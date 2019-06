Từ tin đồn đám cưới cho tới chuyện ly hôn Song Hye Kyo và Song Joong Ki đều chính xác - Truyền thông Hàn "đại bại" trước tin lá cải xứ Trung

Cuối cùng, điều không fan hâm mộ nào của cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki mong muốn đã tới. Sau gần 2 năm kết hôn, cả hai đã chính thức đường ai nấy đi. Điều đáng nói, thông tin ly hôn của Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã rò rỉ từ trước đó nhưng ai cũng cho rằng đây chỉ là tin đồn nhảm.

Lần nào quá khứ, có vẻ như truyền thông Hàn đã "thua cuộc" trước truyền thông Trung Quốc trong những thông tin liên quan tới chuyện tình Song - Song.

Cụ thể, tháng 9/2016, truyền thông xứ Trung đăng tải thông tin Song Hye Kyo - Song Joong Ki hẹn hò và chuẩn bị đám cưới.

Thông tin này bắt nguồn từ bài viết với dòng tít: "Netizen truyền tay nhau thông tin Song Joong Ki - Song Hye Kyo chuẩn bị làm đám cưới" được nhiều trang báo Trung Quốc đăng tải. Kèm theo thông tin này, một số bức ảnh là bằng chứng hẹn hò của cặp đôi cũng được công khai.

Đặc biệt, đoạn tin nhắn về chuyện đám cưới của Song Joong Ki và Song Hye Kyo cũng được đăng tải khiến nhiều fan tin rằng thông tin trên là thật. Nghi vấn càng được đẩy lên cao khi cặp đôi Hậu duệ của mặt trời vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm thân thiết dành cho nhau dù bộ phim đã đóng máy từ lâu.



Sau đó, phía Song - Song lên tiếng phủ nhận và khẳng định chỉ là tin đồn nhảm.

Sự thật sau đó chính là: Song Joong Ki và Song Hye Kyo công khai hẹn hò và tổ chức đám cưới vào ngày 31/10/2017.

Tháng 2/2019, báo Trung đồng loạt lên tin Song Joong Ki Song Hye Kyo ly hôn.

Không chỉ vậy, truyền thông Trung Quốc còn đồn đoán rằng, nguyên nhân chia tay là do Song Joong Ki thay lòng. "Tiểu tam" chen vào cuộc hôn nhân ngỡ tưởng hạnh phúc của cặp đôi Song - Song không phải là cô bạn thân 10 năm của Song Hye Kyo mà lại là Kim Ok Bin - bạn diễn của tài tử Song Joong Ki trong siêu phẩm bom tấn "Asadal Chronicles". Trong phim, Kim Ok Bin là vai nữ hai.

Thời điểm đó, truyền thông Hàn đồng loạt lên tin chỉ trích sự lá cải của báo Trung. Thậm chí còn khẳng định rằng Song Joong Ki - Song Hye Kyo có quyền kiện báo chí Trung Quốc vì những thông tin đặt điều này.

Sự thật sau đó chính là: Song Joong Ki đệ đơn ly hôn Song Hye Kyo vào ngày 26/6/2019.

Điều này chứng tỏ, cả 2 lần tin hot liên quan tới Song Joong Ki và Song Hye Kyo, truyền thông Hàn đều hoàn toàn thua cuộc trước truyền thông "hàng xóm".