Diva Hàn So Hyang viết thư tay cho Thu Minh sau ồn ào "chơi bẩn", fan thốt lên điều không ngờ về Trấn Thành - Hari Won

Tối 21/6, Thu Minh tổ chức showcase I AM DIVA và mời Diva Hàn Quốc So Hyang hát song ca với mình. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như nhiều khán giả sau khi xem lại clip song ca đã đổ dồn chỉ trích về phía Thu Minh với nghi ngờ nữ ca sĩ chơi bẩn, cố tình hạ micro để "dìm hàng" So Hyang. Theo khán giả, Thu Minh và ekip cố ý hạ bệ So Hyang để Thu Minh tỏa sáng hơn.

Thu Minh - So Hyang song ca trong đêm nhạc I AM DIVA.

Nhiều người không ngại chỉ trích Thu Minh rằng đã làm xấu mặt Việt Nam khi "chơi xấu" Diva nước ngoài. Giữa tâm bão, phía Hari Won bất ngờ tung ra thông tin So Hyang nhờ cô gửi lời cám ơn đến Thu Minh vì đã mời sang Việt Nam dự showcase. Đồng thời, So Hyang cũng viết 1 lá thư tay nhằm thể hiện tấm lòng mình.

Nguyên văn lá thư tay như sau: "Hi Tu Ming. Không biết gọi tên bạn như vậy có đúng không nhỉ? Tôi rất vui vì được gặp bạn ở Việt Nam. Tôi hy vọng concert của bạn diễn ra tốt đẹp. Tôi tin rằng Chúa đã mang tôi đến với concert của bạn và fans của bạn. Và tôi rất biết ơn vì Chúa đã ban đặc ân của ngài đến bài hát của chúng ta. Một điều tôi muốn nói về kỹ thuật thanh nhạc đó là: Những kỹ năng, cảm xúc, kỹ thuật của tôi đều được Chúa ban tặng. Tôi đã cầu nguyện cho bạn và ekip của bạn vào ngày hôm qua. Tôi hy vọng rằng những gì chúng ta làm và tâm hồn của chúng ta luôn được Chúa chứng giám".

Trong bức thư này, So Hyang hoàn toàn không nhắc đến nghi án bị dìm hàng, chơi xấu như cộng đồng mạng suy đoán.

Khi bức thư tay xuất hiện, fan Thu Minh hào hứng chia sẻ: "Chị Đại là phải thế chứ. Đẳng cấp ngôi sao lớn, chỉ quan tâm đến kết quả công việc, còn những lời bàn tán chị bỏ ngoài tai", "Mình không hiểu sao lại mắng Thu Minh là làm xấu mặt Việt Nam trước bạn bè thế giới", "Cám ơn vợ chồng Hari Won - Trấn Thành vì đã làm cầu nối, giúp Thu Minh đưa Diva So Hyang về đến Việt Nam", "Qua vụ ồn ào này, điều tôi thấy là tình cảm mà Trấn Thành - Hari Won dành cho Thu Minh. Không chỉ đưa So Hyang về Việt Nam mà còn bảo vệ đàn chị đến phút cuối cùng".

Thực tế, khi Thu Minh mới vướng vào ồn ào ở MV DIVA, chính Trấn Thành là người không ngại động viên, ủng hộ đàn chị. Đến lúc Thu Minh bị chỉ trích vì nghi án chơi xấu So Hyang, vợ Trấn Thành - Hari Won lại công khai bảo vệ nữ ca sĩ thế này.