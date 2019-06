Giữa ồn ào bị Thu Minh chơi bẩn "dìm hàng", Diva So Hyang nhờ Hari Won lên tiếng khiến ai cũng choáng

Vụ ồn ào Thu Minh bị nghe chơi bẩn, cố tình "hạ mic" để dìm hàng Diva Hàn Quốc So Hyang lại có thêm diễn biến mới khi phía Hari Won bất ngờ lên tiếng hộ. Nghe qua có vẻ hơi "sai sai" nhưng với khán giả yêu mến Thu Minh, việc Hari Won lên tiếng hộ là điều khá dễ hiểu. Hari Won chính là người đã kết nối, giúp Thu Minh mời So Hyang từ Hàn Quốc về Việt Nam trình diễn.

Ở show diễn I AM DIVA vừa diễn ra vào tối 21/6, Thu Minh có mời So Hyang lên sân khấu song ca cùng mình. Đến khi chương trình khép lại, dân mạng bỗng dưng đào bới clip song ca và trách móc Thu Minh tại sao lại để cho phần hát của So Hyang trở nên "dở tệ" một cách lạ lùng.

Thu Minh tuyệt nhiên giữ im lặng về ồn ào này, chỉ có duy nhất Hari Won là lên tiếng. Hari Won gửi tin nhắn cho Thu Minh và bảo rằng So Hyang đã nhờ cô chuyển lời. Theo Hari Won thì: "Hôm qua chị So Hyang về, chị ấy có nhờ em gửi lời đến chị là lần hợp tác này rất vui vẻ, chúc chị ngày càng thành công hơn. Và chị nói thêm 1 câu: Tôi sẽ cầu nguyện cho Thu Minh. Em nghe mà em xúc động ghê đó chị. Liveshow lần này của chị rất xuất sắc, vừa nhảy vừa live. Chị đúng là Diva".

Trước hàng loạt chỉ trích hướng đến Thu Minh, quản lý của nữ ca sĩ cũng bộc bạch: "Mỗi người đều có quyền yêu thương, bảo vệ thần tượng theo cách riêng của các bạn, nhưng đừng vì sự tức tối bản thân mà tổn thương người khác khi họ không hề làm bất kì điều gì sai. Rồi lại đem chuyện "xấu mặt Việt Nam" gì ở đây? Tôi nói các bạn nghe lúc tôi chứng kiến Thu Minh bị kéo temple nhạc chậm như đi thỉnh kinh ở 1 show diễn Hàn cách đây vài năm, lúc ấy cả khán giả và nhà báo Việt Nam mới thực sự là tự hào khi chứng kiến Thu Minh vượt qua một cách xuất sắc".