong showbiz này?

Showbiz là nơi luôn cần đổi mới mỗi ngày, nếu hài lòng với những gì mình có rồi giậm chân tại chỗ, nghệ sĩ sớm muộn cũng bị "chôn vùi". Showbiz cũng là nơi nổi tiếng khắc nghiệt, hôm nay còn ngọt ngào, đường mật với nhau, sang đến ngày mai đã đăng đàn đá xéo, miệt thị nhau bằng lời lẽ chẳng ra gì. Câu chuyện của Vũ Khắc Tiệp - Ngọc Trinh - Lý Nhã Kỳ là minh chứng điển hình nhất.

Nhưng showbiz Việt cũng là nơi ẩn chứa nhiều điều kỳ lạ, mà mới thoạt nghe qua, người ta còn cười khẩy bỏ đi: vì nó khó tin quá. Đạp nhau xuống thì dễ, nâng nhau lên mới khó. Đặc biệt với các sao hạng A, chỉ một lần ngã cũng có thể "chết chìm" dưới búa rìu dư luận.

Trong 1 tháng trở lại đây, Thu Minh tái xuất cùng dự án I AM DIVA cực ồn ào. Từ khi mới công bố tên gọi cho đến khi khép lại showcase hoành tráng, chưa bao giờ tiếng chửi mắng, trách móc thôi đeo bám Thu Minh. Người ta cho rằng chị làm lố khi liên tục nhắc đến danh xưng Diva, lại có người bảo rằng âm nhạc của chị không còn mới lạ, chỉ giỏi bày chiêu trò nhằm thu hút giới truyền thông.

Mặc cho người đời gièm pha, Thu Minh vẫn im lặng giữ quan điểm của mình. Bất ngờ hơn, đồng hành với Thu Minh, vợ chồng Trấn Thành - Hari Won liên tục ra mặt bảo vệ đàn chị. Thu Minh đúng sai thế nào không màng nhắc đến, Trấn Thành - Hari Won chỉ biết duy nhất một điều, ấy là phải giúp Thu Minh thoát khỏi tâm bão chỉ trích. Chơi với bạn mà hết lòng như thế, mấy ai làm được như Hari Won - Trấn Thành?

Trấn Thành: Chị Thu Minh là thanh xuân của tôi

Buổi họp báo MV DIVA của Thu Minh là do Trấn Thành dẫn dắt. Ở sự kiện này, Thu Minh chễm chệ ngồi trên ghế để 4 anh chàng cao to vạm vỡ khiêng vào hội trường. Hình ảnh Thu Minh rực rỡ sắc màu, "sang chảnh" như 1 bà hoàng ngay sau đó vấp phải phản ứng mạnh từ giới truyền thông. Thay mặt đàn chị, Trấn Thành đứng ra giải thích về định nghĩa Diva mà Thu Minh hướng tới.

Với vai trò 1 MC hoạt náo sự kiện, Trấn Thành không cần làm điều này. Việc giải đáp những câu hỏi phải do Thu Minh đảm nhận, song chẳng nhờ tới nữ ca sĩ mở lời, Trấn Thành vẫn tự nguyện nói năng rành mạch: "Thông thường, người ta sẽ nói "I am a Diva" chứ không nói "I am Diva". Vì vậy câu nói này ở đây có nghĩa là "tôi cảm thấy mình đang rất là diva". Hôm nay, chúng tôi mang đến thông điệp I am Diva để biến cụm từ Diva thành một tính từ dành cho tất cả mọi người".

Giữa muôn trùng những câu hỏi "gài bẫy", Trấn Thành nhanh chóng ngăn Thu Minh lại, để sau đó một lần nữa giải thích về danh xưng Diva. Cách chia sẻ của Trấn Thành xem chừng là "vượt mặt", nhưng với người yêu mến Thu Minh, sẽ hiểu ngay đấy là cách "cứu" đàn chị khỏi chuyện "vạ miệng". Bởi danh xưng Diva là một phạm trù hết sức nhạy cảm, nó gây tranh cãi suốt bao năm vì câu hỏi ai mới là người xứng đáng được gọi là Diva.

Nếu Trấn Thành không nhanh miệng trả lời hộ Thu Minh, có thể nữ ca sĩ đã rơi vào "cái bẫy" truyền thông nào đó và biến mọi chuyện trở nên ồn ào hơn.

Trấn Thành chơi với nhiều sao hạng A, nhưng hiếm khi nào anh lại theo chân 1 nữ ca sĩ từ ngày này qua ngày nọ như đã làm với Thu Minh. Trên Fanpage hơn 10 triệu lượt thích của mình, Trấn Thành đăng tải đoạn clip hậu trường của MV DIVA. Trong đó, Trấn Thành không ngại bày tỏ anh là fan của Thu Minh từ nhiều năm trước. Trấn Thành có thể đi xem Thu Minh biểu diễn ở nhiều nơi, mỗi khi gặp đàn chị là nam danh hài lại thích thú và vui sướng.

Thậm chí, Trấn Thành thuộc rất nhiều bài hát của Thu Minh. Trấn Thành hiểu về Thu Minh đến mức có bài hát Thu Minh chưa nhớ ra nổi thì Trấn Thành đã đọc vanh vách. Phải thương Thu Minh nhiều lắm, Trấn Thành mới làm được điều này. Bởi thời điểm đoạn clip được chia sẻ, Thu Minh đang bị một-người-em-thân-thiết khác là Tùng Dương đăng đàn "đá xéo" về danh xưng Diva. Ai bàn tán, chê trách Thu Minh cũng được, Trấn Thành vẫn ở đấy, điềm đạm, bình tĩnh động viên, bảo vệ đàn chị.

Hari Won: Mang danh dự ra bảo vệ Thu Minh

Những tưởng chỉ có Trấn Thành bảo vệ Thu Minh, ngờ đâu đến cả Hari Won cũng dang rộng vòng tay với nữ ca sĩ. Thu Minh cho biết, chính vợ chồng Hari Won - Trấn Thành là người đã kết nối, giúp cô đưa "quốc bảo Hàn Quốc" - Diva So Hyang về tới Việt Nam.

Tại đêm diễn I AM DIVA, So Hyang - Thu Minh có màn song ca bùng nổ. Nhưng khi show diễn khép lại, không ít khán giả lại cho rằng Thu Minh cố tình chơi bẩn bằng cách hạ micro của So Hyang. Nhiều người lý giải là Thu Minh làm thế để dìm hàng Diva Hàn Quốc, đồng thời tạo cơ hội cho bản thân tỏa sáng.

Chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao, chỉ biết hàng ngàn bình luận trái chiều đã hướng về phía Thu Minh. Loạt bình luận này tiêu cực đến mức quản lý của nữ ca sĩ phải lên tiếng: "Mỗi người đều có quyền yêu thương, bảo vệ thần tượng theo cách riêng của các bạn, nhưng đừng vì sự tức tối của bản thân mà tổn thương người khác khi họ không hề làm bất kì điều gì sai, rồi lại đem chuyện xấu mặt Việt Nam gì ở đây?".

Vậy rồi như một vị cứu tinh, đoạn chat Hari Won gửi đến Thu Minh xuất hiện giữa tâm bão chỉ trích. Trong đoạn chat này, Hari Won khẳng định rằng Diva So Hyang rất vui khi được hợp tác với Thu Minh. So Hyang cũng nhờ Hari Won gửi lời cám ơn vì Thu Minh đã mời cô song ca. Không một lời bênh vực nào, song hành động của Hari Won còn đáng giá hơn gấp bội. Ấy là vào lúc rối ren nhất dám ra mặt bảo vệ đàn chị.

Hari Won không thanh minh, giải thích bất cứ điều gì. Hari Won chỉ ngầm nói cho cả thế giới biết rằng cứ mặc sức mà chê bai Thu Minh đi, còn So Hyang - người bị cho là nạn nhân của vụ "chơi bẩn" vẫn yêu quý nữ ca sĩ thế này.

Cũng giống như Trấn Thành, việc ra mặt giúp Thu Minh có thể khiến Hari Won gặp rắc rối. Hơn ai hết, Hari Won là người hiểu rõ bão dư luận gây ức chế, mệt mỏi như thế nào. Trong quá khứ, chính Hari Won cũng nhiều lần điêu đứng, mất cả hợp đồng quảng cáo, mất show diễn vì ồn ào dư luận. Nhưng lần này, chứng kiến cảnh Thu Minh bị bao vây, Hari Won lại chủ động xông vào "biển lửa". Hành động này gây bất ngờ cho người hâm mộ, hóa ra Hari Won - Trấn Thành yêu quý đàn chị như thế sao.

Chuỗi ồn ào của Thu Minh, đúng sai chẳng ai biết được. Để thu hút sự chú ý ở showbiz, việc thêm thắt chiêu trò là điều quả thật khó lường. Nhưng để thu phục nhân tâm, nhận sự ủng hộ tuyệt đối từ cặp vợ chồng đình đám Trấn Thành - Hari Won, phải công nhận Thu Minh đã làm được.

Là vì Trấn Thành - Hari Won chơi với bạn quá nhiệt tình hay do Thu Minh sở hữu điều đặc biệt để cặp đôi quyết bảo vệ, không màng luôn chuyện rước rắc rối vào người?

Phải hỏi thêm Thu Minh mới rõ!