Thu Minh giữa tâm bão chỉ trích "chơi bẩn" Diva Hàn: Bị "đơ" cảm xúc, chỉ biết nhìn và like dạo trên Facebook

Sau show diễn I AM DIVA, Thu Minh gặp nhiểu rắc rối vì nghi án cố tình chơi xấu, dìm hàng Diva Hàn Quốc - So Hyang. Giữa tâm bão chỉ trích, Thu Minh đăng 1 chia sẻ khá dài trên Facebook cá nhân, trong đó nữ ca sĩ viết: "Từ lúc xong show đến giờ lại bị "căn bệnh kì lạ hậu đêm diễn". Lần nào làm liveshow xong cũng vậy, không biết cảm xúc trong đầu là gì. Trống rỗng. Mọi người cứ liên tục chúc mừng. Qua hết một ngày, sáng nay càng nhiều hơn những tình cảm đặc biệt của mọi người".

Thu Minh.

"Mình cứ đơ đơ nhìn và "like" mà không biết sẽ phải nói gì. Có ai giải thích giúp hiện tượng này? Thật sự là cảm giác sướng nó chưa chen vào được thói quen soi và tiếc nuối vì một số những điều mà mình cho là đã có thể làm tốt hơn. Cái tính cầu toàn nó khổ vậy đấy. Nhưng không cầu toàn và khó khăn với bản thân thì sao có ngày hôm nay".



Thu Minh và So Hyang.

Đồng thời, Thu Minh cũng gửi lời cám ơn đến vợ chồng Hari Won - Trấn Thành vì đã giúp chị kết nối với Diva Hàn Quốc So Hyang. Thu Minh trân trọng chia sẻ: "One more special thanks to vợ chồng em yêu Trấn Thành - Hari Won đã giúp chị kết nối với "Báu vật Hàn Quốc So Hyang". 2 em take care So Hyang giúp chị để biến giấc mơ của fan thành hiện thực".

"Khoảnh khắc với So Hyang trên sân khấu cùng tập, cùng hát thật tuyệt vời. So Hyang is a fantastic singer with an amazing voice. She is charming and beautiful. We enjoyed so much performing together" - Thu Minh bộc bạch thêm về So Hyang.

Bên cạnh đó, quản lý của Thu Minh cũng có chia sẻ: "Mỗi người đều có quyền yêu thương, bảo vệ thần tượng theo cách riêng của các bạn, nhưng đừng vì sự tức tối của bản thân mà tổn thương người khác khi họ không hề làm bất kì điều gì sai, rồi lại đem chuyện xấu mặt Việt Nam gì ở đây?".

"Tôi nói các bạn nghe lúc tôi chứng kiến Thu Minh bị kéo tempo nhạc chậm như đi thỉnh kinh ở 1 show diễn Hàn cách đây vài năm, lúc ấy cả khán giả và nhà báo Việt Nam mới thực sự là tự hào khi chứng kiến Thu Minh vượt qua một cách xuất sắc".